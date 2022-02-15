Расправа в Реутове

Власти подмосковного города Реутров уже не первый год ведут войну против местного активиста Евгения Куракина. Его уже 10 лет как запугивают, пытаясь привлечь к суду в связи со сфабрикованным уголовным делом о мошенничестве, по которому он проходит обвиняемым.

10 лет ведется следствие, которое никак не может установить состав преступления. На самом деле активиста хотят посадить в тюрьму за то, что он создал ТСЖ и нашел большое количество нарушений в строительстве своего многоквартирного дома. Что очень не понравилось Ходыреву А.Н. бывшему главе города Реутов. Позднее Ходырев возглавлял город Королёв, теперь после серии скандалов его сняли и назначили председателем совета депутатов.

Сегодня в городском Железнодорожном суде помощник Балашихинского прокурора Павел Калмыков затребовал шесть лет колонии общего режима для Евгения Куракина. Общественный деятель обвиняется в хищении средств в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Сфабрикованное дело было возбуждено по заявлению зам.рук.адм. города Реутов по вопросам ЖКХ Юрия Копцика (бывший рук.адм. г.о.Королёв, в данный момент директор ЦДК им. Калинина). Правозащитным центром «Мемориал» Евгений Куракин признан политическим заключенным.

Евгений Куракин находился под стражей с 28 февраля 2014 по 9 июля 2015 года. Был освобожден под залог. В 2016-м году на Куракина было совершено нападение неизвестными, он получил серьезные травмы. 7 июня 2019 года Куракин был снова задержан, а 9 июня повторно взят под стражу и отправлен в СИЗО Ногинска. Там в тяжелых условиях активист находился около полугода, а в октябре был переведен под домашний арест. 31 августа 2020 года Куракин отпущен под подписку о невыезде.

Евгений Куракин проводил журналистские расследования в отношении бывшего главы города Реутова Александра Ходырева, помогал независимым кандидатам на выборах, боролся с фальсификациями, а также активно участвовал в управлении свои домом и создании независимого Товарищества — ТСЖ «Парковая дом 8». Активист вел независимую жилищную политику в качестве председателя нового ТСЖ, что шло вразрез с интересами администрации.

Став владельцем квартиры в Реутове в 2005–м году, Куракин, как архитектор, обратил внимание на нарушения при постройке здания и хищения средств соинвесторов, в том числе, и на пожарных системах, после чего выиграл у застройщика два арбитражных иска. Сменив управляющую компанию, аффилированную с муниципальными чиновниками, Куракин добился снижения коммунальных тарифов, сэкономил жителям расходы на теплоэнергию и настоял на гарантийном ремонте дома, имеющего изъяны

Смотрите на YouTube “Честный Королёв” интервью записанное в декабре прошлого года – “Е. Куракин – председатель ТСЖ ставший политзаключенным. Ходырев мстит ему 10 лет. Реутов – Королёв”

Рассказ Евгения Куракина от первого лица — https://youtu.be/

ccылка на телеграмм-канал трансляции текущего судебного заседания:

https://t.me/iyatsboevik/423

Следующее заседание по оглашению приговора по делу Евгения в Железнодорожном суде Московской области назначено на 17.02.2022 на 11ч, пускают только прессу, процесс ведется в закрытом режиме. По вопросу присутствия в судебном заседании -контактное лицо: активист Ирина Яценко, тел. +7926 200 63 68

Анна Луцевич