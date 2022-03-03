Дайджест новостей на 3 марта
[В мире]
Пекин отверг обвинения США в создании напряженности в Тайваньском проливе
6 января силовые структуры Нур-Султана перевели на усиленный режим работы
Алиев заявил, что Баку в случае необходимости готов нарастить поставки газа в Европу
6 января Казахстан приостановил въезд иностранцев в страну
В ЕС прокомментировали проект поправок к конституции Белоруссии
6 января в Нур-Султане возобновили работу интернета
Посол Афганистана в Таджикистане рассказал о сопротивлении талибам
6 января правительство Казахстана ввело государственное регулирование цен на бензин
Япония заявила Южной Корее протест из-за учений в районе спорных островов
6 января правительство Казахстана установило предельные цены на нефтяной газ
Посольство Белоруссии обсудило возобновление рейсов «Белавиа» в Лондон
6 января в Казахстане запретили вывоз скота за рубеж для стабилизации цен
Глава МИД Кубы осудил новые санкции США в отношении ряда чиновников
[Внешняя политика]
Военная операция РФ на Украине. Главное
9 января замглавы минобороны Казахстана поблагодарил силы ОДКБ за помощь стране
США назвали российское импортозамещение отклонением от норм ВТО
9 января МИД объяснил, почему Казахстан запросил помощь ОДКБ
Захарова прокомментировала обвинения США в нарушении Россией правил ВТО
10 января Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за помощь и боевое братство
В Кремле не согласны с обвинениями со стороны США о нарушении Россией правил ВТО
10 января Лукашенко призвал не допустить выставления миротворцев ОДКБ оккупантами
«Нафтогаз» подал в ЕС жалобу на «Газпром»
10 января Путин заявил, что Казахстан столкнулся с угрозой своей государственности
[Внутренняя политика]
Бюджет Псковской области в 2022 году будет бездефицитным
Бюджет Новосибирской области принят с ростом доходов на 20%
Госдума одобрила закон о трансформации договоров аренды в концессионные соглашения
Дума приняла закон об основах семеноводства
Бюджет Севастополя на 2022 год принят с ростом доходов и расходов более чем на 10%
Дума приняла закон о мониторинге земель сельхозназначения
Дума приняла поправку о создании единой государственной системы биометрических данных
[Экономика]
Спрос россиян на наличную иностранную валюту в октябре 2021 года сократился на 14%
Задолженность по зарплате в России на 1 декабря 2021 года составила 1,26 млрд рублей
Аналитики выявили, что россияне в декабре 2021 года увеличили закупки стройматериалов в два раза
«Нанолек» запустила производство «Ковивака» на своем заводе в Кирове
«Русал» запустил Тайшетский алюминиевый завод
Интерес к покупке загородных домов в России сократился вдвое в 2021 году
Разработчик вакцины «Бетувакс» построит завод в Пермском крае
[Происшествия]
Топ-менеджер казначейства Газпрома покончил с собой под Петербургом
[Протесты]
6 января в казахстанском Таразе сожгли три полицейских здания
6 января в Алма-Ате полицейские провели зачистку улиц
6 января в Алма-Ате задержали около двух тысяч человек
6 января в Алма-Ате разграбили шесть оружейных магазинов
6 января на площади Республики в Алма-Ате осталось около трехсот протестующих
6 января в казахстанском Актау закончился четырехдневный митинг
6 января протестующие в Ала-Ате захватили и частично разгромили здания госорганов
[Пенсии]
Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%
Путин подписал закон о предоставлении Росстату данных Пенсионного фонда
Минтруд представил проект Социального фонда
Минтруд предложил изменить пенсионное и обязательное страхование
[Культура]
Часть Великой Китайской стены обрушилась после землетрясения
Третьяковская галерея отреставрировала самую уравновешенную статую XX века
Wowhaus приведет в порядок дом-мастерскую Левитана по заказу галереи Ovcharenko
Галерея Уффици открыла экспозицию русской иконы из собрания Медичи
Рогатые шлемы викингов на самом деле принадлежали не викингам
Зачем великие художники рисуют мух на своих картинах
Картину ученицы Малевича испортил сотрудник Ельцин Центра