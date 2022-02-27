Член РРП арестован на 10 суток за антивоенную агитацию

 

Член РРП арестован на 10 суток за антивоенную агитацию

Вчера за антивоенную агитацию был задержан Сергей Стойкович (Маслов). Он распространял на улицах города Серпухов листовки с призывом быть неравнодушными к начавшейся войне и не поддерживать действия правительства. После агитации в городе Сергея схватили люди в форме сотрудников полиции. Они не представились. Задержание прошло грубо, с применением силы и не нормативной лексики, после чего нашего товарища увезли в неизвестном направлении.

За время задержания Сергей имел возможность только один раз позвонить матери и сообщить, что на следующий день, утром, состоится суд. При этом не было известно ни точное время суда, ни статья обвинения. У Сергея не было возможности ни связаться с адвокатом, ни передать более подробную информацию своим товарищам.

Сегодня, 25-го февраля, состоялся суд, на который не были допущены ни мать Сергея, ни его товарищи, под предлогом короновирусных ограничений. Мы были вынуждены стоять у дверей суда в безызвестности, когда начнется заседание. Сергея привезли с большей охраной, чем любого уголовника, кортеж состоял из милицейской ГАЗели и машины сопровождения, УАЗ патриот. Не менее пяти сотрудников полиции надзирало над опасным преступником.

Суд длился около 2-х часов и, выходя, наш товарищ только успел быстро сообщить, что его арестовали на 10 суток. Полицейские не дали и парой слов перекинуться с матерью, только отдать немного еды. Сейчас наш товарищ содержится в Чеховском ИВС (г. Чехов, ул. Новосельская, д. 8).

Не зря режим так боится товарища Стойковича. Это не рядовой диванный левак, выглядывающий из своей норки, а настоящий революционер. Он был одним из ключевых организаторов кампании “Стоп Лесная” по закрытию мусорного полигона в Серпухове. И самым значимым рабочим активистом в городе, его знают все передовые рабочие города, потому что видят с каждым номером “Рабочей демократии” на своей проходной, его узнают на улицах города за яркие выступления на митингах, организационную работу в борьбе рабочих Серпуховского Лифтостроительного завода. При этом Сергей никогда не действовал из собственной выгоды. Являясь простым работником фабрики, последнее время еле сводил концы с концами, поддерживал больную мать и все что оставалось тратил на бесперебойный выпуск агитматериалов в городе.

Каждый член нашей партии возмущен происходящим! Мы просим всех товарищей по движению и просто честных людей поучаствовать в огласке происходящего преступления!

Долой войну! Долой полицейский беспредел!

http://rwp.ru/2022/02/25/10-суток-за-агитацию-против-..

Рабкор.ру
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27-2-2022 События, , , , , , , , , , 8
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