Уволен декан Агрофака РГАУ Александр Соловьев. Начались пикеты в его защиту

Продолжаются протесты против антисоциальной политики администрации Российского государственного аграрного университета (академия им. Тимирязева). 17 и 18 января напротив РГАУ и Министерства сельского хозяйства России прошли одиночные пикеты в защиту уволенного декана факультета агрономии и биотехнологии Александра Соловьева.

16 января Александр Соловьев был уволен с должности декана. За ним оставили лишь четверть профессорской ставки. Формальной причиной увольнения стали выговоры по надуманным поводам «за нарушение трудовой дисциплины», «отсутствие на рабочем месте».

Напомним, в 2016 году Соловьев активно боролся против застройки опытных полей академии и в итоге отстоял собственность вуза. Он неоднократно открыто выступал против политики и.о. ректора Галины Золиной. Когда администрация начала попытки избавиться от неугодного сотрудника, за него вступились студенты – в конце декабря прошлого года они выходили на одиночные пикеты в защиту декана. После этого в студенческом общежитии появилась полиция с целью выявить организаторов акций.

17 и 18 января с одиночными пикетами к главному зданию академии и к Министерству сельского хозяйства России вышли выпускники РГАУ. «Сегодня ты увольняешь ученых – завтра страна голодает», «Стоп развалу Тимирязевской академии! За выборы ректоров», «Остановите Золину», «Прекратите развал Тимирязевки» — с такими плакатами стояли бывшие студенты академии.

Ранее Александр Соловьев подал в суд с требованием отменить необоснованные выговоры. 18 января в Коптевском суде (метро Сокол) состоялось предварительное слушание в 14.00 в зале 317, судья Татьяна Васильевна Родина.

Подробней о ситуации в РГАУ можно узнать по телефону:

+7 915 212 40 07 – Владимир Комов, оргсекретарь ЦС Профсоюза «Университетская солидарность»