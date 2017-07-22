Монархистское лицемерие

Очередная годовщина со дня расстрела так называемой «царской семьи» дала повод отечественной монархической публике снова включить свои оральные молотилки и рассыпаться слезливыми панегириками по почившему в подвале монарху и его семейству. Кроме того, не в меру ретивые поклонники бывшего самодержца в очередной раз устроили вялую бузу по поводу «Матильды», а особо преданные государю даже организовали крестный ход в Екатеринбурге.

Те, чье психическое состояние еще более любопытно, подарили нам сомнительное счастье узнать, что епитимья, наложенная на Россию после расстрела царской семьи, вот-вот закончится и наступит золотой век. Из сказанного кое-кто мог бы сделать вывод, что если бы с царем разобрались еще раньше, то золотой век уже бы наступил, но мы дистанцируемся от таких циничных рассуждений, дабы не заслужить порицаний за насмешку над расстройством психики.

У знакомых с историей отечества не по пропагандистским фильмам и неграмотно состряпанным книжонкам, а всерьез, все эти стенания монархической публики могут вызвать разве что возмущение. Вполне ожидаемая и естественная реакция на лицемерие. Рассудите сами: прошлое царской России не было временем всеобщей любви и торжества христианских ценностей. История династий Романовых и Рюриковичей содержит фрагменты не просто печальные, но и шокирующие той беспримерной жестокостью, которую проявляли порой как сами самодержцы, так и их лобби. Современные поклонники самодержавия таких фактов либо не знают, либо старательно их замалчивают. А поговорить есть о чем.

Вот, например, история некоего Ивана Дмитриевича, который в отечественной истории более известен как Ворёнок. Мальчик был сыном Лжедмитрия II и дочери польского воеводы Марины Мнишек, коронованной и венчанной в Москве как русская царица и получившей имя Мария Юрьевна. Ребенку было всего три года, когда политические противники его родителей повесили его около Серпуховских ворот. По свидетельствам современников, петля так и не затянулась как следует, и мальчик умер лишь несколько часов спустя от холода. Почему отечественные монархисты, горюющие по поводу расстрела малолетнего цесаревича Алексея не льют столь же горьких и обильных слез по Ворёнку, по сути тоже цесаревичу и погибшему даже более страшной смертью, чем сын Николая Второго?

А вот другая судьба, и не абы чья, а российского императора Ивана VI, более известного как Иван Антонович из династии Романовых. С малых лет этот несчастный находился в заключении, в том числе и в одиночной камере страшной Шлиссельбургской крепости. Этот ничем не заслуженный ад длился почти все 23 года его жизни. Закончилась же она, как и следовало ожидать, убийством бедолаги, когда того попытался освободить подпоручик Василий Мирович. Увы, но и эта печальная судьба не трогает современных российских монархистов. В память об убиенном никто не вешает плакатов со слезливыми фразами типа «Прости нас, государь».

Еще большего внимания заслуживает судьба другого российского императора Павла Петровича (Павла I), наверное, одного из самых оболганных исторических деятелей нашего прошлого. Больше, чем Павла, официальная историография очернила разве что Троцкого. Более того, вплоть до 1905 года в России запрещалось писать о его убийстве. Официальная версия гласила, что Павел умер от апоплексического удара.

По странной иронии судьбы, именно Павел I из всех российских императоров менее прочих заслужил свою страшную участь. Придворные хронисты потратили море чернил, описывая царствование Павла как время господства безумного деспота, чья смерть была безусловным благом для России. Факты говорят об обратном. Даже поверхностное ознакомление с ними показывает, что этот самодержец уж точно был не хуже всех своих потомков и почти всех предков. Впрочем, когда узнаешь, что именно он разрешил применять телесные наказания к дворянскому сословию, становится понятно, почему это самое сословие на протяжении десятилетий поливало его грязью. Этот же император запретил дворянам просить отставку, если они прослужили меньше года, обязал их платить налог на содержание органов местной власти в губерниях, а потом еще и повысил его.

Он же перекрыл дворянам доступ к выборам, если их уволили со службы за проступки, а тех, кто от службы уклонялся (дворянской или гражданской), приказал предавать суду. Опасный безумец! Еще больше, надо полагать, дворянскую клику возмутило решение Павла запретить помещикам отправлять барщину по воскресным дням и более трех раз в неделю. Он же запретил разделять семьи крепостных при продаже, и губернаторам было предписано докладывать императору о случаях жестокого обращения с крепостными. Кроме того, он разрешил крестьянам жаловаться на притеснения со стороны помещиков и управителей. Павел также издал Манифест о свободе вероисповедания в Польше и указ, разрешающий строительство старообрядческих храмов во всех епархиях российского государства.

Павел отменил пожизненную службу в армии, ограничив ее 25 годами, ввел шинели для солдат вместо прежней легонькой епанчи. Солдатам, которые несли караул в зимнее время, согласно павловскому распоряжению, отныне полагались тулупы и валенки. Появилась возможность жаловаться на офицеров. С флота исчезли корабельные палачи, и ушла в прошлое такая варварская форма наказания, как килевание.

Нет, разумеется, было бы верхом наивности идеализировать времена правления этого императора. Конечно, не все его законы работали, как положено, а сам Павел был человеком своего времени и своего сословия, со всеми причитающимися особенностями мировоззрения и пониманием человеколюбия. Это был царь-крепостник, отчасти солдафон, и, разумеется, он не был ни демократом, ни либералом и об изменении существовавшего на тот момент в России строя даже не мечтал. Однако все познается в сравнении. Павел не мордовал крестьян, как его блудливая мамаша, спровоцировавшая аж целое восстание и на долгие годы погрузившая Россию в болото гнуснейшего фаворитизма, не сливал позорнейшим образом Крымскую войну, не разорял миллионы крестьян, как Александр II со своим «освобождением», не принимал законов «о кухаркиных детях», как Александр III, и уж точно Павел I был по всем статьям лучше Николая II, в действиях которого вообще порой сложно найти хоть что-то не навредившее нашей Родине.

Монархисты, однако, и о нем не плачут, хотя, казалось бы, следовало, особенно если учесть их богомольность и тот факт, что Павел – вроде как божий помазанник. Причина такого странного поведения достаточно проста и состоит она в характере монархических умонастроений. Эта публика представлена в основном либо уцелевшими по недосмотру большевиков потомками того или иного дворянского рода, либо обычными гражданами, которые в какой-то момент заболели острой формой романтического холуйства. Убивавшие Ворёнка, Ивана Антоновича или Павла I не посягали на саму суть существовавшего строя. После исчезновения этих августейших особ барские сапоги никуда не делись, а стало быть, современным дворянским отпрыскам и тем, кто добровольно записался в их лакеи, не из-за чего расстраиваться. Другое дело – гибель Николая II и его семьи, ставшая символом крушения прежнего мира. По поводу их расстрела слезы будут лить еще очень долго – до тех пор, пока не поймут, что стыдно любить сапог, топчущий твое лицо.