Португальские левые: НАТО и Евросоюз нуждаются в реформах

Уже более года в Поругалии функционирует правительство во главе с Антониу Коштой, а также существует левое парламентское большинство, ключевую роль в котором играет Социалистическая партия (СП). Во время недавней поездки в Южную Европу, Руслану Костюку удалось побеседовать с мэром Портимана, членом Национального секретариата СП Исильдой Гомеш.

Что есть левая политика по-португальски?

Надо сразу сказать, что нынешнее правительство приступило к работе в конце ноября 2015 г. в ситуации, когда общество уже не могло терпеть политику социальных ударов и бюджетных сокращений. Наша партия предложила другим прогрессивным силам объединиться в Ассамблее Республики, чтобы проводить иную политику и покончить с политикой жесткой экономии.

Мы пытаемся вести левую политику. И это в условиях, когда наша финансовая система испытывает колоссальные трудности, когда размер государственного долга превышает 130% валового внутреннего продукта, когда имеет место постоянное финансовое давление со стороны внешних сил.

Но мы повышаем минимальные зарплаты и пенсии, восстанавливаем прежние расходы на культуру и открываем закрытые прежним правительством больницы и медицинские пункты, вновь запускаем социальное строительство.

На мой взгляд одно то, что нынешнее правительство пошло на ренационализацию в нынешней Европе, уже говорит о левой политике!

Наши действия это закономерный ответ на политику денационализации, которая при прежнем кабинете господина Пассоша Коэльо из Социал-демократической партии (СДП) затронула важнейшие для государства сектора, такие, как банковский, энергетический, транспортный. Эта политика, с точки зрения всех португальских левых партий, нанесла вред государству и его интересам. Мы договорились в парламенте и приняли закон о том, чтобы государство вновь стало мажоритарным акционером в национальной авиационной кампании TAP.

Правительство А. Кошты вернуло в общественный сектор метрополитен в Лиссабоне и во втором городе страны Порту. Было также принято решение о стопроцентном переходе в общественный сектор двух банков. Заканчивается процесс муниципализации автобусного парка в Лиссабоне. Очевидно, что сегодня национализация должна рассматриваться левыми силами не как самоцель, но как действенный рычаг экономической политики. Рычаг, который может и должен использоваться в интересах общества, в интересах людей.

Внутренняя политика социалистического правительства встречает сопротивление со стороны правой оппозиции?

Верно. Посмотрите телевизионные передачи, пролистайте лиссабонские газеты или политические журналы и убедитесь в том, что оппозиция в лице социал-демократов и их младших друзей из правопопулистской Народной партии не сидят сложа руки. Мы встречаем с их стороны не просто критику. Они отвергают всё, что делает правительство.

Например, вскоре парламент должен проголосовать за закон, позволяющий нашим молодым людям бесплатно посещать музеи в выходные дни.

Оппозиция в лице правоцентристской коалиции социал-демократов и Народной партии воздержится при голосовании. Такая оппозиция деструктивна, и она в полной мере отражает голос финансовых кругов, которые вот уже 14 месяцев почти ежедневно предрекают нам крах и откровенно желают его. И это не только позиция финансовой и экономической элиты здесь, на берегах Тежу. Если вы почитаете французские или германские финансовые газеты, то уловите те же ноты. Иными словами, в Португалии мы не испытываем дефицита ни в оппозиции, ни в критике. Но лучшая борьба с этим – это, конечно, реализация эффективной и полезной обществу политики.

Я много слышал о высоком уровне личной популярности премьер-министра Антониу Кошты.

Я с радостью готова эти слова подтвердить. Будучи главой муниципалитета в южнопортугальском городе Портиман, я вела осенью 2015 г. нашу партийную электоральную кампанию. И я видела лица наших горожан, когда перед ними выступал Антониу Кошта. Они были преисполнены симпатии. Антониу Кошта, как говорят у нас, не спустился с небес на землю. Он с юных лет знает о нуждах и потребностях своего народа. Его так воспитывали. Кстати, его отец имел прямое отношение к португальской левой, он был членом коммунистической партии, но, сколько я знаю, не догматиком, а человеком широких взглядов. Именно такие взгляды он передал в наследство Антониу, который давно понимал необходимость диалога и продуктивного сотрудничества всех прогрессивных сил. Когда-то надо встать над доктринёрскими спорами, оставить идеологию узким специалистам и заняться повседневной работой во имя всех тех, о ком так любят в своих манифестах и программах писать радикальные левые теоретики.

А. Кошта прошёл длинный политический путь, он несколько раз участвовал в работе правительства. При прежнем социалистическом кабинете занимал пост министра внутренней администрации, МВД. Он несколько раз выигрывал для социалистов выборы в Лиссабоне и очень популярен в столице Республики. Мало какая социал-демократическая партия сегодня в Европе может похвастаться тем, что в столице её страны за социалистов на муниципальных выборах голосует более половины избирателей.

Но Кошта трижды побеждал как кандидат в мэры нашей столицы, его очень уважают за то, что за восемь лет исполнения им мэрских обязанностей Лиссабон встал на путь реновации. Я также добавлю, что в общении это необычайно простой и демократичный политик.

Вы можете найти его на футбольном стадионе «Бенфика», болельщиком которой он является, на рейсовом городском автобусе или в обычном городском кафе.

Во французской прессе мне приходится читать об определённых сложностях в подходах участников парламентского левого большинства к темам европейского строительства и внешней политики.

Изменения во внешней политике в подавляющем большинстве случаев происходят медленнее и болезненнее, чем во внутриполитической сфере. Португалия имеет давние международные обязательства, которые выполняет. Да, коммунистическая партия и Левый блок имеют специфические подходы к Европейскому Союзу и валюте евро. В то же время вы знаете, что и моя партия, и Социал-демократическая партия, которые регулярно сменяют друг друга последние десятилетия, не ставят под вопрос принадлежность Португалии Европейскому Союзу или НАТО. Однако мы понимаем: обе эти международные организации нуждаются в реформах, в «новом ветре».

Очевидно, что ядром левого парламентского большинства является ваша партия. Как ей удалось достойно пережить кризисные явления и вновь вернуться к власти?

Мы умеем анализировать, извлекать уроки, принимать поражения и верим в будущее. Социальный оптимизм – это то, что всегда было свойственно португальским социалистам. Португальская социалистическая партия, что она представляет на деле сегодня? Это 90 тысяч членов и огромное число сторонников и избирателей, это тысячи местных и муниципальных советников и более 900 глав местных администраций, это контроль над более чем третью региональных представительных ассамблей. Наконец, это 86 депутатов в Ассамблее Республики, то есть, бесспорно, первая левая депутатская группа Португалии. Многие наши коллеги по Партии европейских социалистов сегодня ставят задачу вновь добиться поддержки более 30% избирателей, мы в 2015 г. эту задачу успешно выполнили. Но любая партия есть, должна быть живым организмом.

Я очень не люблю этот термин (знаю, он распространён и в вашей стране) – «партия власти». Потому что завтра в парламентской системе ты рискуешь эту власть потерять и оказаться на оппозиционной скамье.

И СП обязана и в дальнейшем оставаться живой, приспособленной к изменениям и отвечающей на запросы общества партией, готовой и бороться и управлять. Так завещал нам основатель партии Мариу Соареш, бывший Президент Республики, покинувший нас 7 января в 92 года.



Но если всё-таки говорить о ваших партнёрах по левому большинству, очевидно, что по многим вопросам общественной жизни у СП и радикальных левых позиции, мягко говоря, не одинаковые?

Да это так. Если в ноябре позапрошлого СП сумела договориться с Португальской коммунистической партией (ПКП) и Левым блоком (ЛБ) о создании условий для функционирования прогрессистского большинства, это стало возможно не за одну секунду. Были нужны годы коллективной работы в социальных организациях и учёт взглядов наших избирателей. Я вспоминаю такой случай. Во время переговоров о соглашении, в которых я тоже участвовала, к нам в штаб-квартиру пришла делегация ПКП. Среди них был один пожилой рабочий. Под конец встречи он сказал нам, что сотни раз, когда работал здесь неподалёку, проходил мимо нашего центрального партийного штаба, но никогда не думал, что войдёт сюда на порог. Но сейчас он сознательно делает это потому, что убеждён, что формирование левого большинства пойдёт на пользу португальскому рабочему классу и всем трудящимся. У нас в народе говорят, что нельзя договариваться не доверяя. И я им доверяю. Ну а будущее покажет.