Антивоенные пикеты в Москве

23 февраля, в день защитника отечества, (ставший в путинской России днем пропаганды милитаризма) активисты Левого социалистического действия организовали серию одиночных пикетов против войны с Украиной.

В пикете приняли участие Любовь Лукашенко, Александра Морозова, Николай Кавказский и Владимир Пугачев. Акция проводилась сначала рядом с памятником Булату Окуджаве, потом социал-демократы переместились к Министерству иностранных дел.

У памятника Окуджаве к участнице пикета Любовь Лукашенко подошли полицейские и проверили документы. Задержаний не было, но пока пикет проводился рядом с памятником, полицейские стояли рядом. Помимо них присутствовал сотрудник в штатском. Можно предположить, что это был либо сотрудник Центра «Э», либо работник ФСБ.

Активист ЛевСД Николай Кавказский, несколько раз выдвигался кандидатом на выборах разного уровня. Его последняя кампания в Государственную Думу под слоганом «Против Путина». Вот что он написал на своем канале в момент организации акции: «Российскому империализму и путинской номенклатуре я желаю поражения в этой войне. Россия будет свободной и социал-демократической!»

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