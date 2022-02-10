Казахстан. Рабочие бастуют, протест ширится

В Актау и Жанаозене не прекращаются акции протеста и забастовки. В понедельник 7 февраля заявили о забастовке рабочие ТОО «МАЭК-Казатомпром» и сотрудники еще трех предприятий заявили о готовности присоединиться к забастовке. Важным фактором является борьба против аутсорсинга и политики оптимизации, а также требования прекращения репрессий.

Забастовавшие рабочие комбината ТОО «МАЭК-Казатомпром» в Актау требуют повысить им заработную плату в два раза. Рабочие собрались с утра на территории перед предприятием и разбили палаточный лагерь. Как и во время прежних забастовок им несут местные жители продукты питание и воду. На прошлой неделе в течение трех дней рабочие «МАЭК-Казатомпром» уже выходили на митинги с требованием повышения заработной платы, которая сейчас составляет 140 -160 тысяч тенге. Работодатели, создавшие примирительную комиссию согласились повысить зарплату лишь на 30%, что не устроило рабочих, настаивающих на 100% повышении зарплаты. Забастовку поддерживают морально и информационно все соседние трудовые коллективы.

Более того, к ним готовы присоединиться рабочие завода стеклопластиковых труб в Мангистауской области, которые в понедельник 7 февраля выступили с предупреждением к властям и работодателям. С самого начала они призвали власти немедленно освободить всех арестованных во время январских событий и это важное политическое требование, которое сопровождает многие выступления рабочих и безработных в Мангистауской области.

Затем они обратились с требованием к руководству национальной компании АО «МангистауМунайГаз» вернуть их обратно в состав основного производства и отменить прежние действия по оптимизации и приватизации их предприятиях. Они также потребовали повысить заработную плату, так как после вывода их завода из состава компании в течение нескольких лет зарплата осталась на прежнем уровне и не выплачивались надбавки и выплаты, положенные по трудовому кодексу. Рабочие после этого объявили о немедленной забастовке и о присоединении стачке коллектива комбината «МАЭК-Казатомпром».

В этот же день 7 февраля поступило уведомление от работников КМГ секьюрити и Жанаозенского филиала «Семсер». Если до завтра не будут выполнены их требования о повышении заработной платы, то в ближайшие дни начнётся бессрочная забастовка. Летом прошлого года эти же работники проводили уже забастовку и устанавливали палатки, но смогли добиться только незначительного повышения заработной платы. Теперь у них, как и у остальных, требование повышения заработной платы.

В понедельник у здания акимата города Жанаозена на акцию протеста также собрались рабочие ТОО «Verety Group» и записали новое видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Протестующие потребовали не допустить сокращения рабочих мест и увольнений. Сейчас под угрозой сокращений находится целый ряд коллективов нефтесервисных компаний, что неминуемо приведет к новым митингам и забастовкам в Мангистауской области.

В тот же день безработная молодежь в количестве несколько сотен человек также провела свой митинг в центре Жанаозена и передала свои требования акиму города с требованием немедленного трудоустройства, а также принятия в штат «временных рабочих».

Вероятно, что со вторника продолжат акции протеста безработная молодежь, а также коллективы других нефтесервисных компаний, рабочие которых получают мизерные зарплаты, работают по аутсорсингу или находятся под угрозой сокращений. Примечательно, но, как и в январские дни, власти полностью самоустранились и с бастующими, как и с проводящими собрания рабочими, никто из чиновников переговоры не проводит, а работодатели предлагают лишь мизерные повышения зарплат, что уже не устраивает трудовые коллективы.

Мы следим за развитием событий и считаем важным организовать новую информационную кампанию в поддержку нефтяников Мангистауской области, которые продолжают активную борьбу, требуют освобождения арестованных и прекращения репрессий и осуществления всех тех социальных требований, выдвинутых еще в январе.

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