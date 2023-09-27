Только ли рабочий?

Об авангарде социалистической революции

“Буржуазия не только выковала оружие, несущее ей смерть; она также породила и людей, которые направят против нее это оружие, современных рабочих, пролетариев”.

В марксистском дискурсе принято считать, что пролетариат – это авангард мировой социалистической революции, ведь именно рабочий класс наиболее остро переживает все противоречия капитализма. Массовые увольнения, игнорирование со стороны администрации медицинских требований на производстве, постоянное увеличение цен на жизненно необходимые продукты, а также низкие зарплаты, которые не позволяют человеку труда достойно жить, отдыхать и обеспечивать свою семью. Со всеми этими бедами ежедневно сталкивается львиная доля населения России, то есть российский рабочий класс. Подобные проблемы постепенно радикализируют пролетариат, заставляют его видеть и защищать свои права.

Тенденция радикализации пролетариата особенно заметна в современных реалиях, когда пролетариат не представляет серьёзной опасности для крупных предпринимателей и буржуазного государства, чем последние и пользуются, продавливая свои частные интересы через государственный парламент. В такой ситуации у рабочих не остаётся другого выбора, как сражаться с капиталистами за свои права. Итальянская забастовка или полноценная стачка, организация профсоюза или коллективная жалоба. Сегодня, так или иначе, мы можем наблюдать, что рабочие не готовы отступать назад, отступать в пропасть, тем самым обрекая себя на верную гибель. С каждым днем рабочие все больше и больше начинают давать отпор буржуазии, и если не давить её, то оказывать ответное сопротивление.

Однако только ли рабочий класс является авангардом социалистических идей? Сегодня, когда мы можем наблюдать постепенный подъем классового сознания у рабочих, а также разочарование определенной части интеллигенции, индивидуальных предпринимателей, ряда социальных групп и прочих людей, что далеки от пролетариата, в капитализме, левым необходимо ещё раз взглянуть на вопрос об авангарде социалистической революции, чтобы чётко определить общественные тенденции и найти в этих тенденциях своё место.

В левых кругах очень много споров и предложений на эту тему. Одни считают, что опираться на рабочий класс в современном мире бессмысленно, так как времена изменились и пролетариат потерял свое право называться классом, двигающим историю. Другие же наоборот, отказываются признавать альтернативные варианты антикапиталистически настроенных социальных групп и возводят рабочий класс в абсолютную степень.

Когда мы говорим о современном социализме, мы должны принимать тот факт, что времена сильно изменились. На улицах полно других социальных групп, которые также недовольны диктатурой буржуазии и остро переживают противоречия капиталистической системы, но при этом нельзя забывать, что рабочий класс никуда не пропал и он всё также остаётся ключевым звеном современного производства, который все еще ощущает на себе всю несправедливость и иррациональность капиталистического бытия.

Борьба за женские права, борьба за права разного рода меньшинств и рас, борьба с авторитарными режимами, милитаризмом и империализмом, борьба за экологию, даже борьба за национальное развитие. Все эти акты народного сопротивления вызваны капиталистической системой и местной политикой властей, которая основана на капитализме. Социализм же, способен решить эти проблемы. Социализм способен обеспечить интересы большинства трудящихся масс, а также обеспечить реализацию вышеупомянутых интересов, в том или ином виде. Но кто же приведёт нас к социализму – рабочий, феминистка, патриот или экоактивист? Все. Все те, кто страдает от капиталистической системы. Все те, кто устал терпеть гнёт буржуазии!

Несомненно, в первых рядах будут стоять рабочие, поскольку они обладают исторической ролью ликвидаторов капитализма. Без революционного движения рабочего класса, все акты протеста других революционных элементов обречены на провал, либо же на краткосрочную победу, которая не решит их проблему, а лишь временно исполнит требования протестующих. Капиталисты никогда не пойдут на заведомо проигрышную для них сделку, которая не принесет им прибыли. Капиталисты никогда не согласятся добровольно платить равную зарплату женщинам и мужчинам, без массового рабочего движения, которое заставит капиталистов пойти на невыгодный им договор. Капиталисты никогда не согласятся сохранить парк от стройки нового торгового центра, без массового рабочего протеста, который заставит капиталистов пересмотреть свои интересы. Капиталисты не боятся феминисток, экоактивистов и других подобным им революционных элементов, поскольку феминистки и экоактивисты не создают им прибыль, не набивают карманы капиталистов. Карманы капиталистов набивает обманутый рабочий. Именно его и боятся капиталисты, поскольку ощущают возможные убытки своего капитала, если рабочие восстанут против них, против капиталистов. Роль революционных элементов (экоактивистов, феминисток, студентов и др.) заключается в поддержке национального, а в будущем и мирового пролетариата. Эти революционные элементы дополняют рабочее движение, создают ему поддержку, окрашивают его идеологический вид, создает единство в реализации общих целей, которые несомненно идут на пользу в борьбе за социализм!

Кто бы что не говорил, какие бы тезисы не поднимали ревизионисты и борцы с рабочей демократией, пролетариат все ещё является авангардом социалистической революции и будет им до тех пор, пока не будет уничтожен капитализм. Именно рабочий класс производит и создаёт те блага современного мира, которыми мы пользуемся и которые мы видим сегодня. От телефонов и тарелок, до космических кораблей и танков – все сделано за счёт рабочего класса, все сделано руками пролетариата.

Настанет время, когда трудящийся народ не сможет больше кормить своих эксплуататоров. В это же время мы не увидим ни новостных программ в своём телевизоре, ни новых продуктов на полках магазинов, ни горячей воды в доме, ни убранный мусорный контейнер около двора. Наша жизнь встанет, как встанет пролетариат против своих угнетателей. В этом и заключается значимость рабочего класса. Пролетариат способен на великие свершения, на что не способны другие революционные элементы. Только пролетариат может начать рушить капитализм, защитить достижения революции от эксплуататоров и окончательно разрушить капитализм своей рабочей рукою!

Несмотря на это, мы также не можем преуменьшать, или вообще отрицать значимость других антикапиталистических революционных элементов, будь это феминистское движение, движение мелких индивидуальных предпринимателей, движение экоактивистов, движение за права меньшинств и тд. Хоть они и не обладают той революционной силой, какой обладают рабочие, они (остальные революционные элементы кроме пролетариата) способны развивать движение рабочего класса своей поддержкой, а также помогать ему в защите интересов революции, то есть в интересах угнетенных капиталом.