Труба и касса

После публикации отчета о методах работы «Газпрома» с подрядчиками, был уволен глава управления Sberbank CIB Александр Кудрин. Герман Греф назвал это исследование «безответственностью или провокацией».

По данным специалистов крупнейшего кредитно-финансового учреждения России, главными выгодополучателями строительства трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток-2» и «Турецкий поток» стали не акционеры, а крупнейшие подрядчики «Газпрома». В их числе «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз», около 50% которого принадлежит Геннадию Тимченко и его семье.

Казалось бы, всё прямо в соответствии с представлениями Алексея Навального. Есть все основания заявть, что «злые коррупционеры» «за правду» выперли «честных спецов»… но тут не всё так просто. Вернее, всё ещё хуже.

Итак, коррупционная составляющая налицо, но… какова экономическая логика произошедшего? Дело в том, что подрядчики Общества, крупнейшие акционеры и менеджмент зачастую являются одними и теми же лицами. Они настолько «смешали свою шерсть с государственной», что неэффективное расходование средств Общества может стать наивыгоднейшей сделкой для какого-то конкретного лица. Иными словами, с точки зрения частного бизнеса и частных интересов всё как раз очень даже эффективно и разумно, не так ли?

И если взглянуть на всё это как на работу по извлечению прибыли, то всё более или менее в порядке. Как разобраться в таком конфликте интересов? Справедлив ли вывод спецов из Сбера?

Но и это ещё не всё. Пресловутая погоня за поверхностной эффективностью противоречит реальным потребностям производства — добыче и транспортировке газа. Держать на балансе значительные мощности по проектировке, строительству, ремонту магистральных газопроводов дорого. Но отдать всё это на аутсорсинг или на подряд сторонней организации – выгоднее? Вот об этом и отчёт!

Вопрос следует ставить шире: какова эффективность всей системы госзакупок и тендеров вообще? Определённый смысл, для рубежа веков, в этих мерах был. Хозяйственная анархия доходила до беспредела. Под микроскопические проекты расходовались многомиллиардные средства и наоборот – многомиллиардные средства выделялись под строительство совершенно недостойных объектов, не более значительных, чем собачья конура! Сейчас времена меняются: вполне в неолиберальном духе разворачивается борьба между производством и финансами. В нашем случае – между «трубой» и кассой.

Результаты сберовского исследования прямо ставят под сомнение правильность стратегии бывшего менеджмента «Газпрома» во главе с будущим премьер-министром Дмитрием Медведевым (2002 – 2008 гг.) по выводу за штат служб и подразделений, которые напрямую не связаны с добычей и транспортировкой газа. Тогдашнее руководство «Газпрома» хотело оставить «трубу» и кассу, кассу и «трубу». Политика эта предельно неолиберальная, списана прямо из классических учебников. Тогда её проводили, чтобы сломать хребет вяхиревцам и старым газпромовским бонзам, контролировавших концерн с позднесоветских времен. Вот за несогласие с неолиберальной логикой хозяйствования и были уволены эксперты «Сбера».

Парадокс в том, что при всей своей искренней ненависти к коррупционерам, принимая логику неолиберализма, навальнисты же со своими мантрами о прекрасной России будущего оказываются по одну сторону баррикад с Грефами, Миллерами и Медведевыми. Хотя и не способны (пока) этого понять.