Маоизм, тьермондизм, мир-система

В конце своей жизни Председатель Мао Цзэдун в беседе с президентом Замбии Кеннетом Каунда в 1974 году высказал свои мысли о классовом, экономическом и политическом состоянии современного капитализма. Теория, появившаяся после из мыслей Мао стала называться тьермондизмом (третьемиризмом).

В контексте данной статьи мы узнаем о данной теории, о конкретных теоретических наработках маоистов-третьемиристов, об экстраполяции данной теории на общественную практику, а также узнаем о сходствах данной теории с методологией мир-системного анализа.

Движение Неприсоединения – международный союз государств, в основе своего существования имевший принцип неучастия ни в каких военных блоках. В союз входили страны различных политических строев, экономических укладов и идеологий: страны под предводительством коммунистических партий и классические парламентские республики, плановые экономики и страны со свободным рынком. Страны, входившие в состав блока, прекрасно описывает эвфемизм развивающиеся страны. Всех их объединяла одна черта: они не были центрами накоплений капитала, не были локальными или мировыми империалистами, не были странами первого мира. Совокупное множество стран, входивших в альянс, можно охарактеризовать как периферийные и полупериферийные секторы мир-системы.

Развивающиеся страны имели потенциал перехода из положения зависимой страны к состоянию самообеспечения. Где-то это обуславливалось экономическим состоянием – капиталисты под регулированием государства обеспечивали рост экономики, где-то госплан или, в случае Югославии, рыночный социализм обеспечивал автаркические тенденции, где-то это были скорее идеологические пристрастия правящей верхушки.

Одна из отличительных черт данных стран (по крайней мере большинства) – малая степень индустриализации, большое количество крестьянского населения. Отношения земельной собственности еще не изжили себя настолько, чтобы эти страны могли совершить резкий скачок к индустриальному укладу. Все те же не изжившие себя отношения феодальной собственности на землю определяли классовый характер этих стран: большую часть населения составляли крестьяне: свободные, или закрепощённые помещиками. Индустриализация на то время ещё не обеспечивала должное количество пролетариата в данных странах. В то же время эти страны так или иначе обладали своими социально-экономическими противоречиями, зачастую перераставшими в полноценную революционную ситуацию.

Формирование мировых империалистов и процесс деиндустриализации – вот те 2 процесса, которые обуславливают важность этих стран. С постепенным нарастанием экономической мощи США и их союзников, началось постепенное повторное закрепощение неразвитых и развивающихся стран. Большинство этих стран, бывшие ранее колониями Британской, Германской, Французской империй, обрели мнимую независимость. Подчинение этих стран полностью сместилось на экономическое подчинение – экспансию частных компаний в этих странах. Крупные компании в поисках дешёвой рабочей силы и дешёвых источников переносили производящие мощности в неразвитые страны, тем самым обеспечивая себя дешёвой рабочей силой, нещадно эксплуатируя крестьянство и пролетариат этих стран. Отсюда и невероятный подъём революционных движений в неразвитых стран.

Особое место подобного рода странам уделял Мао Цзэдун. В разговоре с президентом Замбии Кеннетом Давидом Каунда Мао изложил свои мысли относительно теории трёх миров. Эта макросоциальная теория делила всё международное сообщество, все национальные государства на три мира по их положению в мировом разделении труда. К первому миру, по его мнению, относились США и СССР – лидеры двух антагонистических блоков, мировые империалист и социал-империалист соответственно [1]. Для Мао США были авангардом мировой буржуазии, тогда как СССР после смерти Сталина под предводительством Никиты Хрущёва встал на путь ревизионизма, отклонения от основ марксизма-ленинизма [2]. Советский Союз, изначально являвшийся государственной монополией, обращённой на благо рабочего класса [3], под властью ревизионистской группы Хрущёва отвернулся от этого блага к идеологической и экономической экспансии на благо СССР как государства и его правящей верхушки, а не рабочего класса. Таким образом, СССР, по мнению Мао, переродился из социалистического в социал-империалистическое государство.

Второй мир – страны, являющиеся союзниками СССР и США: Япония, Канада, страны Западной и Восточной Европы и т.д. [1]. Это страны, состоящие в военных блоках (как, например, большинство стран Западной Европы, входящие в НАТО или страны Восточной Европы, входящие в ОВД), либо экономические или экономические союзники стран первого мира.

Третий мир – остальные страны, по словам Мао: “Азия, за исключением Японии, принадлежит к третьему миру. Вся Африка относится к третьему миру, к третьему миру относится и Латинская Америка” [1]. Это страны, экономически и политически подчинённые мировым империалистам. Они обладают определёнными ресурсами и значительным населением, однако из-за своего положения в мировой системе циркуляции капитала они не обладают экономической, а зачастую и политической независимостью. Труд рабочих третьего мира является здесь основой прибавочной стоимости (источником прибыли капиталиста) в странах первого мира, за счет вывоза продуктов этого труда.

Стоит отметить, что Мао Цзэдун изложил свои идеи о делении на 3 мира всего за 2 года до своей смерти, и как таковая данная теория не получила дальнейшего развития от него самого. Однако, принцип деления на три мира, тьермондизм, уже присутствовавший в западных академических кругах ранее, вступил в синтез с маоизмом – интерпретацией марксизма-ленинизма в версии Мао Цзэдуна, образовав тем самым теорию маоизма-третьемиризма.

Маоизм-тьермондизм делит все человеческое общество на первый мир (страны-эксплуататоры), второй мир – буфер, страны-союзники эксплуататоров или независимые государства, и третий мир – эксплуатируемые страны. Труд рабочих третьего мира является здесь основой прибавочной стоимости (источник прибыли капиталиста) [4] в странах первого мира [5], за счет вывоза продуктов этого труда.

Маоистская теория Народной Войны, теория освобождения рабочего класса посредством вооружённого восстания и войны, основной ударной силой использующая революционно настроенное крестьянство, экстраполируется на картину мира, полученную при применении маоизма-тьермондизма. Третий мир – “мировая деревня”, Африка, Азия и Латинская Америка, чье крестьянство и угнетённый пролетариат должны восстать против эксплуатации национальной буржуазии и бюрократически-монополистической системы и начать шествие Мировой Народной Войны на первый мир – “мировой город” [6].

Рабочий класс понимается здесь как часть мировой системы, мирового пролетариата. Исходя из этого, фундаментальная для марксизма теория построения диктатуры пролетариата в стране победившей революции (формы общественно-экономического строя, основанного на самоуправлении советов, слиянии экономических и политических функций в одну структуру и постепенном сломе государства и его функции и передаче их в руки рабочего класса) [7] преобразуется в теорию совместной диктатуры пролетариата угнетённых наций, входящей в процесс мировой новодемократической революции.

Теория новой демократии – теоретическое новшество Мао Цзэдуна. По его мнению, прежде чем строить социалистическое общество и диктатуру пролетариата в неразвитых странах, необходимо пройти промежуточный этап, характеризующийся совмещением принципов крестьянской и пролетарской демократии, балансом частного и обобществленного секторов в экономики с последующим вытеснением первого вторым [8][9].

Как утверждают сторонники маоизма-тьермондизма, продолжая тезис Ленина о неравномерном развитии капитализма [10], богатство накапливается в странах первого мира, в ходе чего на пути построения мирового коммунизма встаёт противоречие – необходимость распределения богатств между всеми угнетёнными нациями [11]. Для этих целей Мировая Народная Война должна быть сопряжена с процессом построения совместной диктатуры пролетариата. В таком контексте маоисты-тьермондисты призывают к аналогу глобализации, построенном на принципах марксизма-маоизма-тьермондизма: “MIM выступает за совместную диктатуру пролетариата угнетенных наций (JDPON). Это равносильно передаче американского империализма в управление чему-то вроде пролетарской Организации Объединенных Наций.” [12].

Параллельно маоизму-тьермондизму в западных кругах зародилась просто теория тьермондизма. Она очень похожа на маоистскую концепцию трёх миров, однако порывает с теми элементами марксизма, что сохраняются у маоистов. По мнению теоретиков, первый мир – это США и его союзники, второй мир – СССР и соцблок, третий мир – все остальные страны (по большей части – то самое Движение Неприсоединения) [13]. Такой тьермондизм порывает с марксистским анализом общества.

Однако, даже маоизм-тьермондизм обвинялся некоторыми более ортодоксальными маоистами в ревизионизме. Например, эквадорская маоистская коммунистическая партия Sol Rojo заявляла следующее: “Суть «Тьермондизма» состоит в том, чтобы отрицать эти [об этих истинах далее — прим. автора] Марксистские истины и заменять их старыми и гнилыми буржуазными «теориями». Некоторые делают это более открыто, как Лауэрсон; другие пытаются представить свой «Тьермондизм» как «развитие» или «применение» марксизма-ленинизма-маоизма, но во всяком случае это не что иное, как предлог для того, чтобы не вести революционной работы в империалистических странах; отложить революцию и ограничиться легальной работой по созданию общественного мнения или «поддержке» борьбы в третьем мире. Коммунисты, с другой стороны, придерживаются принципа, что лучший способ поддержать революцию в других странах — это совершить революцию в своей собственной стране” [14].

Критикуя “Глобальную перспективу: размышления об империализме и сопротивлении” Торкила Лауэрсона, маоисты из Sol Rojo в первую очередь, указывали на понимание им класса как такового. Лауэрсон подменяет марксистское определение класса, который определяется ничем иным, как его положением в системе разделения труда, распределения богатств и отношением к средствам производства. Для него “термин «класс» используется для объединения людей с одинаковым экономическим статусом”. Лауэрсон подменяет понятие класс другим, совсем иным по значению определением, а, следовательно, делает принципиально иной вывод о политическом субъекте революции: “отрицание пролетарской революции, замена ее предполагаемой «революцией бедных против богатых», еще одной версией непролетарского «антикапитализма»” (“Маоизм или третьемиризм”). Теперь принцип революции строится не на главенствующей роли пролетариата как класса, способного совершить эту революцию и построить новое общество, а на принципе восстания группы бедных. Таким образом стирается марксистская трактовка пролетарской революции, размывается сама практика марксистской теории, становится бессмысленной диктатура пролетариата, потому что сам пролетариат теперь не главная сила.

Более того, для Лауэрсона: “Ленин хотел мобилизовать пролетариат ниже верхнего слоя наиболее высокооплачиваемых рабочих, объединённых в профсоюзы. Его стратегия провалилась” [15]. Для эквадорских маоистов тьермондизм Лауэрсона — теория и практика, не являющаяся частью ленинской теории и практики. Основной точкой, откуда начнётся революция, для него становятся не слабые, находящиеся в крайней степени кризиса империалистические страны, а в первую очередь страны третьего мира, и только они.

Более того, возвращаясь к вопросу о пролетариате, трактовка тьермондизма Лауэрсоном в принципе отрицает революционную роль пролетариата в империалистических странах: “рабочие Глобального Севера объективно заинтересованы в сохранении системы” (Лауэрсон, “Глобальная перспектива: размышления об империализме и сопротивлении”). Рабочие империалистических стран для него, оказывается, заинтересованы в сохранении капиталистической системы и вместе с буржуазией эксплуатируют пролетариат и крестьянство стран третьего мира. Разумеется, что пролетариат развитых стран живёт богаче рабочего класса бедных стран. Более того, пролетариат в странах первого мира занят больше в сфере услуг или сфере умственного труда. Это, безусловно, вызвано деиндустриализацией, в ходе которой ради поиска дешёвой рабочей силы буржуазия развитых стран переносила материальное производство в страны развивающиеся, страны третьего мира, в ходе чего количество рабочих в неразвитых странах увеличивалось, что позволяло разделять известные сверхприбыли, вызванные неравенством в этом разделении труда, с национальным пролетариатом стран первого мира. Возможно, рабочим развитых стран это положение дел выгодно, но выгодно только на уровне отдельно взятых национальных пролетариатов, тогда как класс пролетариата столь же глобален, сколь глобально и разделение труда, которое его порождает. Субъективно отдельные группы пролетариата заинтересованы в лучшей жизни при капитализме, но у пролетариата как у класса есть только один объективный интерес, и это не интерес национального ростовщика, кредитующего страны третьего мира, этот интерес — уничтожение капитализма и классового характера общества. Даже на национальном уровне антагонизм рабочего класса и капитала неистребим, иначе бы забастовки и демонстрации рабочего класса давно перестали бы существовать, впрочем, вопрос о том, какого классовое сознание рабочих, участвующих в этой борьбе, совершенно выходит за пределы этого текста, как бы важен он ни был. Однако для тьермондизма пролетарии развитых стран отождествляется с буржуазией, они тоже эксплуатируют пролетариев третьего мира, а вопрос о роли пролетариата становится не основополагающим, для тбермондистов революции будут вести не угнетённые рабочие, а угнетённые нации.

При этом, рассматривая любую теорию диалектически, нужно понимать, что каждая теория имеет как свои прогрессивные черты, так и регрессивные. Теория тьермондизма именно в той трактовке, в которой её используют современные евро-маоисты, манифестацией теории которых является книга Лауэрсона, имеет ряд тезисов, безусловно противоречащих изначальной марксистской теории: отрицание революции в странах-империалистах, отождествление пролетариата стран-империалистов с буржуазией, подмена революции пролетарской на революцию национальную; в то же время тьермондизм даёт нам новую оптику на глобальное распределение труда. Это чёткое понимание распределения революционных возможностей в контексте мира – эксплуатация третьего мира здесь становится зависимостью первого мира от этой эксплуатации, революция в третьем мире становится ударом не только по национальной компрадорской буржуазии, но и по глобальному капиталу первого мира. Более того, они предлагают рассмотрение революции именно как революции международной, всемирной, что ранее было скорее фразой, чем идеей. Были общие теории, как, например, перманентная революция Троцкого или постмодернистское творчество Хуана Посадеса, в то время как чёткого понимания полагания всемирной революции в рамках существующей системы разделения труда не было.

Однако может показаться, что тьермондизм неотличим от мир-системного анализа. Ключевая идея Валлерстайновской мир-системы: весь мир – это единая мировая капиталистическая система разделения труда со своими механизмами эксплуатации и циркуляции капитала [16]. Такой анализ исходит из того, что все капиталистические страны входят в одну мировую структуру, разделенную на страны-метрополии, центры накопления капитала, страны периферии и полупериферии. Вопрос напрашивается сам собой: и чем же это отличается от тьермондизма?

Там, где тьермондизм набрасывает довольно простую схему угнетения стран третьего мира странами первого мира, практически упуская из виду страны второго мира, там, где он выводит из этой схемы ясные и простые схемы и планы атаки “мировой деревни” на “мировой город”, мир-системный анализ остается научной дисциплиной. И именно, что научной дисциплиной, не строящей никаких практических конструкций на своем теоретическом фундаменте, способной в силу этого увидеть между первым и третьим миром полупериферию, но и глубоко ограниченной этой нейтральностью, которая отличает буржуазные науки от исторического и диалектического материализма.

Как говорил Великий Кормчий, “общественная практика – критерий истины” [17]. Оценить по достоинству мир-системный анализ, можно только практически приложив его теорию к реальному миру. В теоретическом плане мир-системный анализ организует систему, как выражался Луи Альтюссер, подтверждённую непротиворечивой теоретической практикой, впрочем теоретической непротиворечивости никогда недостаточно, если мы хотим изменить мир, а не продолжать его объяснять. Дело теперь, за практической практикой.

Там, где мир-системный анализ пытается дать выверенные ответы на вопросы о мировом разделении труда, его политическом устройстве и так далее, тьермондизм дает глубоко проблемную перспективу на глобальное политическое действие глобального рабочего класса. Впрочем, именно ошибки, допущенные английскими экономистами, немецкими философами и французскими социалистами, стали той почвой, на которой смог появиться диалектический материализм. Задача последовательных марксистов, изучать существующие постановки проблем и теоретические наработки, чтобы на их основе диалектически прийти к реальному ходу истории, который в более или менее ложных формах пытаются нащупать все, для кого знание является ценностью рациональности, а не инструментом классовой доминации.

Кок Роч

Специалист в области комплексного социально-экономического анализа

цифрового общества с использованием марксистской методологией.

Работаю в области анализа данных и машинного обучения.

Вконтакте

