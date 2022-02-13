Обыкновенный шапшизм

Власти Калужской области запретят нанимать иностранцев на работу в сфере торговли, общепита, пассажирских перевозок и в кадровые агентства, заявил губернатор Владислав Шапша.

Об этом он сообщил после того, как посетил многофункциональный миграционный центр в Боровском районе и пообщался с мигрантом, который не говорит по-русски, хотя у него есть сертификат о знании языка.

“Приняли решение ввести запрет на привлечение иностранцев по патентам в следующих областях экономики: торговля, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит. У работодателей будет три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками”, — написал Шапша в телеграм-канале.

Кроме того, Калужская область выйдет из программы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Как пояснил губернатор, это заблокирует для уроженцев Средней Азии возможность получать гражданство в упрощенном порядке.

Все документы от мигрантов, которые по факту не знают русского языка, но предоставляют поддельные сертификаты, миграционный центр будет направлять для проверки в органы внутренних дел, добавил Шапша. Он подчеркнул, что все приезжающие в Россию должны принимать ее культуру, знать язык и вести себя должным образом, чтобы “не вызывать раздражение в той среде, где они живут”.

Источник: РИА-Новости