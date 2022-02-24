Дайджест новостей на 24 февраля

 

Дайджест новостей на 24 февраля

 

[В мире]

 

Эрдоган сменил двух заместителей главы Минфина на фоне продолжающегося падения лиры

 

5 января в некоторых районах Казахстана включили проводной интернет

 

Заполненность газохранилищ в Германии опустилась ниже уровня в 60%

 

5 января ООН прокомментировала ситуацию в Казахстане

 

Баку и Ереван договорились о строительстве железной дороги из Ерасха в Горадиз

 

5 января в ОБСЕ призвали к деэскалации ситуации в Казахстане

 

МИД  Эстонии считает, что транзит белорусских товаров не нарушает санкции ЕС

 

5 января президент Казахстана назначил нового начальника службы госохраны

 

В Сербии за энергетический коллапс уволили четырех топ-менеджеров госкомпании

 

5 января Белый дом ответил на обвинения в причастности к беспорядкам в Казахстане

 

Президент Таджикистана объявил следующие пять лет Годами развития промышленности

 

5 января Евросоюз выступил с заявлением из-за ситуации в Казахстане

 

Латвия в знак солидарности с Литвой приостановила транзит белорусских удобрений

 

5 января в Казахстане после семи часов отсутствия заработал интернет

 

[Внешняя политика]

 

Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР

 

Совет Федерации ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР

 

7 января Токаев поблагодарил глав стран ОДКБ за поддержку

 

7 января Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Казахстане

 

7 января президент Киргизии подписал указ об отправке миротворцев в Казахстан

 

7 января белорусские миротворцы прибыли в Казахстан

 

7 января киргизские миротворцы вылетели в Казахстан

 

8 января Путин поговорил по телефону с Токаевым

 

8 января Путин обсудил с Лукашенко и Пашиняном ситуацию в Казахстане

 

[Внутренняя политика]

 

Минфин предложил запретить экспорт лома драгметаллов из России с 1 февраля

 

Минпромторг предложил ограничить 10% наценку дилеров на новые автомобили

 

Семь регионов России остаются на особом контроле Минпромторга по обеспечению медицинским кислородом

 

Власти планируют повысить «уровень эмпатии» в госуслугах с 2022 года

 

Путин подписал закон об увеличении на 20% фонда оплаты труда помощников парламентариев

 

Бюджет Нижегородской области на 2022 год принят с дефицитом в 3,7% от доходов

 

ФАС согласовала цены на новые формы выпуска «Спутника М» и «Арепливира»

 

[Экономика]

 

Россия произвела более 300 млн комплектов вакцин от коронавируса

 

Поголовье мясного скота выросло на 21% в Курганской области

 

Более 7,5 млн россиян отдохнули в 2021 году за рубежом

 

В Кабардино-Балкарии урожай зерновых превысил уровень 2020 года на 10%

 

Аграрии Кубани в 2021 году экспортировали на 1,5 млн тонн меньше зерновых, чем год назад

 

В России создали морозостойкие батареи для электропитания роботов и военной техники

 

На Кубани в 2021 году на 70% нарастили объемы производства мидий и устриц

 

[Протесты]

 

5 января в старой резиденции президента Казахстана в Алма-Ате произошел пожар

 

5 января протестующие захватили резиденцию президента в Алма-Ате

 

5 января в Алма-Ате протестующие разгромили помещения редакций телеканалов

 

5 января в Алма-Ате митингующие отобрали у полиции огнестрельное оружие

 

5 января рабочие крупного завода в Казахстане устроили забастовку

 

5 января в городе Талдыкорган снесли памятник Назарбаеву

 

5 января в Павлодаре применили светошумовые гранаты для разгона протестующих

 

[Пенсии]

 

Миронов призвал отменить систему накопительных пенсий

 

Правительство одобрило проект поправок об индексации пенсий на 8,6 процента

 

Средний размер страховой пенсии после индексации составил 18 984 рубля

 

Правительство внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий

 

Комитет Госдумы по труду одобрил поправку об индексации пенсий на 8,6%

 

[Экология]

 

В Рослесинфорге сообщили, что мертвая древесина занимает пятую часть российских лесов

 

[Наука]

 

Глава РАН призвал избавить школы от американизации и вернуть фундаментальное образование

 

Археологи предложили указать «безопасные» зоны для застройки вместо отмены госэкспертизы

 

Энергию от шагов пешеходов предложили преобразовывать в электричество

 

Под Астраханью впервые за четверть века нашли хорошо сохранившийся скелет мамонта

 

Астрономы впервые увидели объект, возникший после взрыва мощной сверхновой

 

В Новосибирске создали консорциум для создания приборов нового поколения для космоса

Рабкор.ру
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24-2-2022 События, , 420
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