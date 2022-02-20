Дайджест новостей на 20 февраля

 

Дайджест новостей на 20 февраля

 

[В мире]

 

5 января президент Казахстана принял отставку правительства

 

В Белоруссии возбудили дело после нападения на посольство в Лондоне

 

5 января президент Казахстана ввел режим ЧП в Алматинской области

 

Пекин выступил против критики Запада парламентских выборов в Гонконге

 

5 января комендатура Алма-Аты призвала жителей не покидать дома

 

21 декабря прошли переговоры лидера оппозиции с президентом Абхазии

 

5 января президент Казахстана Токаев обратился к нации

 

Следственный комитет Белоруссии передал в прокуратуру дело против художника Пушкина

 

5 января Токаев возглавил Совет безопасности Казахстана

 

Несколько стран присоединились к санкциям ЕС против Белоруссии

 

5 января на всей территории Казахстана ввели режим ЧП

 

[Внешняя политика]

 

6 января президент Киргизии обсудил с Путиным и Токаевым ситуацию в Казахстане

 

6 января МИД Таджикистана заявил, что Таджикистан готов принять участие в операции ОДКБ в Казахстане

 

6 января ОДКБ подтвердила участие белорусских миротворцев в операции в Казахстане

 

6 января главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Казахстане

 

6 января МИД назвал события в Казахстане инспирированными извне

 

6 января Ереван разрешил подразделению миротворцев Армении отправиться в Казахстан

 

6 января Захарова прокомментировала слова Борреля про помощь  ОДКБ Казахстану

 

6 января в ОДКБ заявили, что не будут участвовать в разгоне демонстрантов

 

7 января парламент Киргизии разрешил отправку войск по линии ОДКБ

 

[Внутренняя политика]

 

Почти 3 млрд рублей получит Свердловская область в 2022 году на подготовку к Универсиаде

 

Правительство за два года направит регионам еще около 100 млрд рублей на развитие дорог

 

Правительство за 2021 год выделило 166 млрд рублей на опережающий ремонт дорог в регионах

 

Путин призвал «Промсвязьбанк» «подставлять плечо» оборонным предприятиям для диверсификации

 

Правительство сократило объем компенсаций авиакомпаниям за вывоз туристов из Турции и Танзании

 

Вся лесозаготовительная техника в России будет оборудована системой ГЛОНАСС с 2023 года

 

Законопроект, регулирующий северный завоз, внесут в Госдуму в весеннюю сессию

 

[Экономика]

 

Чистая прибыль банков РФ в ноябре 2021 года снизилась на 35%

 

Объем средств населения в банках России в ноябре снизился на 0,1%

 

Число закрытий российских компаний упало до минимума за шесть лет

 

Москва лидирует среди регионов России по объемам выдачи семейной ипотеки

 

«Селедка под шубой» в России подорожала за год на 16%

 

Скорость мобильного интернета в Москве за год выросла до 40 Мбит/с

 

На Кубани в 2021 году заложили почти 2 тысячи га новых плантаций для виноделия

 

[Общество]

 

Число безработных в Свердловской области в 2021 году снизилось почти в пять раз

 

Российские зрители чаще всего смотрят «Иронию судьбы» в новогоднюю ночь

 

Треть россиян ожидают, что новый год будет лучше прошлого

 

48% россиян за последние три месяца стали больше экономить

 

Почему ребенку со СМА врачи отказали в уколе за 121 млн, на который собирали деньги всей страной

 

[Протесты]

 

24 января медсестры роддома в Коломне объявили голодовку из-за рабского труда

 

4 января в Алма-Ате силовики применили светошумовые гранаты против протестующих

 

4 января в Алма-Ате прошли задержания протестующих

 

5 января протестующие в Алма-Ате ворвались в здание мэрии

 

5 января в Алма-Ате загорелся районный филиал правящей партии Nur Otan

 

5 января в Алма-Ате загорелось здание городской прокуратуры

 

5 января аким Мангистауской области Казахстана призывал протестующих разойтись

 

[Пенсии]

 

В Госдуме назвали главное условие для повышения пенсий

 

Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции

 

Средства на индексацию пенсий в Пенсионном фонде имеются, сообщил депутат Госдумы

 

[Культура]

 

Деньги на адвоката Юлии Цветковой собрали с помощью современных художников

 

Музей русского лубка и наивного искусства борется против объединения с Галереей Ильи Глазунова

 

[Наука]

 

Ученые создали нейросеть, просчитывающую поведение молекул на квантовом уровне

 

Глава РАН заявил, что год науки показал ценность профессии ученого

 

Глава РАН предложил сделать национальной идеей развитие науки и технологии

 

Фальков заявил, что Институт биоорганической химии РАН и МГУ продвинулись в разработке технологических платформ для мРНК-вакцин

 

Фальков заявил, что опыт пандемии приведет к изменениям в организации науки в целом

 

 

 

 

 

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20-2-2022 События, , 98
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