Строительный беспредел в Подмосковье продолжается

Жители поселков, расположенных в Истринском районе, на 40 километре МКАД по Новорижскому шоссе, уже много лет борются с неправомерной застройкой полей у берегов реки Истра. После того, как сельскохозяйственные работы прекратились, началась хаотичная застройка любого свободного пространства, сопровождающаяся вырубкой лесов. Своего рода островком прежнего Подмосковья остался поселок писателей в Красновидово,, где жили Василий Шукшин, Эдуард Асадов, Григорий Горин, Леонид Зорин, Владимир Бушин, Анатолий Приставкин, Юлий Кагарлицкий, Владимир Лакшин, режиссеры Марк Захаров, Василий Пичул и Георгий Данелия, и до сих пор живут Эдвард Радзинский и Леонид Жуховицкий. Со всех сторон на эту территорию наступает застройка новой буржуазии. За 25 лет в радиусе пяти километров от поселка Красновидово не осталось ни кусочка свободной земли: везде выросли высоченные заборы, за которыми скрываются особняки, дворцы и претендующие на «английский» или «французский» стиль коттеджи. Последним рубежом стало поле Красновидово на берегу реки. Только 25 гектаров оставались нетронутыми.

Почему их до сих пор не трогали? Основных причин три:

Участок находится в прибрежной зоне (менее 150 метров от воды).

Участок находится в зоне санитарной охраны (менее 100 метров от воды).

И главное: поля регулярно заливает, что подтверждается огромным количеством фотографий и письмом Минэкологии.

Однако ни один из этих фактов уже не сдерживает аппетиты застройщиков, которые игнорируют не только интересы людей, живущих в окрестностях, но и проблемы, с которыми неминуемо столкнутся покупатели недвижимости, находящейся в зоне затопления.

Неожиданно для жителей окрестных поселков эти земли из сельскохозяйственных превратились в зону ж-2, с назначением “индивидуальное жилищное строительство”(ижс)? Формально, по бумажкам, процедура была соблюдена: собственник написал заявление, его обсудили на публичном слушании и одобрили. С одним лишь нюансом: вопрос перевода земель в «ижс» на собрании не обсуждался. Людей как всегда решили не спрашивать, а то еще заупрямятся.

К несчастью для застройщиков жители Красновидово и окрестностей и правда ребята упрямые. Это ведь не первая попытка захвата истринского берега. Еще в 2011 году люди по ночам ходили выкапывать столбики, которые весь день возводил предыдущий застройщик. Тогда отвоевали легко — летом поле превратилось в озеро, и стройку пришлось прекратить. Думали, что на этом все успокоится. Но сейчас происходить вторая волна нападения с наполеоновским планом победить назойливую природу и неудобных соседей.

Несколько раз на поле уже разворачивались незаконные — без каких-либо разрешений и согласований — работы, но жителям снова и снова удавалось их остановить. Люди надеются, что смогут отстоять поля. Закон на стороне местных жителей, здравый смысл тоже. Главная проблема в том, что враг — это система. Чтобы одержать даже маленькую победу в борьбе с системой, нам нужна общественная поддержка, нужно широкое распространение информации. Нужны добрые, активные люди, готовые защищать свои интересы.

Если вы хотите помочь в борьбе за спасение исторического поселка и его среды, свяжитесь по электронной почте или по телефону с организаторами сопротивления:

Kvidovo@mail.ru

Телефон +7-9258343388 Михаил

Информацию по истории вопроса (судебные иски, подробные сведения об участке и его статусе, экспертное мнение геодезистов и много других материалов по делу) см. тут: https://drive.google.com/drive/folders/1SfF8sWN77-DzHJcFO0YzgiJH0mctEjBS

Материал подготовлен редакцией «Рабкора» по инициативе жителей Красновидово.