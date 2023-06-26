В Краснодаре баллотируется кандидат, за которого есть смысл голосовать
Друзья, сегодня у нас появилась возможность проявить инициативу, используя те немногие институты народовластия, которые остались в нашей стране, чтобы построить комфортный город.
Левый активист Леонид Соколов выдвигает свою кандидатуру на дополнительных выборах в городскую Думу Краснодара по 33 округу. Он за развитие демократии и защиту прав трудящихся. Так давайте же поддержим нашего товарища и донесём нашим согражданам информацию.
Если можете и есть желание, становитесь волонтёрами нашей кампании, и вы сможете помочь общему делу. Присоединяйтесь к нам вне зависимости от вашего местоположения и навыков! Мы найдём для вас активность, в которой вы будете полезны. Для этого обращайтесь в бот: @RnextSLsd_bot
👇Леонид Соколов намерен:
- Серьёзно реформировать систему общественного транспорта, установив муниципальную монополию. Тем самым, увеличить количество подвижных составов, качество транспорта и доступность льгот для пассажиров;
- Принять меры по борьбе со стихийными свалками и дождевыми затоплениями, в том числе увеличив число мусорных баков и создав новую ливневую канализацию;
- Внести в Законодательное собрание Краснодарского края
законодательную инициативу о возвращении прямых выборов мэра Краснодара;
- Пресечь деятельность организованных мафиозных группировок, в том числе в сфере такси;
- Принять меры по борьбе с коррупцией и нецелевым расходом средств из городского бюджета.
Удачи, товарищи! Мы сделаем Краснодар городом для людей!
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