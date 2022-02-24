Дайджест новостей на 24 февраля
[В мире]
Эрдоган сменил двух заместителей главы Минфина на фоне продолжающегося падения лиры
5 января в некоторых районах Казахстана включили проводной интернет
Заполненность газохранилищ в Германии опустилась ниже уровня в 60%
5 января ООН прокомментировала ситуацию в Казахстане
Баку и Ереван договорились о строительстве железной дороги из Ерасха в Горадиз
5 января в ОБСЕ призвали к деэскалации ситуации в Казахстане
МИД Эстонии считает, что транзит белорусских товаров не нарушает санкции ЕС
5 января президент Казахстана назначил нового начальника службы госохраны
В Сербии за энергетический коллапс уволили четырех топ-менеджеров госкомпании
5 января Белый дом ответил на обвинения в причастности к беспорядкам в Казахстане
Президент Таджикистана объявил следующие пять лет Годами развития промышленности
5 января Евросоюз выступил с заявлением из-за ситуации в Казахстане
Латвия в знак солидарности с Литвой приостановила транзит белорусских удобрений
5 января в Казахстане после семи часов отсутствия заработал интернет
[Внешняя политика]
Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР
Совет Федерации ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР
7 января Токаев поблагодарил глав стран ОДКБ за поддержку
7 января Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Казахстане
7 января президент Киргизии подписал указ об отправке миротворцев в Казахстан
7 января белорусские миротворцы прибыли в Казахстан
7 января киргизские миротворцы вылетели в Казахстан
8 января Путин поговорил по телефону с Токаевым
8 января Путин обсудил с Лукашенко и Пашиняном ситуацию в Казахстане
[Внутренняя политика]
Минфин предложил запретить экспорт лома драгметаллов из России с 1 февраля
Минпромторг предложил ограничить 10% наценку дилеров на новые автомобили
Семь регионов России остаются на особом контроле Минпромторга по обеспечению медицинским кислородом
Власти планируют повысить «уровень эмпатии» в госуслугах с 2022 года
Путин подписал закон об увеличении на 20% фонда оплаты труда помощников парламентариев
Бюджет Нижегородской области на 2022 год принят с дефицитом в 3,7% от доходов
ФАС согласовала цены на новые формы выпуска «Спутника М» и «Арепливира»
[Экономика]
Россия произвела более 300 млн комплектов вакцин от коронавируса
Поголовье мясного скота выросло на 21% в Курганской области
Более 7,5 млн россиян отдохнули в 2021 году за рубежом
В Кабардино-Балкарии урожай зерновых превысил уровень 2020 года на 10%
Аграрии Кубани в 2021 году экспортировали на 1,5 млн тонн меньше зерновых, чем год назад
В России создали морозостойкие батареи для электропитания роботов и военной техники
На Кубани в 2021 году на 70% нарастили объемы производства мидий и устриц
[Протесты]
5 января в старой резиденции президента Казахстана в Алма-Ате произошел пожар
5 января протестующие захватили резиденцию президента в Алма-Ате
5 января в Алма-Ате протестующие разгромили помещения редакций телеканалов
5 января в Алма-Ате митингующие отобрали у полиции огнестрельное оружие
5 января рабочие крупного завода в Казахстане устроили забастовку
5 января в городе Талдыкорган снесли памятник Назарбаеву
5 января в Павлодаре применили светошумовые гранаты для разгона протестующих
[Пенсии]
Миронов призвал отменить систему накопительных пенсий
Правительство одобрило проект поправок об индексации пенсий на 8,6 процента
Средний размер страховой пенсии после индексации составил 18 984 рубля
Правительство внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий
Комитет Госдумы по труду одобрил поправку об индексации пенсий на 8,6%
[Экология]
В Рослесинфорге сообщили, что мертвая древесина занимает пятую часть российских лесов
[Наука]
Глава РАН призвал избавить школы от американизации и вернуть фундаментальное образование
Археологи предложили указать «безопасные» зоны для застройки вместо отмены госэкспертизы
Энергию от шагов пешеходов предложили преобразовывать в электричество
Под Астраханью впервые за четверть века нашли хорошо сохранившийся скелет мамонта
Астрономы впервые увидели объект, возникший после взрыва мощной сверхновой
В Новосибирске создали консорциум для создания приборов нового поколения для космоса