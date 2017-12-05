В Болгарии может сорваться визит Путина

Болгарские СМИ в целом упорно стараются раздувать истерию из-за высказывания спикера российского МИД Марии Владимировны Захаровой, про заслуги Советской Армии в деле спасения болгарских евреев. 2 ноября она заявила, что “в годы Второй мировой войны благодаря советским воинам удалось предотвратить депортацию евреев из Болгарии и, тем самым, спасти около 50 тысяч человек от неминуемой гибели”. На следующий день официальная София раздраженно заметила в ответ, что “не советская Красная армия, а болгарский народ спас тысячи болгарских евреев от депортации в нацистские лагеря смерти в 1943 году”.

Во время Второй мировой войны правительство Болгарии приняло ряд законов, направленных против болгарского еврейского меньшинства, в том числе и указ о депортации. Более 11 000 евреев, проживавших в оккупированных Болгарией Греции и Македонии, были отправлены в концлагеря. Тем не менее, в 1943 году план правительства по депортации 48 тысяч евреев столкнулся с яростным сопротивлением болгарской православной церкви, а также нескольких политиков и общественных активистов, которые фактически сорвали его.

Российские СМИ еще более упорно стараются умолчать о данной теме и о разразившемся скандале. Получился диалог между глухими, как часто бывает в последнее время между Софией и Москвой. Особенно после официального объявления о предстоящем визите в Болгарию президента Российской Федерации В.В. Путина.

Началось все, как обычно: в очередной раз кто-то осквернил памятник Советской Армии в Софии, на этот раз антисемитскими лозунгами, что, кстати, бывает далеко не всегда. Обычно, речь идет об антироссийских или антисоветских лозунгах, напоминающих о периоде после Второй мировой войны. Однако, накануне 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, эта ситуация задела Москву потому, что оказалась очень актуальной. И спровоцировала ещё более острую реакцию.

Можно понять Марию Владимировну и в целом российский МИД. Можно, однако, понять и болгарское руководство

, и, в целом, политический класс – накануне очень быстрого развития приобретающего большое значение скандала с финансовой зависимостью элиты болгарской левой от режима Алиевых-Пашаевых в Баку, даже представители оппозиционной Болгарской Социалистической Партии (БСП) и Альтернативы за Болгарское Возрождение (АБВ) не могли умолчать о незнании исторических фактов, со стороны спикера российского МИД. Иначе, они рискуют полностью исчезнуть с политической сцены. И, в результате, как часто напоследок, получилась практически однозначная реакция, со стороны политических сил в Софии – и президент Румен Радев, и премьер-министр Бойко Борисов, и министр обороны Красимир Каракачанов, и министр иностранных дел Екатерина Захариева остро осудили высказывание Марии Владимировны и дали понять, что без извинения со стороны Кремля, скандал не будет потушен. В этой ситуации «чёрную работу» проделал только что вышедший на пенсию директор Национального исторического музея, до этого министр диаспоры, д. и. н., профессор Божидар Димитров. Он очень упорно для своего преклонного возраста следует за традицией «гларусов» (каким сам был в молодости). Он связал высказывание Марии Владимировны с ее физическими характеристиками.

Следует сказать, что слово «гларус» означает в прямом смысле подобие черноморской чайки, а в переносном – болгарского парня, который преследует на пляже красивых иностранных девушек (в основном, конечно, русских). Божидар Димитров гордится, что в молодости сам был «гларусом» и часто рассказывает в СМИ свои приключения давнего прошлого на пляже в родном Созополе (древнем античном городе на Черном море, где сейчас многие русские скупают недвижимость). На этот раз выступил в своем характерном стиле. Именно в его словах не следует искать корысти – Божидар Димитров просто верен себе. И видимо испытывает ностальгию по давно прошедшей молодости на пляже.

Следует, однако, покопаться в преднамеренности действий предполагаемых вдохновителей очередного осквернения памятника Советской Армии в Софии. Это хорошо спланированное действие было нацелено именно на предполагаемую российскую реакцию и конкретно на того сотрудника российского МИДа, который её был призван озвучить. Потому что М. В. Захарова, как минимум, второй раз за полгода попала в нелицеприятную ситуацию опираться на не очень хорошо известные ей исторические факты, чтобы защитить позицию Кремля (в первый раз это было по поводу создания славянской азбуки). В прошлом году она себя скомпрометировала не только перед болгарами, но и перед армянами, описывая в негативном ключе общего национального героя Гарегина Нжде. Видимо, тот, кто спланировал провокацию, очень четко рассчитал её реакцию и последующее однозначное отрицание протеста официальной Москвы, со стороны Софии. В этом плане, Божидар Димитров прав, что «это никак не реакция Москвы, а ¨засранки без сисек¨ (как без стыда старик назвал молодую девушку)», имея в виду, что Кремль не может до такой степени испортить традиционные тёплые отношения с «младшим братом» из-за очередного осквернения памятников Советской Армии в Софии и в провинции. Он также определил Болгарию как «таракан», которого русский «медведь» может раздавить, даже переворачиваясь.

Однако, стоит покопаться в более глубоком смысле очередного осквернения памятника солдат из бывшего СССР, прошедших через Болгарию в сентябре 1944 г. без единого выстрела – все без исключения жертвы среди советских солдат были из-за несчастных случаев, болезней, ранений. Кому-то очень надо, чтобы российское общественное мнение было возбуждено из-за нехватки признательности болгар к своим двойным освободителям: от турок в 1978 г. и немцев в 1944 г.

И здесь надо начать с конца – далеко не все болгары считают русских «освободителями» от немцев. Особенно потомки иммигрантов из Фракии и Македонии, которые, благодаря Гитлеру, в период 1940-1944 гг. проживали в одном и том же государстве со своими родственниками, оставшимися в родных местах. И которые не признают заслуги В.М. Молотова в отношении сохранения болгарской территории 1940 г. на Парижской мирной конференции, потому что их родные края все равно остались в Югославии и Греции (хотя, по Сан-Стефанскому договору, принадлежали Болгарии). Многие из них до сих пор симпатизируют Германии, Австрии, Италии.

По этому поводу, российские гуманитарии, с претензиями знания истории, должны в конце концов понять, что во Второй Мировой Войне БОЛГАРИЯ НЕ ВОЕВАЛА С СССР! Весной 2005 г. на конференции в ФГСН РУДН главный редактор известного московского журнала «Национальная безопасность» Леонид Шершнев заявил обратное автору этих строк. Пришлось прочитать генерал-лейтенанту лекцию по истории ВОВ. Также, известный телеведущий и функционер «Роснефти» Михаил Леонтьев зимой 2013 г., после интервью с автором, отправил те же самые обвинения в отношении болгар. Причем не дал автору никакой возможности опровергнуть их.

Российские дипломаты, политологи, журналисты должны знать 2 главных повода гордости болгарских антифашистов-коммунистов и друзей России (СССР):

Царство Болгария не воевало с СССР в сентябре 1944 г. Эта, так называемая, «Война без выстрела» была великолепно отражена и проанализирована в документальном фильме выпускника ВГИК, помощника Михаила Ефимовича Ромма во время работы над «Обыкновенным фашизмом», знаменитого болгарского режиссера – кинодокументалиста Вылчана Вылчанова. Его фильм «Война без выстрела» в свое время (80-е годы) собрал все международные награды. Факт спасения болгарских евреев во время войны является уникальным для страны – союзницы Третьего Рейха. Это случилось 09.03.1943г., когда Советская Армия была очень далеко от границ Царства Болгария. И никак не могла повлиять на спасение ее евреев. Этот факт признается и мировым еврейством, и государством Израиль (что и было многократно подтверждено, после начала скандала). Он многократно и достаточно глубоко проанализирован болгарскими, европейскими и, самое главное, израильскими историками. Не зря, когда в Израиле болгарин заходит в ресторан и присутствующие об этом узнают, встают и начинают рукоплескать. Это дань уважения и признательности к толерантности и человеколюбию болгарского народа. Который, кстати, так же поступил и во время Первой мировой войны – будучи союзником Османской Турции, Царство Болгария дало убежище и спасло жизнь сотням тысячам армян. Часть их интегрировались в стране и их потомки – лояльные граждане Болгарии. В Республике Армения тоже, когда клиенты ресторанов и кафе узнают, что заходит болгарин, встают и поздравляют. Автор это многократно видел по всей стране собственными глазами.

Что касается освобождения от турок, в Болгарии нет разумных людей, которые отрицают заслуги Российской империи и русских солдат и офицеров (неразумные встречаются везде и во все времена). Поэтому, нет никаких разумных доводов против предстоящего (Дай Бог!) визита президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, запланированного к 03.03.2018 – 140-летию подписания Сан-Стефанского мирного договора в одноименном пригороде Стамбула (сейчас Йешилкьой). Тогда по идее надо подписать ряд совместных документов, которые должны направить отношения между братскими государствами в нормальное, цивилизованное русло. И взаимно пользоваться братскими историческими связями. Конечно, с настоящим чтением совместной истории, после освобождения Болгарии.

На этом этапе, самая серьезная реакция с болгарской стороны, которая имеет отношения к предстоящему визиту – слова президента Румена Радева: «Речь идет или о провокации, или о незнании исторических фактов». И на самом деле, когда во время войны демократическая, антифашистская болгарская общественность во главе с заместителем председателя Народного собрания Димитром Пешевым спасала болгарских евреев (их на самом деле было 50 000, как указала Мария Владимировна), Советская Армия вела ожесточенные сражения с Вермахтом в тысячи километров от Балканского Полуострова. И никак не могла повлиять на их спасение.

Это, кстати, не единственный пример смелости и самопожертвования болгарской интеллигенции во время войны. Можно еще напомнить, что на ее протяжении, в Софийском Университете «Святой Климент Охридский» продолжалось преподавание польского языка, назло немцам!

Следует иметь в виду, что болгарская армия и силы безопасности не имеют никаких шансов в будущем охранять памятники Советской Армии и русских солдат, погибших в Освободительной войне 1877-1878 гг. за освобождение Болгарии (как уже было указано, советские солдаты в Болгарии не погибали). Конкретно в настоящее время армия расположена полностью на турецкой границе, для воспрепятствования наплыва иммигрантов. И, конечно, для предотвращения всевозможных неожиданностей с турецкой стороны. А жандармерия и полиция сосредоточены в цыганских кварталах для обуздания этого дикого, неподвластного законам, нарастающего меньшинства.

А также и в местах постоянного проживания болгар-мусульман (помаков) для постоянного предотвращения распространения влияния радикальных исламских идей среди них – уже почти 30 лет как их распространяют миссионеры из Арабского мира, в основном сирийцы.

Памятник Советской Армии в Софии находится в плохо охраняемом ночью центральном столичном парке. Многие жители столицы боятся заходить туда ночью.

Памятник Алеши в Пловдиве (который тоже был осквернен вандалами, опять с антисемитскими лозунгами и личными посланиями в адрес Марии Владимировны) расположен на горке, населенной наркоманами, беспризорными.

Памятник в Варне тоже находится на горке, в конце старой Варны, где проживают в основном русские. Фирменная безопасность их кварталов не может нести никакой ответственности за него. Приблизительно такая ситуация сложилась по всей Болгарии, где есть такие памятники.

Республика Болгария является членом НАТО и ЕС. Соответственно, в ней не могут располагаться российские части, для охраны военных памятников. Это возможно только после заключения общего договора между Москвой и Брюсселем. Как мы знаем, до него пока довольно далеко.

Любой провокатор, которому нужно испортить атмосферу накануне визита президента Путина в Болгарию, может легко это сделать. Теперь всё зависит от компетентной реакции Москвы и Софии. Будем надеяться, что в течение следующих 4 месяцев она будет хорошо обдуманной.

Есть вопрос: кому это всё выгодно? Каким врагам Болгарии и России? В Софии, в Москве, на Западе?