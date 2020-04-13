Новое министерство науки придумало новую систему оценки ученых

В январе этого года в России обновился состав правительства, а вместе с ним и министерства высшего образования и науки. Новое Министерство науки, не откладывая в долгий ящик, придумало для научно-исследовательских институтов академии наук новую систему оценки эффективности: комплексный балл публикационной результативности. Новый баллы вводился с целью обеспечения роста числа публикаций. Новый балл будет присваиваться институтам за публикации в журналах и издание монографий. За публикацию в журналах из перечня ВАК будет присваиваться 0,5 балла, за публикацию в журнале, индексируемом в Russian Science Citation Index – 0,75 балла, за публикацию монографии, публикацию в журнале, индексируемом в базе данных Scopus – 1 балл. Существенно большее количество баллов можно будет получить за публикации в журнале, индексируемом в базе данных Web of Science. Стоит отметить, что журналы, индексируемые в этой безе данных делятся на квартили, также есть журналы, которые индексируются в Web of Science, но в квартили не входят. За публикацию в журнале, не входящем в квартили, планируется присваивать 1 балл, как и за публикации в журнале из четвертого квартиля, за публикацию в журнале из третьего квартиля – 2,7 балла, в журнале из второго квартиля – 7,3 балла, в журнале из первого квартиля – 19, 7.

Новая система оценивания возмутила институты, занимающиеся гуманитарными науками. В эту систему не включаются вовсе такие результаты научной деятельности, как например, издание атласов, словарей, справочников и многое, многое другое. К тому же монография теперь будет оцениваться ниже иной статьи. Наконец, в квартилях Web of Science разные области знания представлены неравномерно. В первую квартиль входят в основном журналы естественно-научного профиля на английском языке. Таким образом, вводя новую методику оценивания, министерство дискриминирует ученых-гуманитариев. После получения новостей о новом балле, научные институты гуманитарного профиля стали вывешивать у себя на сайтах открытые письма против нововведений. Такие письма опубликовали, к примеру, Институт философии, Институт мировой литературы, Институт славяноведения и другие. Это возмущение не прошло незамеченным. На заседании президиума Российской академии наук 11 февраля было принято решение о корректировке новой методики присвоения баллов. 11 марта было проведено расширенное заседание рабочей группы по расчету комплексного балла. Министерство согласилось пойти на некоторые уступки. Однако, корректировке подвергнется только методика присвоения баллов за публикацию монографий и статей в журналах, индексируемых в базе Scopus (в этой базе тоже есть квартили). Для корректировки методики была создана рабочая группа, в которую включили представителей научного сообщества. Было запланировано, что рабочая группа подготовит предложения до 20 марта, разработчики внесут в документ новые правки и в первой декаде апреля министерство выйдет на принятие решений. Однако, по-видимому коронавирус задержал исполнение этих планов.

При обсуждении новой методики присвоения баллов выяснилось, что эта система уже действует несколько лет в Физическом институте АН. То есть, министерство взяло методику, работавшую в одном институте и применило ее ко всем институтам, занимающихся разными областями знания. Подобный образ действий укладывается в узнаваемый стиль «тяп-ляп», в котором проводятся все наши реформы, включая конституционную. А хотелось, чтобы Министерство науки и высшего образования хоть немного задумывалось о последствиях своих поступков. Но, видимо, это желание неисполнимо. Также стоит отметить, что введение подобных крючкотворских методик присвоения баллов говорит о том, что к науке применяют меры жесткой экономии. Ведь методика составлена так, что для того, чтобы улучшить свои показатели, институт может увольнять сотрудников. И наконец, все эти меры направлены на то, чтобы выйти на пятое место в мире по публикациям в индексируемых в пресловутых базах данных журналах к 2024 году. Таковы цели национального проекта «Наука». Министерство науки не может придумать для ученых менее жалкую цель.

Лилия Светлова

Список использованных материалов:

https://www.poisknews.ru/magazine/ot-vala-k-ballu/

https://indicator.ru/humanitarian-science/nauka-odna-a-yazyki-u-nee-raznye.htm

https://www.poisknews.ru/international/pochuvstvuem-razniczu-v-nashumevshuyu-metodiku-minobrnauki-privnesut-mnogoukladnost/

http://www.sib-science.info/ru/ras/predlozhennaya-09022020

https://rg.ru/2020/04/07/vice-prezident-ran-hohlov-v-institutah-nizkoj-kategorii-net-nikakoj-nauki.html