Забастовка на Алтае

По информации, обнародованной на страничке Социал-демократического Альянса в ВК, работники Алтайского шинного завода начали забастовку из-за снижения оплаты труда. На барнаульском заводе Nortec Russia внезапно стихийно воплотились акты классовой борьбы.

В городе завод известен своими более жесткими требованиями к дисциплине, неудобным графиком и тяжелыми условиями труда, которые компенсируются более высокой, по барнаульским меркам, заработной платой.

Но недавно контроль над предприятием перешел новым акционерам, связанным с Москвой; эти акционеры решили, что простые алтайские работяги зарабатывают слишком много, и январские зарплаты были сокращены едва ли не вдвое, поскольку большую часть надбавок руководство отменило. Теперь рабочие не смогут платить по счетам, при том что на многих висят кредиты, в том числе ипотечные.

В ответ на действия новых собственников, начиная с 16 февраля трудовой коллектив отказался от выполнения рабочих обязанностей, остановив тем самым производственный процесс. Заводчане требуют полностью погасить долг за январь и вернуть отнятые надбавки.

Несмотря на то, что руководству удалось угрозами и обещаниями заставить вернуться к работе некоторых рабочих, но многие продолжают отстаивать свою позицию.

Источник: https://vk.com/ru_sdallience?w=wall-128755333_1119