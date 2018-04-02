Не допустить новых утрат!

Не секрет, что за годы либерально-рыночных реформ в городах и селах, связанных с историей нашей великой страны, произошла катастрофа. Катастрофа не только с уровнем жизни большинства граждан России, состоянием промышленности, науки, образования, культуры, здравоохранения, что известно практически каждому, но и в деле охраны и реставрации памятников архитектуры и, если быть шире, объектов культурного наследия. Рыночные отношения съедают историческую память, страсть к сверхприбылям новоявленных капиталистов губит на корню красоту, уничтожает вековое достояние, доставшееся нам в наследство от поколений предков.

Санкт-Петербург – напомним – официально признанная культурная столица России. Ещё в 1988 году СССР ратифицировал Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия (Париж, 1972), в соответствии с которой формируется самый престижный в мире реестр памятников – Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Объект «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» стал в 1990 году первым российским объектом, включенным в Список ЮНЕСКО. Он уникален по масштабу не только для России, но и для всего мира. В состав объекта входят 36 компонентов и 86 элементов, расположенных на территории двух субъектов Российской Федерации – Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Исторический центр Санкт-Петербурга является ядром этого объекта, его площадь составляет около 4 тыс. га. Границы всего объекта охватывают территорию свыше 23 тыс. га. Казалось бы, проблем с сохранением исторического наследия быть не должно. Но увы… Мы помним, какие данные привёл в своё время в интервью «ТС» генеральный директор Благотворительного фонда спасения Петербурга Александр Марголис: «По сведениям КГИОПа (Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры правительства Санкт-Петербурга – прим. авт.), в границах города сегодня находится 7783 объекта недвижимого культурного наследия. Из них 1317 памятников, то есть 20 процентов, находятся в активной фазе разрушения». Прошёл с той поры не один год, но ситуация в лучшую сторону кардинально не изменилась. Политическое влияние крупнейших строительных корпораций растёт, а думают их владельцы, понятное дело, не о сохранности памятников, а о быстрых сверхприбылях, прекрасно понимая, что периферийный российский капитализм не на века, а, стало быть, надо как можно скорее монетизировать свои нынешние преимущества.

Буржуазная власть идёт классово близким навстречу. В настоящее время готовится внесение поправок к проекту Федерального закона №302180-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования осуществления градостроительной деятельности и установления зон с особыми условиями использования территории)», «Об исключении норм о проведении историко-культурной экспертизы в целях определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих проведению земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ». Максим Лыжин из Челябинска прав, когда говорит, что «вводить такого рода поправки – это значит, деградировать как общество. Ясно, что они вводятся в интересах только строителей и государственных организаций, курирующих эти стройки».

«Мой собственный 28-летний опыт полевых археологических работ, – пишет археолог, кандидат исторических наук, ученый секретарь Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина Дмитрий Сташенков, – показывает, что памятники археологии – важнейшая часть историко-культурного наследия народов Российской Федерации – постоянно выявляются при проведении специального обследования в зоне планируемых хозяйственных работ, и огромное количество памятников разрушается при несогласованных земельных работах. Отмена действующего порядка предварительного археологического обследования неминуемо приведет к уничтожению тысяч памятников археологии по всей стране, к утрате той базовой части нашего культурного наследия, которую невозможно возместить никакими финансовыми вложениями». С мнением Дмитрия Алексеевича сложно не согласиться: опыт северной столицы России наглядно подтверждает правоту его слов.

Поэтому самарский археолог и создал петицию , где просит органы власти «занять принципиальную позицию и содействовать отмене рассмотрения вопроса о внесении поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №302180-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования осуществления градостроительной деятельности и установления зон с особыми условиями использования территории)». Я, как и ещё почти четыре тысячи неравнодушных граждан, подписал эту петицию (надеюсь, к моменту публикации данного текста число подписантов существенно возрастёт).

Мы не должны допустить новых утрат памятников истории, культуры и архитектуры! «Наука и сохранение археологических памятников важнее новых торговых центров», -этими словами Владимира Близнецова из Сарова стоит завершить призыв к поддержке общественной кампании против опасной инициативы чиновников из правительства главного единоросса Медведева.