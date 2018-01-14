Что надо помнить, говоря о Крыме

Мустафа Джемилев, бежавший на Украину «лидер» крымскотатарского народа, продолжает делать громкие заявления. «Оккупация Крыма стала трагедией для сотен тысяч людей, в том числе и для тех, кто размахивал флагами, поддерживая оккупантов», – сказал Джемилев. По его мнению, крымские татары, которые пережили геноцид и депортацию в 1944 году, сейчас «переживают давление и репрессии даже больше, чем во времена советского режима».

Преступлением является даже то, что «русские оккупанты» применяют свое законодательство на полуострове, что противоречит международной Женевской конвенции 1949 года «О защите гражданского населения во время войны».

Следует понимать, что сам Джемилев, наряду с Ленуром Ислямовым, является одним из основателей «крымскотатарских» батальонов карателей, которые сегодня воюют в Донбассе. В том числе и против мирного населения. Давайте вспомним, что говорил Джемилев о создании карательного крымскотатарского батальона: «Есть принципиальная договоренность с министром обороны Полтораком, что это будет подразделение в составе морской пехоты. Это не совсем то, чего мы хотели, но для начала, пожалуй, подойдет. Было записано около 250 человек, но поскольку не решался этот вопрос, не было узаконено… Я думаю, после того, как этот батальон будет узаконен, то очень многие будут записываться. Причем не только этнические крымские татары, а и все те, которые принимают те принципы, на которых должен базироваться этот батальон».

Что значат слова Джемилева о том, что в состав батальона войдут «не только этнические крымские татары, а и все те, которые принимают те принципы, на которых должен базироваться этот батальон»? Слова эти далеко не случайны, так как в так называемых «крымскотатарских» подразделениях Украины крымских татар – меньшинство. Те татары, которые все же оказались там, являются, в основном, членами и завербованными неофитами международных террористических организаций. Эти организации, такие как «Хизб ут тахрир» и «ИГИЛ», подпитывают эти украинские батальоны своими бойцами, которые действительно не являются этническими татарами, украинцами или русскими. Они не знают татарский, украинский или русский языки. Приехали они из совершенно других стран. В основном – это боевики ИГИЛ, которые оказались на Украине в результате «культурного обмена».

Встречаются также и настоящие «солдаты фортуны», которые получают неплохие деньги. Последние, как правило, работают военными инструкторами, снайперами, минерами-профессионалами.

Кстати, Ленур Ислямов сам является террористом, который поставил под угрозу жизни многих крымчан в целом и крымских татар в частности. По сути, подрыв опор ЛЭП, которые питали электричеством полуостров, является террористическим актом. Сам Ислямов прекрасно понимал, какие последствия может иметь обесточивание в Крыму таких объектов, как больницы, родильные дома, станции скорой медицинской помощи. Он прекрасно понимал, что ставит под удар все население Крыма, в том числе и крымских татар, которых он называет «своим родным народом».

Я долгое время работал на Донбассе военным корреспондентом. Корреспондентом, который был вооружен фотоаппаратом, видеокамерой и автоматическим оружием. Я не соблюдал «журналистскую этику» на этой войне потому, что военкор, человек с фотоаппаратом на фронте, является одной из самых первых целей для украинских снайперов и любых бойцов ВСУ. Уж очень не хотят люди, которые захватили сегодня власть в Киеве, чтобы мир узнал правду о том, что делают они с собственным народом.

Недавно я вернулся из очередной поездки. Мои друзья – военные корреспонденты, сотрудники МЧС ДНР, военные эксперты – передали мне видеоматериалы, рассказы свидетелей и потерпевших, переживших обстрелы людей. За все время объявленного перемирия украинская сторона ни разу не соблюдала договоренностей о перемирии. Более того, преступники обстреливают с особой тщательностью мирные густонаселенные районы Донбасса, разрушают мечети и храмы, стреляют по автодорогам в часы пик. Это не война с сепаратистами, а геноцид местного населения.

Вот лишь один пример. Это произошло в феврале 2017 года, прошедшей зимой. Я находился в Донецке и сам лично имел возможность поговорить со свидетелями произошедшего. Подходя к кольцу «Мотеля», я вспомнил о многих беженцах, которые жили в гостинице по улице Элеваторная 19 а. Наша группа военкоров «Самум» жила в 2014 году в том же здании, на втором этаже. Беженцы пришли из районов красных зон, пережив страшные потрясения. Дома многих из этих людей были разрушены. Некоторые бежали из домов вместе с детьми во время атак авиации. Были раненые. Были среди этих беженцев дети, которые падали в обморок, когда слышали гром обыкновенной грозы, потому что думали – стальная смерть снова пришла за ними. Но постепенно дети снова начали улыбаться, были окружены заботой, и многие люди помогали этим беженцам. Внизу, в большой общей комнате было много игрушек, там собирались дети всех возрастов. Вот кто жил на кольце «Мотеля».

3 февраля 2017 года была обычная зимняя ночь. Беженцы в гостинице, мирные жители в своих домах по улицам Элеваторная, Токмакская, Макеевское шоссе, Проспект Ильича спокойно спали. И вдруг они ощутили страшный удар взрывной волны. Это был не громкий звук взрыва, не удар по барабанным перепонкам. Это был настоящий смерч взрывных волн, который выбил их окна, перевернул их кровати и обрушил мебель в комнатах. На беженцев, на детей, на мирно спящих жителей полетели, словно адские бритвы, осколки оконных стекол. Вот что говорит Александра М., сотрудница центра приема беженцев, которая пришла утром на смену после случившегося: «Их тогда проживало около 45 семей. С детьми в основном. Когда их всех (!) увезли в госпиталь, мы пошли навести хоть какой-то порядок. Но там повсюду была кровь. Кровь и осколки окровавленного стекла. Даже внутренние деревянные двери номеров разнесло в щепки. Они панически побежали по коридорам в подвал, он переоборудован у нас под убежище. Они были уверены – это только начало. Полы коридоров, по которым они бежали, также все были залиты кровью. Мы чувствовали запах крови, мы вытирали ее и грязная вода в ведрах, где мы промывали тряпки, становилась кроваво-грязной. В подвале, куда они сбежались, некоторые стали терять сознание от кровопотери. Самое легкое, что получили дети, была контузия средней и тяжелой степени тяжести. Из тяжелых извлекали множество осколков. Ужасное зрелище». Я спросил, были ли убитые. Но она просто опустила глаза и замолчала. Больше она не хотела говорить, в ее глазах я прочёл страх и боль воспоминаний.

Но убитые были. По свидетельству сотрудника МЧС Сергея Т: «Когда мы приехали на место, на небольшом участке лежали небольшие фрагменты тел. Руки, ноги, вырванные части плоти, куски костей. Потом мы поняли, что это останки двоих несчастных, которые оказались рядом с эпицентром и, возможно, экипажа машины, перевозившей взрывоопасные объекты. Машина оказалась в районе взрыва, взрывоопасный груз частично детонировал, усилив эффект основного взрыва, частично – разлетелся. Людей же не просто разорвало, их превратило в рубленый фарш. Разумеется, требовалось убрать все это очень быстро, все-таки этот район населен очень плотно. Военный магазин «Камуфляж» был просто снесен взрывной волной, от него ничего не осталось. Там был большой рекламный щит на металлическом столбе – щит снесло, а столб погнуло как соломинку. Мы срезали его в целях безопасности. Мы успели разглядеть то, что уже было не дано увидеть вездесущим журналистам – все было в крови и человеческом мясе. В зданиях общежития – ни одного уцелевшего окна, даже все двери внутри выломаны взрывной волной. Кровати и мебель тоже получили повреждения. Я видел многое, но тот случай был для нас шоком».

Таких примеров – огромное множество. Люди, а главное – дети – получают смертельные травмы и увечья. Это те самые люди, которых сегодня киевская власть и примкнувшие к ним функционеры так называемого «меджлиса» называют «сепаратистами». Люди погибают постоянно в различных районах Донбасса, в пригородах Донецка и Луганска. То, чем занимается сегодня Джемилев, Ислямов и другие бывшие функционеры «меджлиса», а так же их друзья из захватившей власть в Киеве группы олигархов, превращает их деятельность в равносильную действиям террористов ИГИЛ. Поэтому совершенно не случайно, что именно из террористических организаций ИГИЛ и «Хизб ут Тахрир» пополняют эти люди свои карательные «крымскотатарские» подразделения, в которых, как я уже говорил ранее, татар практически нет.

Против крымских татар проукраински настроенными радикалами используются и явно экстремистские методы запугивания. В столице Крыма неизвестные подожгли офис, принадлежащий крымско-татарскому общественному активисту и предпринимателю Ибраиму Ширину. Среди основных подозреваемых в совершении преступления — радикалы, связанные с запрещенной в России экстремистской группировкой «Меджлис крымско-татарского народа».

По словам активиста, угрозы в его адрес стали поступать после того, как он в октябре 2016 года выступил на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Ялте, где поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина за поддержку национального возрождения крымских татар, выделение средств на реабилитацию народа, присвоение крымско-татарскому языку государственного статуса и развитие инфраструктуры в местах проживания народа.

«Я все это сказал в прямом эфире. Буквально через 15–20 минут начались угрозы по телефону и в соцсетях», — добавил Ширин.

Васви Абдураимова, известного крымскотатарского общественного и политического деятеля, террористы пытались сжечь в собственном доме вместе с семьей. Нападение произошло 12 сентября в 03:15 утра. Неизвестные бросили через забор в окно и дверь дома Абдураимова три бутылки с «коктейлем Молотова». Одна из них попала в окно детской комнаты, где спала 6-летняя Реяна — внучка Васви. Взрывом было разбито окно, вспыхнула москитная сетка и занавески в комнате. Пожар удалось потушить только благодаря воле случая.

Эксперт в области специальных операций Андрей Мурашов считает, что поджог дома крымско-татарского политика и общественника Васви Абдураимова не был актом устрашения – семью хотели сжечь заживо вместе с маленькими детьми.

«Это не могла быть попытка напугать, — говорит Мурашов. — Прослеживается подготовка, опыт метания бутылок с зажигательной смесью: как правильно держать, как безопасно и метко бросать (при неосторожности, спешке, «на нервах» можно облиться жидкостью, выронить бутылку и сгореть самому). А из трех бросков, в темноте, по навесной траектории через забор, на адреналине, ни разу не промахнуться сумеет только хорошо подготовленный профессионал.

На ум сразу приходят события на киевском Майдане в феврале 2014 года и трагедия в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, где также был опыт применения бутылок с зажигательной смесью «коктейль Молотова», – говорит Мурашов.

7 января 2016 года пансионат в поселке Строитель на Арабатской стрелке захватили неизвестные в балаклавах, представившиеся соратниками радикала Ленура Ислямова, который является одним из инициаторов блокады Крымского полуострова. Такую информацию «РИА новости» сообщил глава РОО «Къырым бирлиги» Сейтумер Ниметуллаев. Захваченный пансионат принадлежит его супруге. По его словам, в захвате принимали участие около 20 человек. Только двое человек были с открытыми лицами, все остальные в балаклавах. «Стали требовать пустить их на территорию пансионата, угрожали взломать помещения. Сказали, что их хозяин — Ислямов», – рассказывает Ниметуллаев. Позже Ниметуллаеву позвонил Ислямов и тоже стал угрожать. «Что я якобы продался России», – подчеркнул Ниметуллаев. РОО «Къырым Бирлиги» пользуется в Крыму большим авторитетом, руководство этой общественной организации оказывает реальную помощь крымскотатарскому народу и способствует процветанию Крыма за счет содружества народов, которые проживают на территории полуострова. Но дружба народов террористу Ислямову не нужна. Напомним, радикал Ислямов угрожает полуострову войной. Крымскотатарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана готов совершать диверсии на территории Крыма.

Мы видим, что так называемый «Меджлис» и его лидеры объявили настоящую войну жителям Крыма. И все же Крым избежал печальной и страшной участи Донбасса. В Крыму люди не гибнут под обстрелами, матери и отцы не хоронят собственных детей, никто не смотрит на руины собственных домов. Это – самое главное, что необходимо понимать сегодня.

Танай Чолханов, военный корреспондент