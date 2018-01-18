Движенье вверх из положения лёжа

Конечно, я шла на фильм как на событие, а не как на художественное произведение, но нисколько не пожалела о потраченных на просмотр двух с лишним часах. Фильм «Движение вверх» смотрится легко, часто захватывает, сохраняет темп, держит зрителя в напряжении, где-то нажимает на чувства, где-то интригует, несмотря на то, что концовка известна. В общем, скроен фильм добротно, но уж очень напоминает рекламный ролик, хотя и великолепно сделанный. Знаете, есть такие ролики, которые предлагают тебе все жизненные блага при приобретении чего-нибудь. И вот то, что мне так хотелось почувствовать — гордость за страну, веру в человечество и гуманизм, ощущение достойной, заслуженной победы как основы консолидации общества, всё это как тень промелькнуло на экране. И всё это имеет такое же отношение к фильму как избавление от боли, простор, свобода и стиль, небывалая свежесть или столь же небывалое наслаждение — к рекламируемым лекарствам, автомобилям, духам, лосьонам для бритья или йогуртам. Немножко да, но вот так чтобы совсем да, так — нет.

Что безусловно хорошо? Очень красивые баскетболисты и сцены игры. Я — человек, от спорта далекий, совсем им не интересующийся, но меня это действо увлекло, эстетически порадовало, адреналиново обогатило. Разумеется, специалисты найдут огрехи, даже грубые ошибки, но именно как зрелище игра снята красиво.

Ещё отнесла бы к безусловным плюсам некоторые забавные и довольно верные штрихи. Например, поведение американцев, конечно, снято тенденциозно и в стиле нынешнего освещения политики США на официозных телеканалах, но во многом похоже. Уверенность в том, что США — лучшая и сильнейшая страна в мире, не просто внутренняя, но постоянно декларируемая. Неуёмное стремление к победе, прямолинейность, склонность выбирать прямой путь, сиречь нестись напролом, и, следовательно, прибегать к агрессии. Глухота к деталям чужой культуры и — хорошо, что хоть мельком это показали — доброжелательность за пределами конкуренции. Понравились мне сцены с болельщиками, эти поющие американцы и робкие, закомплексованные немногочисленные советские граждане. Робкие на стадионе и раскованные, страстно увлеченные у телевизоров. Опять же явно тенденциозно сделано, но неплохо. Правда, болельщики в Грузии смотрят матч из Мюнхена на лоне природы, так у них телевизор стоит и работает в чистом поле. Эффектно, колоритно, но — как? Хотя, может быть, это художественная находка и придирка чрезмерна. А могла я и не заметить какой-то технической детали, ажиотаж в сценах матча поддерживался профессионально.

Да, спортивный комментатор советский хорош, то есть, простите, хороша! Ну прям как из 1972 года со стадиона её взяли!

Сценки, где игроки нашей сборной проигрывают афроамериканским подросткам, а потом те начинают осознавать цену своей победы: «Мы обыграли тех, кто обыграл сборную США, мы — лучшие!!!» – очень мила. Хотя наверняка здесь и наши и, тем более, зарубежные критики найдут расизм, мне эти эпизоды показались как раз безусловно хорошими, добрыми, гуманными и по сути — интернационалистскими. Редкие полностью искренние, без профессионального расчета сделанные эпизоды фильма.

А вот тема террористического акта как-то очень небрежно затронута, можно было бестактность заметить, но потом события в фильме набирают темп, и это ощущение уходит. Только осадок остается.

Как социолога на всю голову меня, конечно, привлекло противопоставление систем тренировок двух тренеров — Кондрашина (в фильме — Гаранжин) и Гонопольского. Ставка на тактику и разделение обязанностей против ставки на отдельные таланты показалась мне (и оказалась по сюжету) оправданной, и в фильме она неплохо отражена. Правда, только в самом начале, но мотив не был развит, создатели фильма увлеклись картинками, полетами, темпом и т. п. Но всё же сам мотив, намек даже на такое противопоставление — это плюс фильму. Как и сравнение агрессивной американской манеры с маневренностью и слаженностью советской сборной. Правда, и этот мотив был отброшен ради сцен столкновений, полетов, споров с судьями, короче, мысль спасовала перед зрелищем. Ну, не впервой.

Так что же не так, точнее, что вызвало эту ассоциацию с рекламным роликом, которая так и осталась долгим послевкусием? Недостатки, ставшие продолжением или дополнением достоинств фильма.

Баскетболисты прекрасны, но при этом очень уж глянцевые и вроде как заводные. Персонажи сделаны без индивидуализации, которая позволила бы увидеть в них живых людей. Это, кстати, обычно, и заставляет пересматривать фильмы много раз, даже если сюжет и режиссура не идеальны. То, что и делает фильмы событиями в жизни людей, а не в СМИ или у кинокритиков. В «Движении вверх» персонажи интересны, но не уникальны, в каждом из них нет той неожиданности, неправильности, «самости», которая есть в каждом человеке, и которая и есть одна из наших, чисто хомосапиенсовых отличительных черт. Типичность, переплетенная с уникальностью — вот рецепт героя, которого всегда будут любить, и фильм с которым будут смотреть многократно (ярчайшие примеры — товарищ Сухов у Мотыля, герои Гайдая и Рязанова). Баскетболисты в фильме сделаны прекрасно, но именно сделаны, спроектированы, как персонажи компьютерных игр высокого класса. В сценах, где участвуют персонажи Владимира Машкова, Андрея Смолякова или Марата Башарова, картонность «баскетболистов» почти незаметна, а вот когда остаются одни игроки — тут прям «плакат с плакатом говорит».

Но главное, что мешает счесть фильм, уже ставший самым кассовым в российском кино, безусловной победой, это отсутствие в нём страны. Нет, вот так: в этом фильме нет Страны, за которую можно и нужно бороться. Вроде и обозначен пафос в духе «И вся советская страна за этой девочкой стояла» (ну, в данном случае — за этими мальчиками), но совершенно непонятно, что это за страна, как и где она стояла (чиновники, федерация и госкомcпорт только мешали, по фильму судя), почему именно за неё нужно было сражаться на олимпиаде (за страну, а не медали и свою карьеру), из фильма не ясно. Особенно непонятно, почему спортивная битва за страну обостряется именно на матче с США. Спортивные мотивы ясны, а политическая и социокультурная подоплека победы советской сборной не просто упущена, она, вообще-то, дезавуирована. Никакого тебе столкновения систем образования и развития спорта, тем более — столкновения обществ. Хотя, конечно, СССР-то больше нет, он проиграл, получается, так что мотив битвы одного строя с другим сегодня бы прозвучал двусмысленно. Даже многосмысленно бы прозвучал и с рекламно-патриотической точки зрения сомнительно.

Что же должно было осветить эту победу, какую сверхзадачу тут можно было бы увидеть? Ну да, мужская дружба. Однако блистательные, образцовые экранные баскетболисты дружбу эту добросовестно изобразили, но сыграть убедительно не смогли. Классическое «не верю» получилось. Потому-то, думаю, и возник мотив доброго, помогающего всем тренера и благородства баскетболистов, отдавших свою премию на лечение его сына. Получается, всё дело в личной доброте, а у американцев тренер был менее сердобольным.

Хотя, что уж скрывать, сцена, где игроки и с ними спортивный чиновник отдают свои конверты тренеру, а тот плачет, пробирает, она очень чувствительная.

Конечно, сходить на фильм обязательно нужно, он позволит понять что-то важное о нашей сегодняшней жизни. Причем прояснение многого из этого важного не входило в намерение создателей фильма. Оно проясняется само, в контексте. Но после просмотра остаётся странное чувство, похожее на личную обиду. Обиду за то, что у тебя отняли что-то очень важное и дорогое. Что-то, что было бы очень ценным, если быть уверенным в том, что оно вообще существовало. Но это что-то очень жаль. Может быть, это была мечта?