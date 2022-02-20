Дайджест новостей на 20 февраля
[В мире]
5 января президент Казахстана принял отставку правительства
В Белоруссии возбудили дело после нападения на посольство в Лондоне
5 января президент Казахстана ввел режим ЧП в Алматинской области
Пекин выступил против критики Запада парламентских выборов в Гонконге
5 января комендатура Алма-Аты призвала жителей не покидать дома
21 декабря прошли переговоры лидера оппозиции с президентом Абхазии
5 января президент Казахстана Токаев обратился к нации
Следственный комитет Белоруссии передал в прокуратуру дело против художника Пушкина
5 января Токаев возглавил Совет безопасности Казахстана
Несколько стран присоединились к санкциям ЕС против Белоруссии
5 января на всей территории Казахстана ввели режим ЧП
[Внешняя политика]
6 января президент Киргизии обсудил с Путиным и Токаевым ситуацию в Казахстане
6 января МИД Таджикистана заявил, что Таджикистан готов принять участие в операции ОДКБ в Казахстане
6 января ОДКБ подтвердила участие белорусских миротворцев в операции в Казахстане
6 января главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Казахстане
6 января МИД назвал события в Казахстане инспирированными извне
6 января Ереван разрешил подразделению миротворцев Армении отправиться в Казахстан
6 января Захарова прокомментировала слова Борреля про помощь ОДКБ Казахстану
6 января в ОДКБ заявили, что не будут участвовать в разгоне демонстрантов
7 января парламент Киргизии разрешил отправку войск по линии ОДКБ
[Внутренняя политика]
Почти 3 млрд рублей получит Свердловская область в 2022 году на подготовку к Универсиаде
Правительство за два года направит регионам еще около 100 млрд рублей на развитие дорог
Правительство за 2021 год выделило 166 млрд рублей на опережающий ремонт дорог в регионах
Путин призвал «Промсвязьбанк» «подставлять плечо» оборонным предприятиям для диверсификации
Правительство сократило объем компенсаций авиакомпаниям за вывоз туристов из Турции и Танзании
Вся лесозаготовительная техника в России будет оборудована системой ГЛОНАСС с 2023 года
Законопроект, регулирующий северный завоз, внесут в Госдуму в весеннюю сессию
[Экономика]
Чистая прибыль банков РФ в ноябре 2021 года снизилась на 35%
Объем средств населения в банках России в ноябре снизился на 0,1%
Число закрытий российских компаний упало до минимума за шесть лет
Москва лидирует среди регионов России по объемам выдачи семейной ипотеки
«Селедка под шубой» в России подорожала за год на 16%
Скорость мобильного интернета в Москве за год выросла до 40 Мбит/с
На Кубани в 2021 году заложили почти 2 тысячи га новых плантаций для виноделия
[Общество]
Число безработных в Свердловской области в 2021 году снизилось почти в пять раз
Российские зрители чаще всего смотрят «Иронию судьбы» в новогоднюю ночь
Треть россиян ожидают, что новый год будет лучше прошлого
48% россиян за последние три месяца стали больше экономить
Почему ребенку со СМА врачи отказали в уколе за 121 млн, на который собирали деньги всей страной
[Протесты]
24 января медсестры роддома в Коломне объявили голодовку из-за рабского труда
4 января в Алма-Ате силовики применили светошумовые гранаты против протестующих
4 января в Алма-Ате прошли задержания протестующих
5 января протестующие в Алма-Ате ворвались в здание мэрии
5 января в Алма-Ате загорелся районный филиал правящей партии Nur Otan
5 января в Алма-Ате загорелось здание городской прокуратуры
5 января аким Мангистауской области Казахстана призывал протестующих разойтись
[Пенсии]
В Госдуме назвали главное условие для повышения пенсий
Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции
Средства на индексацию пенсий в Пенсионном фонде имеются, сообщил депутат Госдумы
[Культура]
Деньги на адвоката Юлии Цветковой собрали с помощью современных художников
Музей русского лубка и наивного искусства борется против объединения с Галереей Ильи Глазунова
[Наука]
Ученые создали нейросеть, просчитывающую поведение молекул на квантовом уровне
Глава РАН заявил, что год науки показал ценность профессии ученого
Глава РАН предложил сделать национальной идеей развитие науки и технологии
Фальков заявил, что Институт биоорганической химии РАН и МГУ продвинулись в разработке технологических платформ для мРНК-вакцин
Фальков заявил, что опыт пандемии приведет к изменениям в организации науки в целом