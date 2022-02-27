Член РРП арестован на 10 суток за антивоенную агитацию

Вчера за антивоенную агитацию был задержан Сергей Стойкович (Маслов). Он распространял на улицах города Серпухов листовки с призывом быть неравнодушными к начавшейся войне и не поддерживать действия правительства. После агитации в городе Сергея схватили люди в форме сотрудников полиции. Они не представились. Задержание прошло грубо, с применением силы и не нормативной лексики, после чего нашего товарища увезли в неизвестном направлении.

За время задержания Сергей имел возможность только один раз позвонить матери и сообщить, что на следующий день, утром, состоится суд. При этом не было известно ни точное время суда, ни статья обвинения. У Сергея не было возможности ни связаться с адвокатом, ни передать более подробную информацию своим товарищам.

Сегодня, 25-го февраля, состоялся суд, на который не были допущены ни мать Сергея, ни его товарищи, под предлогом короновирусных ограничений. Мы были вынуждены стоять у дверей суда в безызвестности, когда начнется заседание. Сергея привезли с большей охраной, чем любого уголовника, кортеж состоял из милицейской ГАЗели и машины сопровождения, УАЗ патриот. Не менее пяти сотрудников полиции надзирало над опасным преступником.

Суд длился около 2-х часов и, выходя, наш товарищ только успел быстро сообщить, что его арестовали на 10 суток. Полицейские не дали и парой слов перекинуться с матерью, только отдать немного еды. Сейчас наш товарищ содержится в Чеховском ИВС (г. Чехов, ул. Новосельская, д. 8).

Не зря режим так боится товарища Стойковича. Это не рядовой диванный левак, выглядывающий из своей норки, а настоящий революционер. Он был одним из ключевых организаторов кампании “Стоп Лесная” по закрытию мусорного полигона в Серпухове. И самым значимым рабочим активистом в городе, его знают все передовые рабочие города, потому что видят с каждым номером “Рабочей демократии” на своей проходной, его узнают на улицах города за яркие выступления на митингах, организационную работу в борьбе рабочих Серпуховского Лифтостроительного завода. При этом Сергей никогда не действовал из собственной выгоды. Являясь простым работником фабрики, последнее время еле сводил концы с концами, поддерживал больную мать и все что оставалось тратил на бесперебойный выпуск агитматериалов в городе.

Каждый член нашей партии возмущен происходящим! Мы просим всех товарищей по движению и просто честных людей поучаствовать в огласке происходящего преступления!

Долой войну! Долой полицейский беспредел!

http://rwp.ru/2022/02/25/10-суток-за-агитацию-против-..