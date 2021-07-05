Консервативная революция «Талибана». Перезагрузка суннизма

Вывод американских военных из Афганистана после 20-летнего присутствия – это поражение США в войне против радикального исламского движения «Талибан». Так думают многие в мусульманском сообществе (умме). Своим уходом из Афганистана США создают предпосылки к обновленному государству талибов, более мощному, чем оно было в 1990-e. Это будет не какое-то подобие маргинального ИГИЛ, запрещенного в РФ, а нечто гораздо солиднее, с широким международным признанием – талибов уже принимают официально в главных столицах мира и региона. Приход «Талибана» к власти в Кабуле вызовет новый всплеск исламизма в мире. Как было после Исламской революции в Иране в 1979-м.

«Талибан» мощнее афганской армии

Американцы уходят из Афганистана не победителями, как заявляют государственные чиновники в Вашингтоне. Это очевидно. Пока американские солдаты пакуют вещи и спешно покидают свои базы в разных частях Афганистана, «Талибан» ведет масштабное наступление, теснит правительственные войска, проправительственную милицию, захватывает посты, базы и административные центры уездов. 22 июня, например, боевики взяли под свой контроль основной пограничный переход с Таджикистаном – Шерхан-Бандар на берегу реки Пяндж. С 1 мая, когда начался процесс вывода военнослужащих США, афганские СМИ почти ежедневно публикуют новости о «критической ситуации с безопасностью» в различных частях страны. «Если нам не пришлют подкрепление, мы вынуждены будет отступить», – обычно резюмируют командиры армейских подразделений или ополчений свои рассказы о боевых действиях против талибов.

Самая боеспособная часть афганской армии – 40-50 тысяч военнослужащих сил специального назначения, которых готовили американские и другие иностранные инструкторы. Они обеспечены военной техникой стандартов НАТО. Официальная численность афганской армии – 350 тысяч. В стране, по последним оценкам, 33 миллиона человек. 70% из них – в сельской местности. Именно сельские жители, главным образом принадлежащие к народу пуштунов, обеспечивают поддержку «Талибану». Какова численность талибов? Военные специалисты оценивают в 70 тысяч. Однако вывод военнослужащих США и победы над правительственными силами без сомнения способствуют притоку новых бойцов в радикальное движение.

Среди боевиков большое количество подростков. Необразованные энергичные, не желающие отправляться в унизительную миграцию в Пакистан, Иран, Турцию или Европу подростки примыкают к «Талибану», потому что он обеспечивает какой-никакой социальный рост в будущем. Плюс – у него ясная и близкая сельским афганцам идеология: победить «проамериканских марионеток» в Кабуле и построить справедливый и сильный Эмират Афганистан.

В армии коррупция, трайбализм, кумовство, могут обмануть с зарплатой. Некоторые подразделения – неоднократно случались скандалы – состоят целиком из «солдат-призраков»: в отчетности они указаны, а по факту их нет. Зато командиры подобных подразделений более чем реальны: они присваивают зарплаты «призраков». За что воюет армия правительства? За демократию? Какая ерунда. В демократию в Афганистане никто не верит с конца «нулевых». Армия, полиция и госбезопасность воюют против талибов, потому что если они проиграют, то для них станет еще хуже. То есть силовики просто как загнанные в угол хищники. Огрызаются, сопротивляются, но ресурс их не бесконечен. Когда ситуация для них станет совсем критической, они попытаются договориться с талибами, встать на их сторону либо вовсе покинут страну. Переходить на сторону противника – распространенное явление в Афганистане в последние 30 лет, после свержения светского режима Наджибуллы в 1992-м году.

Когда падет Кабул?

Все, чего за 20 лет присутствия США добились в Афганистане, – это строительство сети великолепных дорог (обосновывается стратегической необходимостью быстро перемещать свои войска, а не соображениями и заботами об афганцах) и сравнительно боеспособные спецподразделения армии. После ухода советских войск из Афганистана в феврале 1989-м моджахеды смогли захватить первый крупный город, административный центр провинции Хост, только через два года: в марте 1991-го. Кабул попал в руки моджахедов в апреле 1992-го, через 4 месяца после того, как Россия полностью прекратила поставки топлива и боеприпасов правительственным силам. Сейчас Кабул спешно заключает соглашения с постсоветскими республиками Средней Азии, чтобы от них получать боеприпасы и технику для своих войск. В середине июня, например, подобное соглашение афганский советник по безопасности Хамдулла Мохиб подписал с министром обороны Казахстана Нурланом Ермекбаевым.

Хотя спецподразделения Афганистана обеспечены оружием стандартов НАТО, большинство остальных формирований армии и полиции пользуются оружием советского и российского производства. Их использование и может обеспечить как раз тот же Казахстан. За чей счет? Интересный вопрос. Ни Мохиб, ни министр обороны Казахстана не уточнили. Можно предположить, что за счет НАТО. Например, турецкий президент Реджеп Эрдоган согласился, чтобы 500 турецких солдат охраняли стратегически важный международный аэропорт Кабула после ухода американских военнослужащих, при финансовой поддержке США и других стран НАТО. Внешнее финансирование было ключевым пунктом для Эрдогана. А руководство военного блока пообещало сохранить финансирование, чтобы поддерживать афганские силы безопасности. Видимо, на долю данного бюджета рассчитывает и Казахстан.

Издание The Wall Street Journal писало, что американское правительство даже рассматривало вариант вывода своего посольства из Кабула вслед за армией, если Турция откажется охранять кабульский аэропорт. Аэропорт нужен, чтобы экстренно эвакуировать своих дипломатов и других государственных сотрудников в случае необходимости: как это случилось в Сайгоне и Пномпене. От крепости посольства США в Кабуле до аэропорта – два с половиной километра по прямой. У посольства имеется собственная площадка для вертолетов: но количества вертолетов недостаточно для эвакуации, к тому же рискованно – вертолет могут снести выстрелом из гранатомета или ПЗРК из соседнего квартала, если в городе будет хаос. Таким образом, ясно, что американцы совершенно не уверены в способности афганских военных долго и надежно защищать столицу.

Талибы не хотят мириться и создавать некое коалиционное правительство с нынешней кабульской администрацией. Они чувствуют и понимают свою силу. Они честно выполняли условность: вели бесконечные переговоры о мирном соглашении с афганским правительством в столице Катара Дохе. Успех катарских переговоров невозможен. Ключевая причина: договориться об условиях мирного соглашения не в состоянии даже сами афганские чиновники. У них масса разногласий, потому что афганское общество расколото по этно-религиозным признакам. С этно-религиозными расколами за 20 лет не справились американцы, не связали население Афганистана в единую афганскую нацию. Это их главное упущение. Поэтому не возникло крепкого национального правительства в Кабуле, которое противостояло бы талибам. У таджиков свои интересы и влиятельные фигуры, у шиитов-хазарейцев – свои, узбеки по главе с маршалом, бывшим просоветским полковником, Абдул-Рашидом Дустумом вообще добиваются федерализации, пуштуны пытаются всем остальным навязать свои интересы.

Талибы же сравнительно монолитны – и у них существуют разные фракции, однако противостоянии между ними не настолько ярко выраженное, как в стане правительства. Если и когда они победят, тогда противоречия между фракциями неизбежно примут более острый характер, пока они мало влияют на войну против официального Кабула.

Очевидно, что место главного арбитра в Афганистане после ухода США попытается занять Турция. Тут сказываются паносманистские притязания Эрдогана. Турция активно дружит с тюркскими соседями Афганистана: постсоветскими Узбекистаном, Казахстаном и Киргизией. Турция соперничает за влияние на постсоветские среднеазиатские государства даже не с Россией, а с Китаем. За время правления Владимира Путина влияние Москвы на постсоветское пространство значительно скукожилось. Турция – мусульманская, что важно суннитская, страна, де-факто поддерживает радикалов-суннитов в Сирии. У нее есть перспективы наладить хороший диалог с суннитами-талибами, найти каналы и доводы для успешного сотрудничества с ними. Официальный Кабул согласится на любого посредника, который сможет отсрочить его разгром «Талибаном». Эрдоган объявил, что ведет переговоры с Пакистаном, чтобы и он подключился к охране кабульского аэропорта. Не секрет, что спецслужбы Пакистана имеют большое влияние на лидеров «Талибана». Семьи некоторых лидеров живут на пакистанской территории. США за 20 лет так и не добились, чтобы пакистанцы порвали свои связи с афганскими талибами.

Революционность «Талибана»

Талибы уже вернулись в большую мировую политику. С ними общаются министры иностранных дел и спецпредставители ведущих государств мира. Они сейчас далеко не те маргиналы, которыми являлись в 1990-е, несмотря на то, что к 1998-м добились контроля почти над всей страной. Они – не радикалы-изгои, как ИГИЛ. Они готовы договариваться с иностранными политиками, пускать на свою территорию иностранных журналистов, но продолжают оставаться собой, продолжают заявлять, что их главная цель – строительство на территории Афганистана исламского эмирата.

Важно понимать: талибы – сунниты. Хотя от них звучали редкие и неуверенные заявления, что представителям других течений ислама и религий беспокоится не о чем, их притеснять радикальное движение не будет, по факту это не так. Самое крупное несуннитское меньшинство в Афганистане – шииты-хазарейцы, 10-12% населения. Их называют потомками татаро-монгольских кочевых племен, которые в свое время дошли через Среднюю Азию и Китай из степей нынешней Монголии и российского Забайкальского края. Однако же сами себя хазарейцы считают автохтонным населением Афганистана. Один из важных доводов – их родной язык дари, основной язык страны. Хазарейцы неравномерно расселены по афганским регионам. Провинция Бамиан к северу от Кабула – почти полностью населена хазарейцами. Во время гражданской войны в 1990-е талибы массово уничтожали хазарейцев на захваченных территориях. Многие представители меньшинства вынужденно сбежали в соседний шиитский Иран. После свержения власти талибов в 2001-м году начали возвращаться на родину. Благодаря полученному образованию в Иране, хазарейцы занимали заметные места в новой государственной системе. Талибы, в свою очередь, устраивали нападения на хазарейские районы. Сейчас подобные нападения и террористические акции продолжаются. Но талибы за них ответственность на себя не берут. Очевидно, в исламском эмирате «Талибана» хазарейцам уготована не лучшая доля.

Революционность талибов в том, что они намерены полностью снести нынешнюю построенную по американско-европейским стандартам государственность. Они намерены заменить ее своей, как они считают, времен Арабского халифата. То есть они свой, как им кажется, прогресс черпают в прошлом. «Талибан» – радикальное консервативное движение. Существующие суннитские консервативные проекты государств, например Саудовская Аравия, переживают сейчас не лучшие времена. Проблемы в экономике, затяжные конфликты друг с другом и соседями (те же саудовцы терпят поражения от соседей-йеменцев), проблемы морали – ОАЭ превратился в главный международный бордель, налаживание отношений с Израилем, что нередко критикуют местные духовные деятели. Талибы своим проектом вполне способны провести перезагрузку радикального суннизма. Если у них получится, то Афганистан под управлением талибов станет магнитом для радикальных суннитов со всего мира. Плюс у них теперь ореол «победителей главных крестоносцев – США».

Афганистан вполне может превратиться в мощный плацдарм для распространения радикальной суннитской революционности. Первыми под удар попадут, разумеется, авторитарные светские режимы постсоветского пространства: Узбекистан, Таджикистан, Туркмения. Как шиитский Иран после исламской революции 1979-го года стал постоянным источником нестабильности в регионе, тем же станет для соседей Афганистан талибов. Сегодня после череды конфликтов Ирану удалось создать так называемый «шиитский пояс»: в Ираке у него свои шиитские ополчения, в Сирии проиранский президент Башар Асад, а дальше, в Ливане, мощная шиитская группировка «Хезболла». Упомянутые выше йеменцы-хуситы, союзники Ирана, наносят урон армии и экономике Саудовской Аравии.

Поддержат ли талибов афганцы? Многие поддержат, если талибы, победив, взяв провинции под контроль, установят мир и порядок, пусть и жесткий. Афганцы устали от 40 лет нескончаемых конфликтов внутри страны. Бесславный уход США из Афганистана после 20 лет войны показывает, что даже сильнейшая армия мира не имеет возможностей победить талибов на их территории. Возникает другой вопрос: смогут ли побеждать талибы на чужих территориях, если займутся экспортом своей консервативной идеологии?