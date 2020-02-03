Почему россияне не размножаются?

Пока общественность взбудоражена внезапной переменой сослагаемых в правительстве РФ и футболкой нового министра культуры, в России произошло кое-что действительно интересное, а именно, гарант нашей пока ещё конституции вновь взялся бороться за повышение рождаемости. Начинание это нельзя не приветствовать, тем более что, в общем, все основания для того, чтобы ею таки заняться, наличествуют: минувший год ознаменовался рекордным за более чем 10 лет сокращении населения нашего многострадального отечества.

Но, при том, что необходимость поработать над приумножением количества будущих граждан более чем назрела, возникает несколько вопросов: во-первых, почему ситуация с антидемографическим рекордом стала возможной, а меры начинают приниматься уже постфактум? И второй вопрос — достаточно ли предлагаемых мер вообще?

На первый вопрос надо ответить, что конечно медленный или отрицательный прирост населения – участь всего урбанизированного и благополучного человечества к которому мы хоть и не очень, но всё-таки относимся. С другой стороны, в нашей федерации за последние годы для убыли населения сделано было более чем достаточно.

Начну с не самого главного, но, тем не менее, повлиявшего на ситуацию. Старательно отстроенная вертикаль нашей власти покоится на бюрократии, контролируемой, по большей части, другой бюрократией. И главная задача конкретного бюрократа, в такой ситуации, не исправлять что-то или создавать, а создать у вышестоящего начальства видимость того, что всё хорошо на вверенном ему участке. Работы по тщательному созданию видимости ведутся вплоть до того замечательного момента, когда постройка уже хоть какой-то, хоть смой неказистой, потёмкинской деревни перестаёт быть возможной и бессмертные слова Егора Летова из песни «Винтовка» становятся максимально актуальны. За нынешнее правление сформировалась сплоченная бюрократическая корпорация, почти недоступная прямому общественному контролю. Данные Росстата показывали, что уже в январе-мае 2019-го года, естественная убыль населения превысила аналогичную убыль за аналогичный же период года 2018-го, потери населения составили тогда соответственно 180 и 144, 2 тысячи человек. Но даже ещё раньше – в апреле 2019-го опрос, проведенный службой специальной связи и информации ФСО[i] показал что 42% россиян cчитают, что государство не стало больше заботится о поддержке рождаемости, а 8,2% россиян даже полагали что государство на этом поприще вообще стало делать меньше, чем в прошлые годы. Тем не менее, несмотря ни на показатели опросов, ни на данные статистики, законодательных или административных поползновений ни в мае, ни в июне не последовало и это можно списать видимо исключительно на неповоротливость бюрократической машины.

Второй вопрос: можно ли сложившуюся ситуацию исправить? Возможно, на какое-то время да, но, скорее всего, мер этих будет недостаточно. Конечно, увеличение материнского капитала, развитие инфраструктуры, помощь семьям, это прекрасно, но, увы, на развитие инфраструктуры нужно время…

В воспитании подрастающего поколения родители более всего полагались на бабушек и дедушек (в частности на бабушек и дедушек пенсионного возраста, у которых было время заниматься внуками), но увеличение пенсионного возраста, увы, несколько уменьшило возможности старшего поколения участвовать в присмотре и воспитании. Это ещё раз к вопросу о том, почему таки случилось то, что случилось.

То, что сейчас существуют оплачиваемые отпуска по уходу за ребенком для матерей это замечательно, однако то, что они существуют только для матерей, нельзя считать достаточным. Притом, что сами женщины не всегда готовы согласиться на введение отпуска по уходу за ребенком для мужчин (как показывает, насколько понимаю, опрос, проведенный в Санкт-Петербурге). Однако, это ведёт к тому, что всё-таки вся забота весь уход за ребенком ложится на плечи матерей. Асимметричность в уровне доходов женщин и мужчин сегодня обусловлена, в том числе, именно наличием оплачиваемого отпуска для женщин. Мало того, что женщина всё-таки теряет стаж… работодатель, как это не прискорбно, стремиться избавиться от вероятно «непроизводительного» и обременительного сотрудника. Он рассматривает каждую женщину как потенциально способную уйти в декрет, нарушить производственный процесс и вот это всё, в общем, работодатель не склонен доверять ей что-то важное (да и неважное тоже). У женщины есть выбор: или уйти в работу, или в воспитание, совмещать то и другое получается далеко не у всех. Любое критическое изменение экономической ситуации делает этот выбор особенно актуальным.

До сих пор законодательство, посвященное домашнему насилию находится в плачевном состоянии, и это тоже не способствует упрочению семейных уз – если человек не чувствует себя защищенным в браке, то, извините, сегодня у него есть масса возможностей прекрасно прожить и не имея супруга. При этом и детьми одинокие люди всё-таки обзаводятся не так охотно как семейные пары. Я не знаю, насколько в ушедшем году количество браков изменилось в сравнении с 2018-м и 2017-м, но, полагаю, декриминализация домашнего насилия на этом количестве всё-таки сказалась. Это ещё раз к вопросу о том, а что ж произошло и где это надо исправлять, вернее чего не надо было делать, что бы это же потом героически исправлять.

Я не говорю, что снижения численности населения сейчас бы не было: не будь у нас экономической стагнации (а она всё-таки есть), если бы не было законов об увеличении пенсионного возраста, если бы семейное насилие не было декриминализированно и т. д. Президент пытается исправить ситуацию, которая создавалась последние несколько лет, можно сказать, планомерно и под его непосредственным руководством. Притом, что сам же он ещё в ноябре 2017-гогода говорил о необходимости проведения планомерной работы по снижению смертности и увеличению рождаемости[ii].

Для роста населения недостаточно финансовой помощи, необходимо вернуться к ситуации, существовавшей до принятия злополучных законов, и, кроме того, неплохо бы, принимая новые законы не ограничиваться только финансовой помощью: скорее всего, обещаемые родителям золотые горы сами по себе не помогут. Два вида пособия – ежемесячные выплаты на первого и на второго ребенка существуют в стране с 2018-го года, + существующие с того же времени субсидии. И тем не менее, как видим, результатов эти вспомоществования сами по себе не дали.

Продолжение следует.

[i] См: https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/29/5d39d6a89a794793c0c1a00e

[ii] См: http://kremlin.ru/events/president/news/56228