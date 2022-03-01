Работники IT-сектора подписали антивоенную петицию

Открытое письмо представителей российской ИТ-индустрии против военной операции на территории Украины



Мы, работники российской ИТ-индустрии, категорически против военных действий на территории Украины, начатых вооруженными силами Российской Федерации.

Мы считаем любое проявление силы, которое ведет к развязыванию войны, неоправданным и призываем отменить решения, которые могут неминуемо повлечь за собой человеческие жертвы с каждой стороны. Наши страны всегда были близки друг другу. И сегодня мы волнуемся за наших украинских коллег, друзей, родных. Мы обеспокоены и морально угнетены тем, что сейчас происходит в городах Украины.

В своей работе мы делаем лучшие продукты, лучший сервис, мы искренне делаем все, чтобы российскими ИТ-решениям можно было гордиться. Мы хотим, чтобы наша страна ассоциировалась не с войной, а с миром и прогрессом.

Прогресс и развитие технологий во благо человеку невозможны в условиях войны и угроз жизням и здоровью людей, они возможны только в условиях сотрудничества, разнообразия точек зрения, обмена информацией и открытого диалога.

Просим руководство нашей страны обратить внимание на наш призыв, найти способы урегулировать эту ситуацию мирным путем и не допустить человеческих жертв.

Текст обращения тут: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEsxsoXl_7R4aD5F8-B7fCCBVwU_BXBaOVJsKszbFyRHRkkw/viewform

Вы тоже можете оставить подпись под открытым письмом представителей российской ИТ-индустрии против военной операции на территории Украины.