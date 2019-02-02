«Русский социалист» против Ивана Ефремова

Поводом к написанию данного текста стала статья некоего «Товарища Краснова» – широко известного в узких кругах «просоветского» блогера, обитающего на канале Len.Ru в YouTube, а также на сайтах Самиздат и ВКонтакте. Статья называется «Несоветский социализм Ивана Ефремова».

Имя Ивана Антоновича Ефремова сегодня малоизвестно. Читатели старшего поколения – те, конечно, помнят, но люди среднего и младших возрастов – в большинстве – увы, нет.

Можно ли считать это забвением писателя? Думаю, да. Массовым читателем Ефремов забыт. Любители фантастики, скорее всего, слышали о Ефремове, но многие ли читали? Тех же Стругацких – на мой взгляд, авторов не менее талантливых, но менее принципиальных – читали наверняка (хотя бы «Пикник на обочине»). Причину, по моему глубокому убеждению, незаслуженного забвения писателя я вижу в том же, в чем и забвение таких имен, как Гайдар (не Егор), Толстой (Алексей Николаевич) и Маяковский (улицы и станции метро, конечно, все знают, а кто читает его стихи?) – в государственном курсе, именуемым просто и понятно «антисоветизмом».

Между тем не только творчество, но и биография Ивана Ефремова более чем интересна. Сын средней руки предпринимателя, гимназист, он в 1919 году остается фактическим сиротой при живых родителях и становится «сыном полка», получает контузию, в 1921-ом демобилизуется. Молодому Ивану всего 13 лет. В 15 он уже аттестованный штурман каботажного плавания (во время обучения он работает грузчиком, пильщиком дров, шофером). В 17 лет поступает в ЛГУ на биологическое отделение. Со второй половины 20-х начинаются экспедиции. Поволжье, Урал, Средняя Азия, Дальний Восток… Ленинградский горный институт экстерном. Кандидат наук, доктор наук, создатель новой науки – тафономии, за что получает Сталинскую премию второй степени. Во время Великой Отечественной войны, будучи уже состоявшимся ученым, Ефремов пишет свои первые рассказы и повести, в основу которых ложатся воспоминания об экспедициях. К творчеству его побуждает надолго приковавшая его к постели тяжелая болезнь – лихорадка тифозного типа. В дальнейшем писатель-фантаст Ефремов предсказывает открытие алмазных месторождений в Якутии и создание голографии, и пишет роман, ставший знаковым не только для советской, но и для мировой литературы – «Туманность Андромеды». Роман вышел в 1957 году.

Это – масштабное полотно о далеком будущем Земли, на которой давно и окончательно победил коммунизм. Изящностью языка роман уступает лучшим представителям русской и советской классики, но не в красоте слова его сила. Это твердая научная фантастика, рожденная не произволом, а усилием диалектической мысли автора-коммуниста. Это искреннее произведение, написанное социальным философом-материалистом и марксистом, способное изменить читателя.

«Туманность Андромеды» стало первым из четырех произведений, объединенных в цикл «Великое Кольцо» – так в романе назван союз высокоразвитых цивилизаций, к которому присоединились и земляне. Второй была повесть «Cor Serpentis» или «Сердце Змеи», третьим – короткий рассказ «Пять картин», и завершает цикл роман, о котором здесь дальше и пойдет речь – «Час Быка».

Именно этот роман Ефремова я считаю главным его произведением. Лично для меня «Час Быка» – одна из книг, без которых я не стал бы тем, кто я есть сегодня. Влияние этого художественного романа на меня сопоставимо с «Происхождением семьи, частной собственности и государства» Энгельса и «Государством и революцией» Ленина – книгами, с которых началось мое знакомство с марксизмом.

В книге о Тормансе я увидел не только фантастическое будущее человеческой цивилизации, но и, отчасти, сегодняшний день Земли. И не я один. Думаю, большинство читавших этот роман коммунистов и левых со мной согласятся.

В СССР роман не был переведен на английский, не был экранизирован, а, наоборот, попал под негласный запрет и изымался из библиотек и книжных магазинов. Сегодня же, в буржуазной России, официальных запретов нет – роман можно свободно скачать в Интернете или купить в магазине. Но для СМИ «Час Быка» – не существует, об экранизации – не может быть и речи. Спустя полвека, идеи романа все еще неприятны реакционерам.

Среди тех, кому не угодил этот роман, оказался и блогер Товарищ Краснов, претендующий на роль глашатая «русского социализма». Разумеется, Товарищ Краснов критикует не только Ивана Ефремова. Он рассуждает перед камерой о судьбах российской левой, ругает КПРФ, Кургиняна, Пучкова, Сёмина, Кагарлицкого, Юлина, Station Marx, «Вестник Бури»… В общем, всех без различия, кто попадается на левом фланге.

На первый взгляд, может показаться странным, что «просоветский» Товарищ Краснов ругает писателя-коммуниста Ивана Ефремова. Но стоит нам повнимательнее присмотреться к выступлениям Товарища Краснова, и мы увидим, что он не столько «красный», сколько «красно-коричневый». И дело даже не в цитатах из Адольфа Гитлера на его странице ВКонтакте. Почитайте его раздел на Самиздате. Текстов там много, более шестисот, но тем веселее, – может быть, вам повезет, и вы найдете более шовинистические, чем удалось найти мне. Знакомство рекомендую начать со статьи о Брейвике и сборника патологических «рассказов» про Чекиста.

Итак, что же написал Краснов про Ефремова? Начинает он с разделения между «советскими» и «антисоветскими» социалистами. «Советское будущее полнее и талантливее прочих было смоделировано братьями Стругацкими. За несоветским (вернее антисоветским) социалистическим будущим – обратимся к Ивану Ефремову». Как выясняется, Ефремов «показал нам мир будущего, построенный не по советским, но и не по капиталистическим чертежам. Мир Ефремова – это ожившие мечты последователей Франкфуртской школы и в первую очередь Эриха Фромма».

«…Ефремов открытым текстом говорит, что мир, в котором живут и действуют герои его утопии, построен именно по заветам ‘мудреца пятой эпохи Эрфа Рома’…» Правда, имя ‘Эрф Ром’ – не столько намёк на Эриха Фромма, сколько, скорее, просто искажение собственного имени Ефремова. Но такая мысль в голову Товарища Краснова не приходит.

«Итак, кто же такой Эрих Фромм, он же ефремовский ‘Эрф Ром’? Это основатель фрейдомарскизма, ученик Фрейда, психоаналитик, еврейский политический философ. Национальность, увы, важна . Если мы говорим о социальных науках, то культурную принадлежность человека, создающего новое историко-социально-культурно-философское учение, нельзя обойти стороной. Если Маркс, будучи этническим евреем, был немецким учёным, воспитанным в европейской культурной традиции, то с Фроммом (и с другими франкфуртцами) дело обстоит иначе. Оба деда Фромма раввины , сам он закончил национальную школу с обязательным изучением талмуда . В семье свято чтились ортодоксальные иудейские традиции . То же самое можно сказать и о его коллегах фрейдомарксистах – Маркузе, Адорно, Хоркхаймере и др. И такое сходство в биографиях основоположников фрейдомарксизма не может быть случайным совпадением ».

Вот оно! Евреи!

Фрейдомарксисты – они же франкфуртцы – по мнению Краснова это «группа сторонников доктора Фрейда», которые ошибочно полагают, будто «в человеческой природе якобы не заложена ни жажда наживы, ни желание властвовать, ни жестокость» (Краснов, видимо, считает, что наоборот, «заложено»).

Ход рассуждений Краснова наводит на мысль, что с понятием «фрейдомарксизм» он познакомился из Википедии. Различия между теоретиками Франкфуртской школы для него несущественны, а пересказывая идеи Фромма, он в основном указывает на мотивы, характерные для текстов Герберта Маркузе 1970-х годов (напоминая, что «франкфуртцы писали про интеграцию рабочего класса в капитализм, а борьбу с системой предлагали начать с раскрепощения личности»).

Расправившись таким образом с Фроммом, Товарищ Краснов переходит к Ефремову.

«В ‘Часе быка’ Ефремов описывает далёкое-предалёкое будущее земли. Земляне наслаждаются запахом сосен на морских берегах, прогуливаются меж геометрически правильных рядов деревьев на месте бывших пустынь, летают в космос, чтобы там дружить с инопланетянами, и занимаются всякой различной деятельностью. Не очень понятно, какой именно деятельностью и зачем, но понятно, что чем-то очень хорошим, и исключительно по собственной инициативе и из любви к делу. В свободное время они пишут стихи и рисуют картины. Все равны между собой, независимо от пола и возраста, все любят друг друга, и прекрасные девушки, облачённые в обтягивающие костюмы, управляют межзвёздными кораблями. Денег нет, все вопросы решаются советом специалистов в данной отрасли, и все поголовно счастливы. Благодаря достижениям медицины все красивы, вечно молоды и очень долго живут. Говорят все на одном языке, и конечно же никаких национальных и культурных различий не имеют. Ефремов наверняка читал ‘Поднятую целину’ и про то, что “Все будут личиками приятно-смуглявые, и все одинаковые” запомнил. Поэтому внешние различия между людьми всё же порой бывают. Ефремов будто бы периодически вспоминает, что нельзя писать про “приятно-смуглявых и одинаковых”. И бросается говорить о том, отдельные персонажи напоминают “представителей древних народов южной Азии” или ещё кого-нибудь. Правда, после такого упоминания он всякий раз немедленно забывает об этом. А ближе к концу книги и вовсе подробно разъясняет, что все народы земли всё-таки как следует смешались, и что это прекрасно».

Товарищу Краснову всё это категорически не нравится. Он ведь «русский социалист», а не какой-нибудь коммунист.

По его мнению в «Часе Быка» описана диктатура «свихнувшихся фрейдо-марксистов», которые контролируют общество с помощью ПНОИ – психологического надзора, работающего вместе с РТИ – решетчатой трансформацией индивида – и Советом Чести и Права. «Вот это социализм, так социализм! Вот это гуманность, так гуманность. Если вы сильно разошлись в мировоззрении с “нормальными” людьми, и “неправильно” понимаете некоторые понятия – к вам придут из ПНОИ и подвергнут вас РТИ с полного согласия СЧП (у Ефремова болезненная страсть к написанию слов с больших букв и составлению из них аббревиатур)».

«Что касается меня», – восклицает наш «русский социалист», – «то я бы лучше пожил при капитализме. Да что там, я согласен крепостным к графу Шувалову, пусть порют на конюшне раз в неделю, но только не “исправляют” личность при помощи РТИ. Честное, слово Гитлер, с его концлагерями действовал куда гуманнее, чем поступили бы в обществе ефремовской мечты с ним самим!»

Можно, конечно, спорить по поводу идей Ефремова, но тут показательно, что «русскому социалисту», ближе крепостничество у графа Шувалова, или концлагерь «немецкого социалиста» Гитлера всё же ближе гуманистической утопии.

«Кстати, о Гитлере», – продолжает Краснов. – «По Ефремову одним из самых характерных проявлений ‘инферно’ были ‘Муравьиный лжесоциализм’ и смыкающийся с ним ‘капиталистический госкапитализм’ (так написано у Краснова! – прим. Ю.С.). Согласно Ефремову они порождали сходные олигархические диктатуры и существовали в истории земли одновременно. Переводить с русского на русский вряд ли надо. Но для сомневающихся Ефремов уточняет, что эти ‘инфернальные процессы’ происходили именно в ту эпоху, в которую жил ‘философ Эрф Ром’. На всякий случай, поясним, что при приближении Гитлера (ещё в 1933-м) Фромм со товарищи из Франкфурта-на-Майне, в котором жили и работали, сбежали в США. Именно в США, а не в сталинский СССР – страну ‘муравьиного лжесоциализма’».

Однако «муравьиным лжесоциализмом» Ефремов называет Китай. СССР же, будучи далеким от социализма в классическом марксистском понимании этого слова, никаким «муравьиным лжесоциализмом» не был, и нет никаких свидетельств тому, что марксист Иван Ефремов его таковым считал.

Далее Краснов возмущается тем, что в текстах Ефремова есть указания на сексуальность. Что, конечно же, тоже выдает в нем «фрейдомарксиста». Свирепая ненависть к равноправию между мужчиной и женщиной проходит красной линией через всю статью Краснова, проступает межу строк. Вот, что на самом деле не дает Краснову покоя.

Тут я хочу сделать маленькое отступление.

Откуда проистекает эта ненависть правых – а Краснов, как мы видим, самый настоящий правый, – к равноправию полов? Здесь трудно переоценить «заслугу» феменисток (в особенности третьей волны), по нелепому недоразумению относящих себя к левым и самоназначивших себя борцами (здесь должен быть какой-нибудь дебильный «феминитив») за права всех женщин мира. На деле феминизм – буржуазное, шовинистическое, не менее правое, чем самое посконное почвенничество явление. Противостояние «Красновых» и феминисток – это противостояние чумы и холеры. И вот это диалектическое противостояние являет себя в статье «русского социалиста» Товарища Краснова против писателя-коммуниста Ивана Ефремова.

Возмущается Товарищ Краснов и тем, что по мнению фантаста, более развитые цивилизации должны помогать менее развитым:

«Может ли так произойти, что кто-то из них (инопланетян, – Ю.С.) к ‘коммунизму’ не пришёл? Ефремов говорит, что пути два. Либо построение общества по лекалам ‘Эрфа Рома’, либо гибель цивилизации. Поэтому тем инопланетянам, кто ‘коммунизма’ ещё почему-то не достиг – надо помогать к нему прийти. И помогают! Помогают ли помимо воли того, кому помогают? Конечно! Более того, только помимо воли и помогают».

Постойте, Краснов! А как же Стругацкие с их прогрессорами? Ах, да… они же из СССР выросли… Им можно.

«Представители цивилизованной Земли прилетают к орбите планеты Торманс, населённой попавшими туда в незапамятные времена землянами, построившими на ней отличную от ‘нормальной’ цивилизацию. Отметим особо». – Да, отметим особо: коммунистическая земная цивилизация – это «нормальная» (в кавычках), а тормансианам просто нелегко пришлось: «Торманс приводится как исключение из правила – как пример общества не построившего ‘коммунизм’ и при этом не погибшего. Живого общества, пусть и не пришедшегося по нраву землянам». – Но, как видим, пришедшееся по нраву Товарищу Краснову. – «Общество получилось жёстко иерархическое, с повальной пропагандой и диктатурой в качестве формы правления. Как и в КНДР на планете крайний дефицит ресурсов. Это порождает жесточайшую дисциплину и строгую иерархическую организацию общества, вплоть до деления на короткоживущих, умирающих во цвете лет в специальных усыпальницах, и долгоживущих, срок жизни которых искусственно не регулируется».

Попытки землян что-то на планете исправить – возмутительное вмешательство во внутренние дела. «Местная власть, само собой, землянам бросается мешать. Но спустившаяся с неба Хиллари Клинтон (только красивая и в латексе) разъясняет местному Каддафи непреклонную позицию цивилизованного мира. Если Совет Великого Кольца увидит на вашей планете вредоносную жестокость (именно вредоносную жестокость – таков неповторимый ефремовский язык), то мы ваше общество вылечим. Что именно вредоносно, что нет, решать будете не вы – жестокие и отсталые – а мы, гуманные и просвещённые. […] Поэтому – лучше сами принимайте нормальные общегалактические ценности».

По логике Краснова выходит, что, если бы германские фашисты не проявляли внешней агрессии, а сидели бы тихо в своих границах и жгли в печах евреев, цыган и других «неполноценных» граждан, то и судить их не надо было бы. Им там самим виднее – как жить.

Сравнивать Ливию с Тормансом, и коммунистическую Землю (в составе Великого Кольца) – с империалистическим «мировым жандармом» (учитывая, что книга написана задолго до событий последних лет), явно некорректно. Зато при обсуждении вопроса о цензуре Товарищ Краснов занимает вполне актуальную позицию. Он приводит цитату из романа:

«– Я запретил общественный показ! – с расстановкой проговорил владыка. – И предупредил, чтобы вы не вмешивались в дела нашей планеты!

– Общественного показа не было, – жестко ответила Родис. – Исполняя ваше желание, мы не демонстрировали фильмов всей планете. Вероятно, у вас есть на это причины?

– Я запретил показывать кому бы то ни было!

– На это не имеет право ни одно государство, ни одна планета во вселенной. Священный долг каждого из нас – нарушать такое беспримерное угнетение. Кто смеет закрывать мыслящему существу путь к познанию мира? Фашистские диктатуры прошлого Земли и других миров совершали подобные преступления, причиняя неимоверные бедствия. Поэтому когда в Великом Кольце обнаруживают государство, закрывающее своим людям путь к знанию, то такое государство разрушают. Это единственный случай, дающий право на прямое вмешательство в дела чужой планеты».

Земляне, по мнению Товарища Краснова воспитывают и обучают на чужой планете «пятую колонну». Вот тут-то и становится понятно, чем именно сейчас опасен давно умерший писатель-фантаст:

«Ефремов пошёл куда дальше, чем наши бесноватые, которым нужна всего лишь другая Россия. Ефремову нужно другое человечество. Причём идеалы Ефремова, его ценности, ‘его борьба’ удивительным образом совпадает с тем, что мы наблюдаем сегодня в мире. И с тем, против чего мы боремся».

Не другое человечество, господин Товарищ Краснов, а другой мир нужен, и не одному Ефремову, а всему человечеству. Иначе оно, человечество, погибнет. Капитализм сожрет человечество. Не женщины в латексе, и не гомосексуалисты, которых Вы так боитесь, сожрут человечество, а политико-экономическая система, против которой человечеству нужно бороться. Но, к сожалению, не все это понимают. Некоторые ослепленные этой системой борются с ветром и секут море. Другие же – и того хуже – борются друг с другом. Причем часть борющихся стоит на стороне своего прямого врага.

«Удивительно», – продолжает Краснов, – «как советская цензура пропустила этот столь очевидный и прозрачный текст. И уже сам факт, что цензура в СССР это пропустила, говорит о многом. О том, что общество в СССР уже было больно, и что Ефремовы, а равно Горбачёвы и прочие дитяти перестройки, – уже ломились в открытые двери».

Факт этот, господин Товарищ Краснов, действительно удивительный. Но удивительный не потому, что коммунисты пропустили антикоммунистическую книгу, а наоборот. Что же касается сделанного Вами вывода о болезни СССР, то здесь Вы неожиданно правы: судя по тому, как прочно закрепилась к тому времени в самой верхушке советского общества антикоммунистическая реакция, общество действительно было больно. Безнадежно больно.

«Посмотрите на западное общество», – взывает к читателям Краснов. – «А ещё лучше – на стремительную трансформацию нашего собственного общества последних 20 лет. По тому, с какой скоростью советские люди превратились в зажравшихся жителей городов-миллионников это видно ещё нагляднее. Проблемы борьбы за жизнь нет. Проблемы голода тоже. Сверхцелей перед обществом не ставится».

А чего Вы негодуете, господин Товарищ Краснов? Вы симпатизируете обществу Торманса, возмущаетесь «коварным вторжением» в него коммунистических «женщин в латексе» с невидимыми невооруженному глазу призраками фрейдомарксистов-гомосексуалистов; Вас не смущает, что в этом вымышленном тормансианском обществе половина людей обречена заканчивать жизнь во Дворцах Нежной Смерти, но так волнует факт окончательного превращения советских людей в банальных мещан.

В начале этой статьи я писал о забвении. Увы, Ефремов действительно забыт. Масштабы фигуры писателя и его популярности сегодня несоизмеримы и – я убежден в этом – неадекватны. Причина, как я уже сказал, в антисоветизме – в ненависти ущербной периферийной буржуазии современной России и обслуживающей ее интеллигенции к титанам из прошлого, чье наследие эти ущербы разворовали и промотали, к идеям и делам титанов, к их мечтам, к их устремленьям. Забвение великих – это месть ущербных.

24.01.19

Юрий Симоненко