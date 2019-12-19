На световой игле в астрономическом масштабе.

Рассказывать Вам об энергетической игле – это значит говорить о топливе, а речь пойдет не о нем.

Проведенная в нашей стране реформа электроэнергетики в начале 2000-х годов с созданием сетевых, генерирующих и энергосбытовых компаний, привела к невиданному в мировой практике явлению – появлению частных фискальных организаций публичного характера.

Получается что, сама энергосбытовая компания собирает денежные средства у населения, при этом не генеририруя, то есть, не производя электроэнергии.

Затем, как все мы знаем, был отстранен председатель правительства М. Касьянов, от ведения энергетикой как отраслью убран «в ведение нанотехнологиями» когда-то бывший и «директором-распорядителем» всего имущества России ( глава Росимущества) Анатолий Чубайс, и тем не менее результаты реформы не были скорректированы даже на миллиметр в сторону рядовых граждан-потребителей.

Сама структура собственности в энергетике приняла запутанный характер, федеральная служба по тарифам была ликвидирована, тарифное регулирование передано субъектам Федерации, а региональные комитеты по тарифам согласовали с антимонопольной службой только размер максимальной ставки тарифа на электроэнергию.

При этом неограниченный сбор по оплате электроэнергии осуществляют частные компании, а в Московской области введена дочерняя структура ПАО «Мосэнергосбыт» ООО «МособлЕИРЦ», призванная аккумулировать все коммунальные платежи.

При этом органы потребительского надзора как правило, особенно на территории города Москвы и области не занимаются правонарушениями в сфере завышения сумм оплаты ЖКХ, поскольку им достаточно санитарно-эпидемилогического регулирования. Но граждане продолжают обращаться туда, равно как и в государственные жилищные инспекции областей и городов (субъектов Федерации), которые занимается перепланировками в многоквартирных домах и также не склонны уделять время своих сотрудников на контроль за управляющими компаниями и ресурсоснабжающими(РСО) организациями и их территориальными отделениями.

В этом смысле надо бы учредить энергетический надзор за действиями ресурсоснабжающих организаций, поскольку объем поставляемых киловатт-часов, мощностей, не совпадает очень часто с выставляемыми суммами оплаты, не взирая на показания счетчиков электроэнергии, которые в Московской области ПАО «Мосэнергосбыт» обязало передавать ежемесячно, а московское городское отделение той же компании, наоборот разрешило вдруг не передавать.

При этом центральных городских или областных клиентских офисов у компании нет, а они бы, учитывая громадное количество вопросов, не помешали бы.

За установку же счетчиков электроэнергии должен платить потребитель вопреки нормам Гражданского кодекса Российской Федерации. Оказывается, счетчик на лестничной клетке является собственностью потребителя. Не важно, сколько раз тот же счетчик может выходить из строя, их диагностировать и вызывать мастера потребитель должен теперь только сам.

В Московской же области все счетчики теперь выносят за пределы земельных участков граждан, и какое техническое регулирование установит в этом случае частная компания, сказать сложно.

Важно еще и то, что частная компания в Московском регионе вопреки федеральному закону «О защите конкуренции» всего одна, единственный способ избавиться от нее, по словам ее же сотрудников, – просто отключить энергоснабжение.

Самое важное, теперь срок очередной поверки счетчиков электроэнергии означает срок их замены, конечно же платной, что не может быть прописано ни в одном законе, а те кто вовремя счетчики не сменили, остаются обязанными платить так как будто счетчиков у них нет вообще по нормативу потребления электроэнергии, примерно в 15-20 раз превышающему обычно поставляемое количество киловатт-часов ( кВт/ч) электроэнергии (для примера 3 квт/час электроэнергии по договору и 80 квт/час «по нигде не установленному нормативу»).

Все это якобы указано в постановлении Правительства РФ №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с “Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов») и соответствующего Приложения №4 к нему, но никак не в федеральных законах, и тем более не там, где прописываются санкции за виновные правонарушения.

При этом порядок применения указанного постановления правительства РФ в отношении замены счетчиков электроэнергии, и, такой детали этой поверки и замены как приравнивание истечения срока поверки к истечению гарантийного срока счетчиков (для примера 16 лет и 32 года разницы) Министерство энергетики РФ и Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации в этом случае разъяснять отказывается.

Замененные же счетчики вовсю раскручивают потребителя на новые суммы оплаты за электроэнергию.

При этом о грядущей поверке счетчиков (без разъяснения последствий их несвоевременной замены и даже необходимости собственно такой замены) его уведомляют смс-сообщением типа «Ваш счетчик вышел из строя» , а не заказным письмом, что расценивается нормальным потребителем просто как козни каких-то очередных жуликов, не знающих ничего ни об их собственности, ни о состоянии оплаты за электроэнергию.

Ресурсоснабжающие организации вовсю злоупотребляют своим положением там, где как правило нет управляющих компаний, которые как посредники забирают свою долю коммунальных платежей (хотя право на это по другому постановлению Правительства РФ №253 не имеют по большому счету), например, в сельских домах с видом землепользования «индивидуальное жилищное строительство» , не входящих в некоммерческие дачные или садовые товарищества, где опять же есть «свой посредник», пусть далеко не всегда добросовестный, но это отдельная тема.

В правилах оказания коммунальных услуг постановлением Правительства РФ №354, на которые ссылаются энергетики в обоснование своих нередко противоправных действий сказано следующее о правах потребителя: «Требовать от исполнителя совершения действий по техническому обслуживанию индивидуальных, общих (квартирных) или комнатных приборов учета и распределителей в случае, когда исполнитель принял на себя такую обязанность по договору, содержащему положения о предоставлении коммунальных услуг». Разве слово «требовать» и словосочетание «оплачивать по договору исполнителю» как-то соотносятся между собой?

Контроль за правильностью показаний и работы приборов учета большинством пунктов указанных правил и иных нормативно-технических документов возложен на энергсбытовые организации, на исполнителя, а не на граждан.

Это же сказано в пункте 2 статьи 543 Гражданского кодекса РФ: «В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами».

Но в Московской области в плане установки повышенного тарифа в договоре энергоснабжения, максимального тарифа, стали исходить из того, оформил ли гражданин в собственность жилой дом(не участок) по новым правилам(то есть числиться ли он в базе Росреестра или нет). Если приходится перезаключать договор энергоснабжения, например, из-за смерти близких родственников при переоформлении земельного участка, Вам ставят максимальный для региона тариф с обязательством перерегистрировать дом! Тогда якобы тариф понизят. Ничего более противоправного и придумать нельзя! Во-первых, административные отношения по оформлению недвижимости никак не пересекаются с гражданскими, договорными отношениями в области энергоснабжения, тем более он у Вас с акционерным обществом или вообще ООО «МособлЕИРЦ», во-вторых, получается, если у Вас нет ни одного электробытового прибора, Вам электроэнергия должна обходиться дороже (!), то есть не в доме, а на новом, только приобретенном голом участке, где вы включаете только одну электрокосилку по три часа и три раза за полгода и все, к примеру? Ведь нет регистрации, и, дома как такового юридически как бы тоже у Вас нет. Что же тогда обеспечивается таким сумасшедшим тарифом на электроэнергию?

Органы прокуратуры не склонны отвечать на этот вопрос как и все иные надзирающие и контролирующие органы, потому что надзор в сфере электроэнрегетики – это специфический вид технического и технологического надзора, который должен быть восстановлен в нашей стране, учрежден заново, или как угодно создан в виде независимой от иных министерств и ведомств службы федерального значения.