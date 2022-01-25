Как израильтяне видят персов. Сериал “Тегеран”

Этот сериал посвящен израильским шпионам в Иране. Проникновение израильских специальных сил и агентов в Исламскую Республику Иран — чистая правда, и здесь масштабы этого явления показаны достоверно. Череда диверсий на иранских ядерных объектах и систематические убийства иранских ядерных физиков, включая руководителя иранской секретной ядерной программы Мохсена Фахризаде — часть реальности.

Надо сказать, что израильский кинематограф научился снимать яркие сериалы, связанные с военными действиями и специальными операциями, «Тегеран» — новый шедевр вслед за «Фаудой». Почему так получается? Это результат сочетания двух факторов. С одной стороны, в Израиле имеются хорошие режиссеры, а с другой, эта страна — нечто вроде Спарты Ближнего Востока, постоянно вовлеченной в войны и специальные операции в глубоком тылу врага. Достаточно сказать, что в «Фауде» снимается в одной из главных ролей ветеран спецназа, действовавшего против палестинцев на Западном Берегу реки Иордан.

Особенностью сериала является то, что он постоянно держит зрителя в напряжении. По сюжету одна из израильских операций с самого начала развивается неудачно, на грани провала. Иранские агенты буквально идут по пятам израильской диверсантки (Нив Султан). Эти постоянные гонки на грани заставляют прильнуть к экрану.

Что еще любопытно и весьма необычно для израильского сериала: он снят без симпатий к режиму в Тегеране, но с огромными симпатиями к народу и культуре Ирана. Часть времени герои говорят на фарси. Персонажи — агенты Моссада, евреи иранского происхождения, ощущают себя дома именно в Иране, а не в Израиле. Зачем тогда они или их родители уехали в Израиль? “Мы сделали это ради детей” — говорит старик, всю жизнь мечтавший вернуться в родной Исфахан. Его жена умерла от тоски к своему настоящему дому в Иране. Его дочь, ставшая агентом, понаделала в Иране таких дел, что подобное решение родителей вызывает, мягко говоря, вопросы. Кажется, ей нравятся именно иранские мужчины, как и ее коллеге: “С израильтянами у меня такого никогда не было, он же просто как парень с соседнего двора”.

Даже контр-разведчик, представитель иранских спецслужб, жестокий расследователь и слуга авторитарного режима (актер Шон Тоуб) выглядит человечнее циничных манипуляторов Моссада, “он способен на многое, но никогда не стал бы похищать жену своего врага”. У меня есть большие сомнения в том, что это соответствует действительности, например, иранские тюрьмы “славятся” жестокими пытками.

Довольно объективно показаны настроения части оппозиционной студенческой молодежи — она ненавидит режим за подавление свободы слова, массовую безработицу и растущую бедность, но оказать ему настоящее сопротивление не способна. Многие отравлены культурой потребления, а также алкоголем и наркотиками.

Правда, один ход создателей сериала явно провальный — ни с какой оппозиционной тусовочной молодежью никакой израильских шпион связываться бы не стал по очевидным причинам: он был бы мигом провален, так как эта среда нашпигована агентами режима, а сверх того, наркоманами и алкоголиками, не способными держать язык за зубами. Но видимо, режиссерам очень хотелось сказать нечто об оппозиционной иранской молодежи. Это у них получилось.

С преданными своему делу верующими людьми, некоторые из которых по-прежнему правят Ираном, могут справиться лишь инаковерующие революционеры, способные умирать и убивать во имя своих идей. Риму могут противостоять воинственные зелоты или коммуны христиан, молившихся в цирках, где их терзали львы, халифам — воинственные сектанты-карматы, византийским кесарям — павликиане, строившие свой мир на основе братского труда равных людей и коллективной собственности местных общин, веривших, что “если кто не хочет трудиться, тот и не ешь”. Но из любителя западной потребительской культуры революционера на получится. Получится только слабый фрондер и лукавый раб с фигой в кармане. Впрочем, молодежь в Иране очень разная.