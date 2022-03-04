Забастовки и митинги рабочих в Казахстане

В Мангистауской области в Жанаозене продолжаются забастовки и акции протеста. Так, продолжается забастовка рабочих ТОО Бургылау, которые требуют национализации их предприятия, улучшения условий труда, обновления устаревшего оборудования и повышения заработной платы. Но в отношении руководителей профсоюза уже оказывается давление.

Так, сразу же после решения суда 17 февраля о признании забастовки незаконной, на председателя независимого профсоюза Ержана Кулатаева, избранного на собрании трудового коллектива через несколько дней после начала стачки, и на его заместителя Баурыжана Куанышева оказывается серьезное давление. Им угрожают арестами, уголовными делами и физической расправой. То, что это реально показывают похищения профсоюзных активистов во время январских событий и убийства рабочих лидеров и членов их семей во время забастовки 2011 года.

При этом все доводы бастующих бурильщиков подтверждаются. Стало известно из документов и интервью предыдущих руководителей «КазМунайГаза» о том, что сама приватизация стратегического предприятия и монополиста в 2007-м году прошла не только со всеми нарушениями, но и скрытно от самого руководства национальной компании. Основанием для приватизации послужило лишь письмо Нурсултана Назарбаева с требованием этого шага.

И как известно, данное предприятие попало в сеть компаний, принадлежащих среднему зятю Елбасы Тимуру Кулибаеву. Теперь огромные прибыли от обслуживания скважин идут не в бюджет, а в карманы олигархов и транснациональных корпораций. Кроме этого, за 25 лет в нефтесервисной компании «Бургылау» из-за изношенности оборудования произошло 50 несчастных случаев, семь из которых имели летальный исход.

Получается, что токаевское государство по-прежнему защищает интересы всё тех же назарбаевских олигархов и западных инвесторов, а министерство энергетики вообще отказывается рассматривать вопрос национализации и возвращения обратно этого прибыльного предприятия в состав национальной компании «КазМунайГаз». Правда, чему удивляться, если по словам президента в этом году планируется приватизация в интересах западных корпораций и местных олигархов всех стратегических государственных активов, в том числе и этой национальной компании.

Помимо бастующих с 9 февраля бурильщиков, бастуют уже неделю рабочие Актауской нефтесервисной компании, требующие повышения заработной платы на 100% и отмены прежней оптимизации. При этом от руководства предприятия и от властей реакции никакой нет и бастующие получают от работодателя только уведомления об увольнении. При этом две недели бастуют работницы швейной фабрики ТОО «Жанарыс» в Жанаозене.

27 февраля забастовали работницы и работники коммунального предприятия «Озенинвест», которые так и не дождались ответов на свои январские письма и обращения с требованием повышения зарплаты на 100%.

Больше половины сотрудников станции скорой помощи Жанаозена также бастуют с 24 февраля, так как их требования повышения заработной платы и улучшения условий труда не были услышаны. На данный момент в городе с населением 120 тысяч человек работает только две бригады. Фельдшеры, водители требуют увеличить заработную плату до 300 — 400 тысяч, а санитары до 200 тысяч. Забастовка продолжается!

При этом 1 марта уже 30 дней безработные в Жанаозене продолжают митинг у стен акимата города. Они отвергли предложения со стороны местной областной комиссии и работодателей «Озенмунайгаза» трудоустроить только 160 человек, тогда как только официальных безработных только в этом городе более семи тысяч, а «самозанятых» несколько десятков тысяч.

Они по-прежнему требуют прекратить практику аутсорсинга и временной работ, а создания новых рабочих мест в отрасли и строительства в регионе новых предприятий. При этом настаивают на создание правительственной делегации. Примечательно, что в Озенмунайгазе, и в ТОО «Бургылау», и в «Мангистаумунайгазе», и в «Каражанбасмунайгазе» по словам бастующих рабочих ощущается острая нехватка многих специальностей, а штаты бригад и служб неукомплектованы, что ведет к выполнению ими несвойственных работ и к повышению норм выработки. Это прямой результат массовых сокращений и оптимизаций, проводимых западным менеджментом.

1 марта рабочие «Озенмунайгаза» обратились к руководству «КазМунайГазу» и отметили, что их требования, выдвинутые во время забастовки в феврале, не были удовлетворены и обещали снова организовать забастовку. В этот же день рабочие компании ТОО «КапРемСервис» в Мангистауской области записали видеообращение к руководству страны и региона, в котором потребовали повышения заработной платы на 100%.

Как видим, забастовки и митинги в Жанаозене и Мангистауской области не прекращаются, а очаги забастовок постепенно распространяются и на соседние регионы. В этой ситуации по-прежнему требуется информационная и политическая поддержка бастующим, несмотря на то, что данная классовая борьба была временно заслонена событиями на Украине.

Источник: https://vk.com/wall-24463883_104580