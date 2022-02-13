Концерт музыкальной группы GRUP YORUM (Турция)

Москва

23 февраля

Знаете ли вы про турецкую группу Grup Yorum? Если нет, то зря. Это самая любимая турецким народом группа выступит 23 февраля на одной из лучших площадок Москвы — ДК «Кристалл», где вас ждут большая сцена, потрясающие звук и свет.

Grup Yorum – одна из наиболее известных музыкальных групп Турции, собирающая на своих концертах тысячи зрителей. С момента основания в 1985 году Grup Yorum выпустили 23 альбома и 1 фильм. В своих песнях участники группы уже более 30 лет затрагивают темы борьбы простых людей за свои права, критикуют центральную власть, увековечивают память народных героев, отдавших свои жизни в борьбе за социальное равенство и справедливость. Несмотря на периодические запреты их концертов, Grup Yorum имеют многомиллионную аудиторию поклонников и с большим успехом выступают в Германии, Австрии, Австралии, Франции, Италии, Нидерландах, Бельгии, Дании, Великобритании, Греции и Сирии.

Прошло ровно два года с самого первого приезда Grup Yorum в Россию на фестиваль Московской рок-коммуны «Не Пряча Лиц», и уже 23 февраля нам представляется уникальный шанс увидеть захватывающее, сольное выступление легендарного музыкального коллектива в полном составе!

10 музыкантов, национальные инструменты, восточный колорит и пронзительная искренность творчества Grup Yorum, этого народного голоса миллионов.

Специальные гости концерта – Константин Сёмин (группа ДЖАННИ РОДАРИ) и группа ALERTA (экс-СТРОКИ&ZVOOKИ, Московская рок-коммуна)

Не упустите возможность послушать турецких музыкантов на их первом большом концерте в России. Чтобы провести время незабываемо, лучше заранее его спланировать.

Билеты по цене предпродажи 500р (будут дорожать по мере приближения даты) можно приобрести по ссылке: https://goo.su/aPDH

Вход в день концерта 1000р.

ДК «Кристалл»

Самокатная ул., 4, стр. 11

Ⓜ Площадь Ильича, Римская, Курская