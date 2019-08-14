Выборы в Мосгордуму. Всё только начинается!

Политический кризис, возникший в столице из-за недопуска к выборам независимых оппозиционных кандидатов, сопровождается не только протестными митингами, но и настоящим цунами интерпретаций, комментариев и политических прогнозов. Главным образом, конечно, в либеральных блогах и масс-медиа. Основной темой этих публикаций является «ужесточение режима», «перехват контроля силовиками» и даже «захват власти» какими-то темными силами, внезапно вмешавшимися в ход избирательного процесса и фактически сорвавшими выборы. Вывод отсюда делается самый пессимистический — голосование не имеет никакого смысла, а если мы хотим «настоящих» выборов, то надо их перенести на конец года или ещё на какое-то другое позднее время.

Тезисы сразу же поражающие своей противоречивостью. Если вы сами же говорите про захват власти какими-то темными силами, то чем нам поможет перенос выборов? И кто будет писать законы и правила для новых выборов? С чего вы взяли, будто в случае переноса правила станут лучше и честнее, а не хуже и жестче?

В потоке конспирологических гаданий о том, кто и когда перехватил контроль и кто принял решение о «жестком сценарии» неопределенно всё, кроме одного: поведение властей изменилось во второй половине июля. А что такого случилось в середине июля. Тут конспирологические версии расходятся. Хотя ответ очевиден: начался сезон отпусков.

Никто никакой контроль не перехватывал просто потому, что никакого контроля не было. Никто не принимал решения о смене сценария потому, что никто вообще никаких решений не принимает. Начальство, что столичное, что федеральное, просто разъехалось по отпускам. И не в ближнее Подмосковье или в Крым, а в страны теплые и дальние. Откуда их даже с Росгвардией до окончания отпуска не выковыряешь.

На хозяйстве остались проклинающие свою участь мелкие чиновники без особых полномочий. Да, до них, скорее всего, довели в общих чертах сценарий выборов, но он был изначально никуда не годен и не проработан на случай каких-то непредвиденных обстоятельств. А могли и не довести сценарий вовсе — более важные дела есть, чемоданы собирать, новые летние наряды для променада в Каннах покупать.

Между тем сценарий изначально никуда не годился. В нем заложена была фундаментальная ошибка. Положения избирательного законодательства столицы о самовыдвиженцах составлены были так, что выполнить их без нарушений невозможно. Собрать за месяц (тем более летом) три процента подписей избирателей округа, не испортив ни одного листа, не получится ни у кого. В принципе. Вообще. Это исключено на сто процентов. Ради этого и закон-то принимали.

Те, кто эти положения в середине 2010-х годов разрабатывали, естественно и подозревать не могли, что кандидатам «Единой России» придется прятаться под видом самовыдвиженцев. Но после пенсионной реформы другого варианта не было. А подготовкой выборов 2019 занималась уже другая команда, вообще не сильно разбиравшаяся в законодательстве и правилах.

Разъехавшись по отпускам, чиновники ожидали, что по возвращении увидят некоторое количество зарегистрированных оппозиционеров, в округа которых заботливо напихали самовыдвиженцев-спойлеров. К тому же сами оппозиционеры умудрились сформировать потенциальные «братские могилы», бросившись разом в одни и те же округа, где гарантированно топили бы друг друга. В общем, всё было бы нормально, если бы только не провал подписной кампании. Провалились, ясное дело, все. Кто меньше, кто больше. Но разбираться с этой проблемой должны были не политические стратеги и большие начальники, а мелкие чиновники на местах.

Как работает российский чиновник? Либо по указанию, либо по закону. Указание, конечно, важнее. Но там, где нет указаний, приходится действовать по закону.

Насчет самовыдвиженцев от ЕР поступило указание. Кстати, не по всем. Про некоторых впопыхах забыли, как, например, получилось в 43-м округе после ухода Нюты Федермессер, где промэрские кандидаты тоже с треском вылетели из списка для голосования. Насчет самовыдвиженцев-спойлеров тоже инструкция была. А что с остальными делать? Самое просто и безопасное — всех резать. Тем более — по закону.

И не надо думать, будто кто-то принимал общемосковское решение. Были просто запуганные мелкие начальники в префектурах и округах, каждый из которых, так и не получив указаний свыше руководствовался простой бюрократической логикой — легче отказать, чем согласовать, спокойнее запретить, чем разрешить.

Доходило до смешного: самовыдвиженца-оппозиционера не регистрируют, но самовыдвиженца-спойлера, которого специально под него двигали, в список вносят. А что, по нему специальное указание было. В итоге спойлер превращается в ведущего кандидата оппозиции. И реально получает шанс избраться на волне народного возмущения.

Итог оказался феерический. Десятки снятых с выборов кандидатов, полное крушение первоначального сценария и митинги протеста. С митингами тоже непонятно что делать. Вроде бы и можно всё свести к нескольким разрешенным акциям, но тут опять собственные правила мэрии мешают. Потому что сроки согласования специально установлены такие, чтобы протест запаздывал. К тому времени, как вам разрешение выпишут, повод для протеста уже актуальность потеряет, поезд уйдет. Не дураки же московские законы писали.

Только опять не предусмотрели, что люди могут не дождавшись разрешенных акций выйти на прогулки без разрешения. Ясное дело, это уже не к чиновникам, тут пусть полиция разбирается. На Проспекте Сахарова ведь разрешаем! Но людей выходит много, надо резервные подразделения из провинции выписывать. А что думает сотрудник брянского или усть-илимского ОМОНа при виде москвичей? Любых москвичей, не только протестующих, а просто гуляющих по улицам? Правильно, он думает, что всех их надо убить. Ну, в худшем случае, отколошматить. Безотносительно к протестам. Потому что избивать зажравшихся москвичей, это мечта его жизни. Он бы и чиновников из мэрии с огромным удовольствием отметелил по первое число. Но такой возможности ему не предоставили. Пока.

Эскалация полицейского насилия имеет уже свою собственную логику, которую мы можем наблюдать во всей красе. Каждый чин изощряется и наслаждается так, как может. Если у человека в жизни нет ничего кроме дубинки, не удивляйтесь, что он пускает её в ход не только активно, но и с удовольствием.

В общем, возвращаются высокие должностные лица из отпусков и находят в стольном граде Москве картину полного политического разорения. Командуют младшие офицеры провинциального ОМОНа. Политтехнологи рыдают. Мелкие чиновники глаза прячут и сами норовят поскорее в отпуск свалить. А народ вокруг какой-то непривычно активный и озлобленный. Как в таких условиях выборы проводить? Некоторые оппозиционеры призывают к отмене выборов. Чиновникам эта идея в принципе нравится. Но вот беда: вариант не проработан. Нет правовых оснований. Разве только признать, что сами напортачили и что-то не то в законодательстве написали. Но это тоже нельзя. Власть у нас никогда не ошибается, а потому ошибок своих не признает.

Что в сухом остатке?

Самые интересные выборы за много лет.

Потому что самовыдвиженцам от ЕР светит не просто поражение, а скандальный и громкий провал. И если выборы не отменят, то никакого способа избежать этого провала у них нет.

Предварительный расклад показывал, что у либеральной оппозиции были шансы в 4 округах. На данный момент, после восстановления Сергея Митрохина в злосчастном 43 округе (тоже показательная история неразберихи), остается один кандидат. Кстати, в результате случившегося шансы Митрохина резко повышаются. Ведь до этого он должен был соревноваться с Любовью Соболь при почти гарантированной патовой ситуации, когда они, разделив примерно поровну голоса, уступили бы кандидату от власти. А сейчас ни Соболь, ни кандидатов от ЕР в округе нет. Одному из главных оппонентов мэрии дорога в Думу расчищена.

Самовыдвиженцы от ЕР на сегодняшний день чувствуют себя более или менее уверенно только в 5 округах. Во всех остальных округах предстоит борьба. И с достаточно высокой долей вероятности их могут обыграть кандидаты от «Справедливой России» и КПРФ. А также самовыдвиженцы-спойлеры, которых сама же мэрия в округа и напихала. Конечно, итог непредсказуем. Но управляемой Мосгордумы, на которую власть рассчитывала, не будет в любом случае.

А значит, надо идти и голосовать, чтобы выбрать не просто новую Думу, но такую, которая сможет инициировать в городе и стране реальные перемены.

Да, остается ещё возможность фальсификации.

И остается вопрос, почему изрядная часть левых вместо того, чтобы сложившейся ситуацией воспользоваться, прячется по щелям, отдает инициативу либералам, а потом сама же проклинает массовый протест как «либеральный».

Но об этом будет уже в следующих статьях