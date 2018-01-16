Развлекаемся как можем

Чем ближе кульминация предстоящей президентской кампании, тем забавней становится наблюдать за отчаянными попытками разнообразить политическую жизнь в России. Найти достойного кандидата для конкурсного забега за президентское кресло оказалось непростой задачей. Не пошли представители крупного бизнеса, не нашлось интересного политического деятеля. Проблема заключалась в том, что одни представители были слишком влиятельными и опасными, другие слишком мелки, да и без участия в президентской кампании смешно смотрелись. Когда окончательно стало понятно, что найти одного крупного спойлера не удастся, то решили разнообразить кампанию многими мелкими аналогами. Всё это ознаменовало полный крах стратегии 70/70 и переход к игровым формам. В рамках этой новой концепции пришлось придумывать скандального и нестандартного персонажа, который не победит ни при каких обстоятельствах, но сможет повеселить электорат.

Таким персонажам стала Ксения Анатольевна Собчак, самая импозантная «светская львица» российского бомонда. Как всякая благородная дама, прославившаяся участием в съёмках легендарного «Дома-2», она и участвуя в акциях протеста 2011-12 годов, не смогла избавится от этого гламурного шлейфа. На каком-то этапе она почти оставила политику ради семейной жизни, но потом, когда реклама средства для потенции не смогла принести ожидаемого дохода, она неожиданно и кстати получила очень выгодное предложение, от которого не смогла отказаться. Совершено случайно она решила обсудить с Путиным планы съёмок фильма о своём покойном отце, и это удачным образом совпало с её заявлением о готовящемся выдвижении в президенты. В команде Ксюши оказались разные люди, довольно знаменитые, но в известных пределах. Муж Рынски, жена Чубайса, борцы со СПИДом и прочие достойные люди – именно таким получился предвыборный штаб. По правилам хороших водевилей сразу же произошёл скандал: о своём выходе из штаба заявил Алексей Ситников. Этот достаточно известный и успешный политтехнолог, храня молчание о причинах, тихо удалился, уведя с собой почти половину всей команды Собчак (собственно, это и были его люди). Учитывая его широкие связи и, по слухам, блат в Администрации Президента, его называли «связным с Кремлём» в команде Ксю, и с уходом «телеграфиста ВВП» из команды некоторые поспешно заявили, что «кураторы проекта» решили отказаться от помощи Ксении Анатольевне в этом конкурсе. Но судя по тому как СМИ «верного курса» продолжают говорить о Собчак, ракурс Кремля на политику «тихого одобрения» сохранился.

Другим интересным человеком в команде является Игорь Малашенко. В профессиональных кругах он известен как высококвалифицированный политтехнолог, а в таблоидах он популяризируется исключительно как муж Рынски. Он столкнулся с семейной драмой: его супруга, известная сторонница Навального, не нашла, что ответить журналистам, почему её муж переметнулся в другой лагерь. Со стороны выглядит так, словно политика начала рушить семейное счастье оппозиционной четы.

Ксения решила не создавать отдельную политическую программу, однако без некоторых политических аспектов не смогла обойтись. Так, она пообещала стать графой «против всех», подчёркивая, что сама является не самостоятельным кандидатом, а как бы коллективным образом российской оппозиции, призывая голосовать за себя недовольных режимом и общей ситуацией в стране. Она заверила, что тотчас снимет свою кандидатуру в случае выдвижения Навального. Ирония заключается в том, что именно в штабе Навального наиболее болезненно восприняли выдвижение представителя «питерской интеллигенции». В адрес Ксении полетели камни сторонников Навального за то, что она продала светлые идеалы уличного протеста. В этом хоре голосов звучала некоторая нотка обиды на то, что Ксения Анатольевна ворует достаточно значимый процент голосов самого Навального. Как предполагают некоторые аналитики, проект Ксении является спойлером (часть тех же аналитиков и проект Навального считает симуляционным). В итоге получается некая битва симуляторов, когда более опасный спойлер Навальный оказался как бы ущемлён менее опасным для режима спойлером Собчак. Очень сложная конструкция; насколько она окажется работоспособной, а главное, принесёт ли ожидаемые выгоды своим инженерам-заказчикам, покажет время.

Чувствуя, что Ксения теряет и без того маленькую поддержку со стороны более радикальной оппозиции, она и её команда начали сотрясать воздух различными довольно жёсткими заявлениями. Первым выстрелом стало объявление позиции по Крыму. «Крым – украинский», – заявила Собчак на своей пресс-конференции, а потом, перепутав аудиторию, продублировала это на вечернем ток-шоу, напугав добропорядочных домохозяек. Как бы это смешно не звучало, Ксения Анатольевна стала первым политиком, публично заявившим об украинской принадлежности Крыма на российском центральном телевидении. Конечно, Ксения подстраховалось, из её речи понятно, что она подразумевает это с точки зрения международного права и не призывает прямо сейчас отдать Крым. Якобы нужно провести ещё один референдум и т.д. Но осадочек, как говорится, остался. Отчаянная попытка показать оппозиционерам всех мастей, что она своя, привела к недоумению большинства обычных обывателей. Белковский, один из политологов штаба Ксю, совсем успокоил общественность, уверив, что в случае победы Собчак Крым останется в составе РФ. Как всегда получилось скандально, весело, в стиле Собчак.

На этом истории со скандальными заявлениями не заканчиваются. Штаб Собчак покусился на самое святое – на РПЦ. Вышеупомянутый Белковский заявил о необходимости ликвидации РПЦ как института и организации и перехода к федерации приходских общин наподобие протестантских объединений. На кого было рассчитано это заявление, остаётся загадкой, т.к. оппозиции без разницы, как устроено церковное управление, а сторонники РПЦ никогда не пойдут на подобный шаг. Да и зачем? Вопрос остаётся открытым. Заметим, однако, что Белковский подчеркнул в последующем интервью, что это его позиция, а не позиция штаба Собчак. Злые журналисты сразу же вспомнили выходки Ксении Анатольевны, когда она наряжалась в рясу и примеряла бороду, пародируя православных священников.

С лета этого года стали упорно распространятся слухи о том, что главным конкурентом Путина на выборах будет женщина, потом слухи радикализировались и превратились в вывод, что президентом будет женщина. Остаётся невыясненным, станет ли женщина президентом, но конкурентом точно будет. Однако поскольку ни одна серьёзная женщина-кандидат не пошла участвовать в этом конкурсе, пришлось воспользоваться услугами Ксении Собчак. Но и она не могла быть достойным оппонентом. Тогда было принято решение о необходимости увеличения числа кандидатов-спойлеров. Дамы сами оказались не прочь побыть в новостном топе, и, как результат, можно видеть заявление Екатерины Гордон, которая тоже решила баллотироваться в президенты. Екатерина, прославившаяся преимущественно бракоразводными процессами, решила разделить хайповую волну. Она объявила себя кандидатом защиты женщин и детей, и, сделав пару приличных портретных фото, начала некое подобие кампании. Единственный итог, которого пока достигла Екатерина – это удвоение подписчиков своих страничек в социальных сетях. Не вытерпев эксплуатации образа женщины-политика, Екатерина Семирикова, бессменный председатель партии «Женский диалог», тоже решает баллотироваться. Старейшая феминистическая партия России не смогла остаться в стороне от выдвижений женщин-политиков, и, как и все остальные, не заработать несколько дополнительных очков для своей угасающей популярности. Стоит отметить, что «Женский диалог» стремительно теряет рейтинги даже на территории Дальнего Востока, где он пользовался относительной популярностью. Поэтому ещё один популистский ход руководителя партии никого не удивил.

Если абстрагироваться от женского вопроса, то выясняется, что рекордное количество разного рода людей заявили о своём желании участвовать в выборах пассивно. От классики в лице Жириновского до экзотических вариантов в лице Бакова и скандально известного актёра Панина. Сюрпризом является то, что «Справедливая Россия» не будет выставлять своего кандидата на выборы. Одновременно с этим вся страна находилась в томительном ожидании выдвижения основного игрока, который, опять-таки по слухам, будет самовыдвиженцем. Ещё не дождавшись светлого момента, когда Путин всё-таки выдвинется, о его поддержке уже заявили ряд партий, например, «Родина», что не удивительно для партии, имеющей основное представительство в Кавказском регионе, где рейтинг Путина приближается к 100 процентам. «Партия Роста» также намерена поддержать Путина. Стоит отметить, что эта партия, подававшая надежды на парламентских выборах 2016 года, сейчас полностью похоронила себя, и оживёт ли – непонятно. Наконец, Овечкин, проживающий в Канаде, с другого берега увидел, что Путину нужна поддержка и потому создал так называемую «Putin’s Team» (название на английском характерно). Как всегда, «Яблоко» достаёт из нафталина Явлинского, который, скорее всего, опять принесёт фальшивые подписи в ЦИК.

Непарламентская оппозиция не может определится, что конкретно ей необходимо делать. Навальный не может выйти из коррупционного дискурса, вся его деятельность держится только на нём, но понятно, что на этом нельзя построить даже политическую программу. К тому же, не закрыт вопрос о юридической правомочности его участия (уже закрыт – ред.). Левая оппозиция (разумеется, речь не о Сурайкине и Зюганове) пока тоже не может собраться. Праймериз, которые организовал Удальцов, туманны, и несмотря на запуск электронного голосования, практический исход дела не ясен. Несмотря на формальную победу Грудинина, далеко не факт, что вся не-КПРФная левая группировка поддержит его кандидатуру. Но стоит признать, что в лице Грудинина КПРФ выдвинула достойного кандидата впервые за долгие годы. Безусловно, самым симпатичным кандидатом является кот Барсик из Барнаула; это единственный кандидат, который никогда не врёт, потому что не умеет говорить.

Авторы:

Арутюнов Антон, руководитель МРП Совета Молодых Политологов РАПН

Лакомкин Вадим, член Президиума МРП Совета Молодых Политологов РАПН