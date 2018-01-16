Диссидент диссиденту рознь



“Диссиденты среди диссидентов” — так называется книга Ильи Будрайтскиса, вышедшая в Свободном Марксистском Издательстве. Стереотипное мышление при слове “диссидент” выдает малоприятный образ вроде живой иконы либерализма Люды Алексеевой или почвенника с капустой в бороде, эдакого Сим Симыча Карнавалова из «Москвы 2042» Войновича.

Автор же рассказывает о тех, кто отсылал в КПСС свой партбилет со словами “я вступал в другую партию” или получал тюремный срок за пропаганду марксистских идей в университете. О тех, чьим оружием была книга Ленина “Государство и Революция” с подчеркнутыми фрагментами о сменяемости и выборности должностных лиц. Тех, кто продолжал организовывать левые кружки даже в лагерях.

Им приходилось одновременно бороться с прессингом государства и выдерживать идейную конкуренцию с диссидентами правого толка, как либералами, так и националистами. Если сначала дискурс «коммунисты – антикоммунисты» был преобладающим, то позже на первый план вышло противостояние либералов-западников и патриотов-почвенников. Грубо говоря, сторонников Сахарова с одной стороны и Солженицына – с другой. Будучи интернационалистами, левые по сути оказывались вынуждены сотрудничать с либералами как альтернативой националистам. Так, совместными усилиями выпускался журнал «Поиски». Основными проблемами оппозиционных социалистов было неприятие в протестных кругах левой терминологии как таковой, а также поиск любой по сути альтернативы советскому проекту.

В начале двадцать первого века левые вновь и вновь оказываются в подобном положении, между сциллой и харибдой. Либералы и националисты все так же достаточно успешно борются за умы поколения. Идейное противостояние им актуально как никогда. С самоопределением стало проще, правда совком в оппозиционной среде все равно периодически именуют. Нынешняя молодежь СССР уже не застала, но многие упорно ассоциируют с ним нынешнюю власть. Ностальгия по советскому и реваншизм, бывшие популярными в девяностые, наконец-то заняли свое место на музейной полке. Сегодня наступает время антиавторитарных радикальных левых с адекватной времени риторикой. Именно поэтому электоральные потуги «народно-патриотических» сил сегодня способны вызвать максимум улыбку.

Информации по теме левых диссидентов достаточно мало, поэтому исследование Будрайтскиса актуально и злободневно. Помимо исторических тем, рассматривается и вопрос о роли левой интеллигенции в наши дни, ее шансах и перспективах. В общем, крайне рекомендуем не пропустить книгу и, пользуясь случаем, поздравляем Илью с получением премии Андрея Белого!

Фото: arterritory.com