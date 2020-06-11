Власть капитала в народной республике: шахтёры доведены до голодовки, активисты похищены.

С первых дней июня на шахте Комсомольская в Луганской народной республике проходит забастовка. Эта шахта является крупнейшей шахтой в ЛНР. К сожалению, для неё характерна та же ситуация, что и для большинства шахт ЛНР и ДНР: рабочим по несколько месяцев не платят заработную плату, пуская в ход уже набившие оскомину аргументы из серии “потерпите, война идёт, а тут ещё коронавирус, всем тяжело”. Другими аргументами, направленными на ликвидацию забастовочного движения, являются слова об убыточности угольной промышленности. Однако если бы шахта была убыточной, владельцев было бы невозможно заставить платить в принципе, а предприятие бы закрыли. В реальности же угольная промышленность Донбасса кормит бюджет и буржуазию как народных республик, так и российских посредников. Основным, если не единственным, потребителем донецкого и луганского угля является, как и раньше, Украина. Если бы Донецк и Луганск прекратили отгрузку угля, то встала бы вся металлургия Украины. Никакие мифические пенсильванский или боливийский уголь, которые якобы приходили на Украину, неспособны поддержать украинскую металлургию и коксохимию, теплоэнергетику хотя бы на уровне безубыточности. Российские посредники не остаются в стороне – большая часть угля идёт через Таманский угольный терминал, так что высококлассный донбасский антрацит заходит на Украину уже под видом российского. Стоит отметить, что все альтернативные источники угля проигрывают луганскому и по близости, и по качеству.

Предыстория этой забастовки такова: ранее 21 апреля на этой шахте так же проходила забастовка с требованиями погашения задолженности. В результате все горняки, оставшиеся внутри, получили честно заработанные деньги за февраль и март. Особо отметим, что рассчитались только с теми, кто продолжал борьбу до конца и не выходил из шахты – видимо, остальных рабочих руководство посчитало недостойными ни зарплаты, ни уважения (весьма типично для капиталистов). Остаток задолженности руководство пообещало погасить до 15 мая и передать шахту из собственности ВТС олигарха Курченко в госсобственность. Однако итоги реорганизации не привели к заметному улучшению условий труда. Введенная грейдовая система оплаты по факту только снизила расценки, а выполнять обещание погасить задолженность, судя по всему, никто не собирался.

Итак, рабочие объявили забастовку 5 июня. К забастовке присоединилось 130 человек (вторая смена). Третья смена в знак солидарности находилась наверху. И вот руководство шахты явно показало, что впало в панику: сперва зарплата за март была частично погашена, но уже на следующий день руководство пригрозило уволить 130 человек, находящихся внизу.

Утром 7 июня в районе внезапно объявили карантин по коронавирусу и одновременно пропала мобильная связь (операторы Водафон, Луганком). Движение транспорта также ограничили, а шахта, по сообщениям, была оцеплена сотрудниками МГБ ЛНР.

В 22 часа 7 июня была отключена электроэнергия. К этому моменту в шахте было 119 человек. Шахтёры продемонстрировали изрядное мужество: была отключена электроэнергия, что привело к остановке системы водоотлива и вентиляции. Положение могло стать критически опасным, но из шахты не вышел никто, и через 8 часов подачу электроэнергии восстановили.

На 8 июня стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении ряда должностных лиц по статье 158 УК ЛНР “Злостная невыплата заработной платы”. Государственная машина всё же начала шевелиться в сторону соблюдения трудового законодательства.

Но затем 9 июня появилась информация о задержании ряда человек. Семерых вскоре отпустили, но три человека удерживаются в неизвестных местах. Два из них – родные братья Игорь и Виталий Ефановы, оба работали электрослесарями. При их задержании матери задержанных угрожали оружием. Третий задержанный – Михайличенко Евгений Олегович.

На фото – братья Игорь (слева) и Виталий (справа) Ефановы, электрослесари шахты Комсомольская. На сегодня имеется информация, что шахтёров продолжают удерживать в МГБ ЛНР; общее количество задержанных – четырнадцать человек. Узнав о задержании товарищей, шахтёры Комсомольской объявили о голодовке на хлебе и воде, а также о намерении продолжать протест до полной выплаты зарплат и освобождения всех задержанных, а также до видеообращения главы ЛНР Пасечника по телевидению с личными гарантиями безопасности шахтёрам и их семьям. Практика донбасских и луганских шахтёров показала, что большая часть угроз МГБ является блефом. Обвинения в госизмене и шпионаже в пользу СБУ – обычная практика в обеих народных республиках; однако, решительность и сплочённость рабочих уже приносила свои плоды и на шахте Никанор-Новая в ЛНР, и на шахте Ясиновская-Глубокая в ДНР в конце 2019 года.

Целый ряд профсоюзов России уже направил обращения к главе ЛНР Пасечнику и президенту РФ Путину с требованием обеспечить полную выплату заработных плат, освободить задержанных и привлечь к уголовной ответственности руководство шахт, допустившее злостную невыплату заработной платы. Среди них – профсоюз “Единство” ОАО АвтоВАЗ (г. Тольятти), профсоюз работников АО “АЗ Урал” (г. Миасс), трудовой коллектив шахты Алексеевская (Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область).

Сейчас нужно подключить к кампании солидарности самый широкий круг профсоюзных, общественных и политических организаций.

Телефон МГБ ЛНР для обращений: +38 (0642) 34-51-64

Горячая линия главы ЛНР Пасечника Леонида Ивановича: +38 (0642) 58-19-88, +38 (0642) 58-16-77

Отдел по работе с обращениями граждан и организаций Администрации Главы Луганской Народной Республики: +38 (0642) 58-59-27

Азат Абдуллатыпов,

общественное движение “Рабочий контроль”

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