Майта Мола: Левые должны прийти в правительства и бороться  

Наш сегодняшний собеседник – заместитель председателя Партии европейских левых (ПЕЛ), член федерального руководства испанской коалиции «Объединённые левые» и руководитель секретариата Коммунистической партии Испании (КПИ) по международной политике Майта Мола. Интервью посвящено актуальным проблемам мировой политики и тому, какие решения предлагают европейские радикальные левые.

– На каких базовых принципах должна сейчас строиться «левая» внешняя политика?

– На борьбе против империализма, за мир и защите интернационализма. Когда капитализм достигает высшей стадии, как ныне происходит на планете, вопрос мира защищается только левыми и для нас это означает не просто отсутствие войны, но и создание антирасистского общества, без ксенофобии, бедности и неравенства.

– Многие партии, входящие в ПЕЛ, выступают за «перестройку» Европейского Союза. Но реформируем ли он?

– Одни в ПЕЛ, считают, что да, другие, что нет. В тексте же берлинского съезда говорилось, что «Партия европейских левых объединяет политические организации, с общей целью — отказаться от дилеммы: либо авторитарный федерализм, попирающий народный суверенитет и права наций, либо эгоизм и национальное соперничество. Цель – объединить народы вокруг европейского проекта солидарности и социальной справедливости.

– Европейским радикальным левым присущи принципы антиимпериализма и антимилитаризма. Как вы оцениваете всё более громкие призывы к созданию «европейской армии»?

– Мы против милитаризации ЕС, против НАТО и империалистической политики Европейского Экономического Союза. Очевидно, в этом контексте мы говорим «нет» европейской армии, поскольку мы её понимаем как наступление на права народов и очень далёкую от оборонительной идеи, которую нам пытаются продать… Оборонительная от кого? От беженцев, созданных нашими войнами?

– Почему, по вашим словам, внешняя политика США при Трампе угрожает человечеству и миру на планете?

– У Трампа нет внешней политики. Есть шовинистически-империалистическая внутренняя политика и набор стран, которые могут помешать, как ЕС, с важнейшим экономическим потенциалом, могут быть неприятелями (Китай, Иран, Россия, БРИКС), или, наоборот, поддерживать США (Великобритания, Канада, Саудовская Аравия).

– То, что мы видим сегодня в регионе «Большого Ближнего Востока» и в районе Средиземного моря напоминает, на мой взгляд, соревнование империализмов. Можете ли вы вкратце сформулировать позиции европейских левых по изменению ситуации в этом «горячем» регионе?

– Чтобы изменить ситуацию, следует изменить соотношение сил. Если неолиберализм продолжает управлять в большей части государств, если правительства находятся в руках многонациональных корпораций, если, чтобы защитить капиталистическую систему, позволяют, чтобы крайне правые продолжали продвигаться, не изменится ничего. Левые должны прийти в правительства и бороться за то, чтобы изменить систему и идти к социализму, в противном случае не будет решения ни для Ближнего Востока, ни для Латинской Америки, ни для Европы.

– «Война санкций» между ЕС и Российской Федерацией продолжается. Логически мы в тупике. Каков выход из этой анормальной ситуации?

– Я не представляю, чтобы ЕС изменился, пока президенты стран-членов ЕС принадлежат к правым силам, или к крайне правым, или к социал-либеральному спектру. ЕС является отражением правительств, которые его составляют, а значит, тупик сохранится, если только народы, которые составляют Европу, не окажутся способны двинуться влево и построить социальную и солидарную Европу и отказаться от неолиберальной модели, которая существует сейчас.