Воззвание к редакции

Сегодня, около 16:40, Гектор Шпрее и его сторонники, разделяющие социал-шовинистические взгляды, попытались совершить coup d’etat и узурпировать власть на Рабкоре. Под предлогом якобы удаления поста о редакционной политике, который недвусмысленно пресекает несостоявшуюся дискуссию о её содержании, Гектором в обход редакционного собрания и без всяких разбирательств был разжалован админ ВК Артём Ерофонов. В ответ на недовольство этим грубейшим нарушением субординации и актом самоуправства, он объявил так называемое “чрезвычайное положение”, начав разжалования нелояльных ему людей в редакции и угрожая представить главному редактору списки воспротивившихся его тирании.

Гектор Шпрее де-факто узурпировал власть в Рабкоре, единолично принимая решения о том, кто и что должен делать в редакции. Он взял на себя полномочия, которыми его никто не наделял – ни главный редактор, ни редакционное собрание. Будучи абсолютно неспособным наладить слаженную работу редакции, не сделав практически ничего для улучшения качества работы Рабкора, он использует их, чтобы выгораживать некомпетентных людей, приведенных им в редакцию, людей не способных общаться с другими членами редакции иначе как языком оскорблений и поверхностного мнения, людей, придерживающихся социал-шовинистических взглядов на актуальную политическую ситуацию. Он использует их, чтобы выдавить из редакции всех, кто его не устраивает, лишить их всех прав и перенаправить все рабочие процессы и финансовые потоки на себя и своих товарищей.

Надо ли говорить о том, что обсуждение редакционной политики, якобы сорванное “телеграмом”, на деле последовательно саботировалось, топилось в оскорблениях, мелочах и препирательствах именно многочисленными подпевалами Гектора Шпрее, не желающими даже скрывать своих социал-шовинистических позиций? Более того, некоторые члены массовки Гектора, помимо абсолютной невменяемости в отношениях с другими членами редакции, не скрывали своего намерения написать на них донос с целью вычистить их из редакции Рабкора. Сюда не попало удалённое сообщение Василия Костылева, где он озвучивал трёхдневный ультиматум – либо “нацисты” покидают Рабкор, либо он пишет на них донос. Не в последнюю очередь именно с целью удаления такого рода компромата, по нашему мнению, был удален чат в Телеграме.

Гектор Шпрее и приведенный им в редакцию Алекс Нойманн уже как минимум один раз пытались захватить власть в левой организации – Союзе Пролетарского Освобождения в 2020 году. Они пытались интригами стравить старых участников организации, чтобы по очереди ослабить и сместить всех их в пользу самих себя, о чем свидетельствует досье составленное на Шпрее руководством СПО, а также свидетельства третьих лиц. Феликс Лапкин и Василий Костылев смогли узурпировать власть как минимум в двух пабликах левой направленности Вконтакте в “Капиталистическом Бреде” и в “Русском социалисте”. Более того, у нас есть свидетельства того, что Гектор в личных беседах абсолютно открыто и прямолинейно излагал свои планы на Рабкор. В его планы входило выгнать всех старых редакторов, выживая их по одному, создавая локальные конфликты с каждым из них, заполонить редакцию “жожеками”, которые были бы лояльны Гектору, после чего резко изменить оценку СВО со стороны Рабкора, заняв позицию красных охранителей, которые “конечно же против СВО”, что впрочем не мешает им собирать деньги для фронта и недвусмысленно поддерживать одну из сторон. По мнению Гектора это увеличило бы популярность Рабкора, так как “большинство поддерживает СВО”. Стоит ли говорить, что в эти планы также входило установление контроля над финансами Рабкора, и в перспективе смещение главного редактора.

Сейчас Гектор призывает к демократии, к тому, чтобы решения принимались с учетом мнения большинства членов редакции. Однако что есть это большинство членов редакции, как не люди, приведенные на Рабкор Гектором, люди, которых еще вчера никто из членов редакции Рабкора не знал, люди, которые поразительным образом подписаны на множество красно-консервативных пабликов Вконтакте, начиная от Мятежника Джека (на канале которого по ряду свидетельств, включая прямые репосты с канала Гектора, работает сам Гектор) до уже упомянутого “Русского социалиста”, чья националистическая окраска очевидна даже в их названии. Было бы удивительно, если бы Гектор не призывал к “демократии” в тот момент, когда смог – даже не удосужившись, для удобства своих манипуляций, составить единый список! – привести в редакцию большую группу людей, глубоко лояльных ему самому и недвусмысленно связанных с охранительным течением в левом движении в России.

Отдельно требуется отметить, что все вышеизложенные проблемы уже неоднократно подмечались неравнодушными зрителями и читателями Рабкора. Засилье новых, идейно непрозрачных кадров не раз выливалось в провокационные, неуместные, противоречащие стилю и ценностям Рабкора публикации. Аналогично и в чате зрителей Рабкора в Телеграме Гектор, не будучи способным ответить конкретно ни на один вопрос о своих собственных убеждениях, только сегодня озвучил большой объем безосновательной и агрессивной лжи в сторону других членов редакции и читателей, не желающих мириться с таким стилем общения со стороны Гектора. Фактически, существенная часть аудитории Рабкора сама недвусмысленно заявляет о несовместимости текущей деятельности Гектора с тем Рабкором, который они смотрят, читают и спонсируют пожертвованиями.

В связи со всем этим, мы, редакторы, разделяющие те ценности, которых всегда придерживался Рабкор, не желающие видеть как Гектор с его товарищами превращает Рабкор в улей социал-шовинистов, предавших классовую интернациональную солидарность, в источник обогащения самого себя и его дружков, вынуждены принять все возможные меры, чтобы отстранить Гектора и его подхалимов от всех ресурсов Рабкора, от его социальных сетей и его Ютуба, а также в срочном порядке лишить Гектора Шпрее возможностей удовлетворять свои диктаторские амбиции. Мы просим главного редактора лишить Гектора всех рычагов управления Рабкором, оставив ему лишь рядовую должность участника редакторского совета, а также отстранить неопределенное число “членов редакции”, используемых Гектором для продавливания своих интересов, от принятия ключевых решений. Если же Гектор окажется неспособен к работе на равноправных, демократических началах и в русле ценностей Рабкора, он должен покинуть редакцию окончательно. Sic semper tyrannis!