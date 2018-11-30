О положении учителей в Китае

1 октября Китай праздновал 69-летие основания Республики. Информационное агентство «Синьхуа» подготовило к празднику поздравительный видеоролик, где были собраны изречения самых великих китайских деятелей прошлого столетия. Надежды о светлом будущем Китая выражали великие лидеры нации – Сунь Ятсен и Мао Цзэдун, знаменитые писатели – Лу Синь и Вэнь Идо, первые основатели КПК и теоретики марксизма – Ли Дачжао и Цюй Цюбо, молодые коммунисты, пожертвовавшие своими жизнями при борьбе с гоминьданом и японскими оккупантами – Ся Минхань, Чжао Имань и Фан Чжиминь.

Хотя не все из них состояли в коммунистической партии, каждый был революционером и борцом за Новый Китай. Рабочие, врачи, писатели и публицисты, учителя и преподаватели – лучшие люди нового поколения выходили из разных профессий и социальных слоев. Сегодня мне бы хотелось рассказать о главных строителях КНР – учителях.

Из нескольких поездок в Китай, многих часов общения с китайцами разных возрастов и жизненных позиций еще несколько лет назад я уяснил, что к профессии учителя, преподавателя, воспитателя там всегда относились с особым почтением. Я бы мог провести параллели между конфуцианской традицией и современными преподавательскими традициями, познакомить вас с духом китайской школы первой половины ХХ в., где учителя были одними из главных проводников передовых революционных идей. Однако в данной статье я обошелся без эмоций, оценок и мнений, полностью погрузившись в официальные юридические документы и статистические данные, которые, возможно, и однобоко, но подробно характеризуют положение учителя в современной КНР.

«Закон об учителях»

Для понимания роли учителя в Китае XXI в. необходимо познакомиться с «Законом об учителях» (教师法), принятым в 1993 г. Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей. Этот закон в первую очередь был создан для защиты прав и интересов учителей, постоянного повышения социального положения преподавателей, стандартизации управления преподавательским составом и совершенствования общего качества педагогического образования.

«Закон об учителях» состоит из девяти глав: 1) основные положения, 2) права и обязанности, 3) квалификация и правила приема на службу; 4) подготовка и воспитание кадров, 5) оценка учителей, 6) условия труда, 7) награды, 8) судебная ответственность, 9) дополнения (примечания).

Прикладываю ниже переведенные отрывки самых примечательных статей этого документа, которые разделены на темы.

Миссия и роль учителя в обществе

Статья 3. «Миссия учителей – воспитывать строителей и преемников социализма, развивать национальные качества»

Статья 4. «Народные правительства всех ступеней обязаны принимать меры по укреплению идеологической и политической подготовки учителей, по улучшению условий труда и условий жизни учителей, по защите законных прав учителей, по повышению общественного положения учителей. Все общество должно питать уважение к профессии учителя».

Материальная сторона

Глава V. Статья 25. «Средняя зарплата учителей должна быть не ниже или выше средней зарплаты госслужащих, и зарплаты учителей должны постепенно увеличиваться».

Глава V. Статья 26. «Учителя получают надбавки за педагогический стаж и другие виды надбавок».

Глава V. Статья 28. «Местные органы власти всех ступеней и административные органы Госсовета КНР обязаны в первую очередь решать вопросы строительства, аренды и продажи жилья городскими учителями, а также предоставлять льготы преподавателям на покупку жилища. Народные правительства на уровне округов и поселков должны помогать учителям решать жилищные вопросы».

Глава V. Статья 29. «Учитель имеет право получать медицинскую помощь такого же уровня, как и госслужащий».

Регулирование работы учителей

Глава III. Статья 16. «Государство реализует систему работы учителей, конкретные меры устанавливаются Госсоветом КНР».

Глава III. Статья 17. «Школа и учитель подписывают трудовой договор, в котором четко определяются права, обязанности и ответственность обеих сторон. Порядки и правила системы назначения учителей определяются Образовательными административными органами Госсовета КНР» (вероятно, имеется в виду Министерство образования КНР).

Помощь нац. меньшинствам и бедных слоям населения

Глава IV. Статья 21. «Народные правительства всех ступеней обязаны принимать меры для подготовки учителей в районах проживания нац. меньшинств и отдаленных бедных районах».

Глава V. Статья 27. «Местные органы власти всех ступеней обязаны субсидировать учителей и выпускников средних специальных школ учителей в районах проживания нац. меньшинств и отдаленных бедных районах».

Глава V. Статья 30. «Местные органы власти могут повысить пенсионные выплаты учителям за долгую службу».

Условия жизни и труда учителей

31 августа 2018 г. инспектор Департамента педагогической работы Министерства образования КНР Лю Цзянтун (刘建同) заявил на пресс-конференции, что средняя зарплата школьных учителей составляет 6833 юаня (64913 руб.). С 2010 г., по словам Лю Цзянтуна, уровень заработной платы у всех работников отрасли образования стал не ниже или выше дохода государственных служащих.

Ниже я попытался подробнее рассмотреть условия жизни и труда учителей, основываясь на официальных документах последних лет. На мой взгляд, для полноты картины экономического положения учителей в Китае, необходимо написать не только о среднемесячных зарплатах, но и о расходах, налогах и пенсиях.

Зарплаты и расходы

Приведенные в таблице цифры взяты из официальных отчетов Национального статистического бюро Китая (国家统计局).

*http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201805/t20180516_1599565.html

**http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201801/t20180118_1574931.html

Налоги

В КНР действует прогрессивная шкала подоходного налога. В сентябре 2018 г. в Китае в очередной раз снизили подоходные налоги для физлиц. Пробираясь через дебри формул для определения размера ежемесячного налогового обложения средней зарплаты учителя, озвученной Лю Цзянтуном несколько месяцев назад (округлил до 7000 юаней ～ 66500 руб.), пришел к такой сумме: 245 юаней (2327 руб.).

Пенсии

Заранее прошу прощения за оскорбления чувств верующих в отсутствие пенсионного страхования в Китае. Ваша молодая, но уже грозная братия расцвела этим летом пышными цветами на плодородной почве новостных выпусков и политических ток-шоу российского телевидения. Удерживаемый обманом и заговорами, и так не став неофитом вашей веры, я все же заикнусь про китайские пенсии.

На сайте Госсовета КНР сообщается, что в 2017 г. накопленный капитал Пенсионного страхового фонда составил 4,12 трлн юаней (39,14 трлн руб.). Доходы пенсионного фонда за прошлый год составили 3,27 трлн юаней (35,15 трлн руб.), а расходы – 2,86 трлн юаней (27,17 трлн руб.).

Средний размер пенсий в Китае составляет 2362 юаней (22439 руб.), сообщает сайт Госсовета КНР. В 2017 г. пенсия для городских и сельских жителей увеличилась на 5,5%, заявляет Министерство финансов КНР.

Кроме того, необходимо обратить внимание на эту таблицу, где продемонстрированы различия пенсий по провинциям и регионам. Так, самая высокая пенсия наблюдается в Тибете – 4071 юань (38674 руб.). Самая низкая пенсия выплачивается в Чунцине – 1817 юаней (17261 руб.).

Возраст выхода на пенсию мужчин – 60 лет, женщин – 55 лет, женщин, занимающихся физическим трудом – 50 лет.

Действительная проблема с китайским пенсионным страхованием заключается в охвате населения, которому начисляют пенсии.

В августе 2018 г. Министерство гражданской администрации КНР опубликовало отчет, согласно которому процент населения возрастом 60+ составляет 17,3% от всего населения Китая – порядка 240,9 млн чел.

Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР опубликовало отчет за 2017 г., согласно которому базовое пенсионное страхование теперь получает 91,548 млн чел., что на 22,71 млн чел. больше прошлогодних показателей. Там же указывается, что расходы на пенсионное страхование увеличились более чем в два раза за последние четыре года.

Причин у такого охвата несколько. Кроме отмеченного выше стремительного роста пожилого населения Китая, усугубляет положение система китайских прописок «хукоу» (户口), которые жестко разделяют китайское население на городских и сельских жителей. Вторым запрещается легально работать в городе и получать пенсии. Уровень же пенсионного страхования крестьян слишком невысок – зачастую не больше 300 юаней (2850 руб.) в месяц.

Также пенсионное страхование не получают гастарбайтеры типа «пекинских странников» (北漂) – мигрантов, нелегально живущих и работающих в окрестностях китайской столицы.

Что же касается преподавателей, то исходя из «Закона для учителей», каждый учитель обязан получать те же пенсионные страховые выплаты, что и местные госслужащие. И это правило касается и городских и сельских учителей.

Но при стремительном росте включения пожилого населения в программу пенсионного страхования (+22,71 млн чел. только за прошлый год) говорить, что в Китае пенсий нет, а старики выживают на плечах детей, довольно странно. Только если мы не имеем в виду Старый Китай до Синьхайской революции. Тогда да, и пенсий нет, и дети по три года аскетично ухаживают за могилами родителей.