В Краснодаре баллотируется кандидат, за которого есть смысл голосовать

Друзья, сегодня у нас появилась возможность проявить инициативу, используя те немногие институты народовластия, которые остались в нашей стране, чтобы построить комфортный город.

Левый активист Леонид Соколов выдвигает свою кандидатуру на дополнительных выборах в городскую Думу Краснодара по 33 округу. Он за развитие демократии и защиту прав трудящихся. Так давайте же поддержим нашего товарища и донесём нашим согражданам информацию.

Если можете и есть желание, становитесь волонтёрами нашей кампании, и вы сможете помочь общему делу. Присоединяйтесь к нам вне зависимости от вашего местоположения и навыков! Мы найдём для вас активность, в которой вы будете полезны. Для этого обращайтесь в бот: @RnextSLsd_bot

👇Леонид Соколов намерен :

Серьёзно реформировать систему общественного транспорта, установив муниципальную монополию. Тем самым, увеличить количество подвижных составов, качество транспорта и доступность льгот для пассажиров;

Принять меры по борьбе со стихийными свалками и дождевыми затоплениями, в том числе увеличив число мусорных баков и создав новую ливневую канализацию;

Внести в Законодательное собрание Краснодарского края

законодательную инициативу о возвращении прямых выборов мэра Краснодара;

Пресечь деятельность организованных мафиозных группировок, в том числе в сфере такси;

Принять меры по борьбе с коррупцией и нецелевым расходом средств из городского бюджета.

Удачи, товарищи! Мы сделаем Краснодар городом для людей!

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