В пещере горного короля

Ты не думай — у нас тут газеты свои.

Почитай, если хочешь, вот эти статьи.

Вот — по красному черным. И дальше. И вот.

Видишь, в «Дьявольской почте» — на целой странице,

«Преисподнее эхо» — огромный отчет

о твоих достославных делах за границей.

Если ты не читал, посмотри, любопытно:

тут статья под названием «Парнокопытный»,

а вот это «О троллях», уже в «Блоксбергност»,

дескать, главное в тролле — не внешность, не хвост,

если хочешь, хоть шкуру отдай на ремни,

но ведь дело не в шкуре, а дело в судьбе…

«Тролль доволен собой», — вот что пишут они.

Ну, а далее… далее все о тебе.

Г.Ибсен «Пер Гюнт»

Где прячется Путин? Вопрос о том, где находится мистический бункер президента, кто там вместе с ним сидит и чем они занимаются, в последнее время всё больше волнует публику. И в самом деле, от повседневной политики глава государства демонстративно устранился, борьбу с эпидемией перепоручил губернаторам, даже пиар-работа в последнее время ведется вяло и раз от разу. Впечатление усугубляют явные нестыковки в речах главного начальника, многочасовые опоздания анонсированных видео-публикаций и странности визуального ряда, начиная от часов, показывающих неправильное время, до заваленного горизонта на картинке. Кто-то пытается понять, почему Путин несколько раз выступал в одних и тех же рубашке и костюме и галстуке (правда, затем он исправился или его исправили). Другие недоумевают, зачем в пасхальном обращении президента посадили рядом с горящим камином, явно ассоциирующимся с Рождеством (или с пламенем преисподней?). А кремлевские тролли в Интернете уже отчаялись объяснять несуразные высказывания, доходящие до нас из президентского подземелья.

Выступление 28 апреля большей ясности не дало, зато прибавило мистики. Президент был столь мало похож на свой привычный образ, что некоторые наблюдатели даже заподозрили появление двойника. Хотя зачем выставлять двойника, который так плохо выглядит?

Все эти споры тем более обостряются, что содержательно в речах национального лидера раз от разу нет ничего нового. Точнее, в них вообще ничего нет. Можно, конечно, утешить работников Скорой помощи, которым не платят обещанных тем же Путиным денег, часто не дают защитных костюмов и оборудования и мучают идиотскими указаниями, назначив им профессиональный праздник — 28 апреля. Но почему-то я подозреваю, что возгласы, которыми медики встретили это сообщение, были не восторженными, а матерными.

Пожалуй, настает время уже говорить не столько о Путине, сколько о том, что будет после Путина. И тут почти все критики власти — левые и правые — сходятся на том, что надо будет дать людям денег.

В самом деле, российская власть, даже на фоне самых упертых либерально-рыночных режимов, выступает образцом крайней кондовости. Денег нет и не дадим, вот принцип, которому остаются верны администрация, правительство и Центробанк. Правда, по копейке власть какие-то подачки из себя выдавливает, но со скрипом и всегда крайне запоздало. А главное, даже когда средства указаны и обещаны, люди напрасно ждут рублевых потоков. Механизма доставки нет. Так, медики не могут в полном объеме получить назначенных Путиным доплат, поскольку финансируется медицина из местных бюджетов, а средства в эти бюджеты от правительства не поступают или поступают в недостаточном количестве. Вообще показательно, что говоря об очень щедрых премиях, которые будут положены медикам, борющимся с коронавирусом (но только им и никому больше в системе здравоохранения), президент и те, кто писали его вторую «пандемическую» речь, не удосужились подсчитать, скольких людей они имели в виду и как эти деньги будут распределяться между регионами. Ясное дело, что точную сумму знать заранее невозможно, но именно поэтому смета должна составляться с некоторым завышением, тогда как логика российского правительства ровно обратная — позаботиться, чтобы никто не смог урвать у государства лишней копейки.

Итак, становится понятно, что любая администрация, которая придет на смену нынешней, будет, независимо от своей идеологии, вынуждена раздавать деньги. Но кому и сколько? Алексей Навальный просто предлагает «открыть кубышку» и разделить Фонд национального благосостояния (ФНБ) поровну между гражданами. А некоторые политики называют сумму в 25 тысяч рублей, которые надо вручить каждому россиянину. Правда, непонятно, что мы будем делать, когда эти деньги закончатся. Одно из двух: либо проев средства ФНБ нам придется вернуться к жесткой экономии по-путински, либо всё равно придется финансировать восстановление экономики за счет бюджетного дефицита (но тогда привязка к ФНБ вообще не имеет смысла). И достаточно ли просто раздавать деньги людям (из гуманизма или заботясь о восстановлении спроса на внутреннем рынке) или нужны комплексные преобразования, включающие развитие общественного сектора и национализацию ряда отраслей?

Стратегическую помощь экономике правительство понимает как передачу денег крупным («системообразующим») корпорациям. Список этих компаний в значительной мере составляют фирмы, принадлежащие друзьям Путина. Однако нет смысла жаловаться на кумовство. Это в самом деле крупнейшие компании. И то, что ведущие капиталисты в условиях авторитарного режима по совместительству являются друзьями президента, вполне естественно. Связь между деньгами и властью придумали не в России.

Поучительно, что «условием» выдачи денег является «сохранение 90% рабочих мест». Иными словами, оказывая корпорациям помощь «ради защиты занятости», власть разрешает им уволить каждого десятого работника! В масштабах России это внесет более чем весомый вклад в общую статистику безработицы.

Эти компании уже получают на протяжении многих лет беспрецедентные налоговые льготы. Иными словами безвозмездная помощь им уже и так оказывается. И если бы в правительстве думали о занятости, было бы логично пригрозить бизнесу отъемом этих льгот в случае сокращения рабочих мест. Но власть идет по противоположному пути. Она фактически вкладывает деньги в рост безработицы, давая большому бизнесу возможность одновременно и деньги из бюджета получить и на работниках сэкономить. Иными словами, кое-кто на кризисе сможет недурно заработать.

А как быть обычным гражданам? Должно ли государство помогать всем? Либеральные блоги полны сейчас ламентаций по поводу частного сектора, оставшегося без средств, и бюджетников, буквально купающихся в роскоши. Вообще ненависть к бюджетникам является своего рода визитной карточной определенного сорта публицистики.

Да, сейчас бюджетники и даже пенсионеры оказались, порой, в лучшем положении, чем те, кто годами смотрел на них свысока, считая их неудачниками и людьми обреченными. Этим категориям трудящихся годами недоплачивали, чтобы выкачать бюджетные средства на поддержку корпораций и сократить для них налоговое бремя.

Далеко не все, кто работает в частном секторе, остался без денег.

Многие компании и предприятия продолжают работать. В других во время простоя зарплату всё-таки платят. Правда, тут тоже подвох: в нашей стране зарплата составляет лишь часть (порой меньшую) совокупного заработка. Такое положение дел — результат социальной политики государства и многолетней корпоративной практики, ставшей уже почти обычаем. Регрессивная шкала социальных выплат была составлена таким образом, чтобы стимулировать снижение номинальной заработной платы. Работникам компенсировали часть потерь, выплачивая всевозможные премии, которые социальными налогами уже не облагались. И все были довольны, даже если пенсионный фонд жаловался на нехватку денег. Показательно, что хотя свободные профсоюзы регулярно требовали изменить пропорции между зарплатой и премией, сами работники относились к этим требованиям равнодушно. Мол, какая разница по какой статье нам платят? Оказалось, что разница есть, и не маленькая.

Но так или иначе, самые пострадавшие в условиях нынешнего кризиса — самозанятые, малый бизнес, безработные. Им нужно помогать в первую очередь. Вернее, помогать следует всем трудящимся (включая бюджетников), но ввести определенные коэффициенты, предоставив наибольшую помощь самым пострадавшим категориям граждан.

Беда в том, что раздача денег сама по себе, хоть и поможет людям пережить пандемию и поддержит спрос, не решит главных проблем, не обеспечит преодоление кризиса. Раздача денег не заменит структурные реформы. Времена неолиберальной экономики заканчиваются. И это понимают даже те, кто ещё недавно доказывал непогрешимость господствующей идеологии.

3 апреля в передовице «Financial Times» мы читаем: «Радикальные реформы, отыгрывающие назад то, что делалось в рамках господствующей политики на протяжении прошедших четырех десятилетий, должны быть в повестке дня. Правительствам придется принять на себя более активную роль в экономике. Они должны осознать, что социальные траты это инвестиции, а не нагрузка на бюджет, и позаботиться о том, чтобы положение трудящихся стало более защищенным. Социальное перераспределение снова сделается частью политики, а привилегии высших и богатых слоев будут поставлены под вопрос. Ещё недавно мы называли эксцентричными такие предложения, как безусловный базовый доход и налоги на большие состояния, но теперь всё это надо рассматривать всерьез» (https://www.ft.com/content/7eff769a-74dd-11ea-95fe-fcd274e920ca).

Не надо полагать, будто прочитав подобные слова в британской финансовой газете, все правительства мира тут же побегут претворять в жизнь прогрессивные реформы. Но по крайней мере в правящих кругах большинства стран зреет понимание того, что поворот к новой социальной политике неизбежен.

Единственным, пожалуй, исключением остается Россия.

Путин, скрывающийся в своём тайном бункере не только от вируса, но и от реальности экономического кризиса, всё больше похож на окруженного троллями горного короля, который не имеет ни малейшего желания пойти навстречу свету и увидеть мир, каков он есть.

В пьесе Генрика Ибсена, обращаясь к прибившемуся к троллям Пер Гюнту, горный король объясняет разницу между своим царством и миром людей:

«Ты жил на свете — мы живем во тьме.

Да, схожи мы. Особенно тогда,

когда у нас нечисто на уме.

Но ты под небом солнечным рожден,

воспитывал тебя иной закон.

«Пребудь собой», — такой девиз людской,

а наш девиз: «Довольствуйся собой».

Вне всякого сомнения, Путин, окружающие его бюрократические вампиры, корпоративные людоеды и медийные тролли в высшей степени довольны собой, даже если иногда их и гложут страхи. Но им не остается иного выхода, кроме как оставаться во тьме.

Раз спрятавшись в своей пещере, наш правитель с каждым днем всё больше боится дневного света реальности, становящейся для него непонятной, невыносимой и гибельной.