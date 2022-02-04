Дайджест новостей на 4 февраля
[В мире]
Нидерланды не пустили в страну делегацию Венесуэлы для встречи с генпрокурором Международного уголовного суда
Глава Пентагона заявил, что США помогут укрепить вооруженные силы Литвы
Белорусский суд вынес приговор мужу Тихановской
В Литве создали группу по противодействию «экономическому давлению Китая»
В Казахстане задержали директора газоперерабатывающего завода
МИД Китая назвал происходящее в Казахстане внутренним делом страны
Причина наступившего хаоса в Казахстане не протесты, а отчаянная борьба за власть между кланами
[Внешняя политика]
Россия в рамках миротворческой операции ОДКБ перебросила в Казахстан десантников
Российские авиакомпании сообщили об отмене рейсов в Казахстан
Российские миротворцы помогли взять под контроль аэропорт Алма-Аты
21 декабря физический поток газа по трубопроводу «Ямал-Европа» остановлен из-за отказа «Газпрома» от бронирования
Япония выразила России протест из-за планирующихся учений на Курилах
Песков назвал абсолютно коммерческой остановку потока газа по «Ямалу-Европе» в Германию
Генсек НАТО заявил, то альянс расширился, несмотря на протесты России
[Внутренняя политика]
В Госдуме рассказали о всех выплатах россиянам к Новому году
Путин заявил о необходимости достойно оплачивать труд военнослужащих
Рекордный по объему бюджет утвердили в Ростове-на-Дону на 2022 год
Собянин заявил об увеличении социальных пособий и льгот в Москве
В Совете Федерации предложили лишать прав или арестовывать транспорт за нелегальные перевозки пассажиров
На Таймыре планируют создать оптовый центр для обеспечения северян продуктами
Правительство утвердило правила получения субсидий на впуск новых видов сельхозтехники
[Экономика]
Выдача потребительских кредитов в России снижается четвертый месяц подряд
Во Владивостоке вдвое увеличилась площадь вводимого жилья за два года
Скоростные пассажирские катамараны появятся в Восточно-Сибирском речном пароходстве
Улан-Уденское предприятие планирует выпускать электрофильтры для мини-котельных
Ростех начал летные испытания первого в России шельфового вертолета для нефтяников
Урожай единственного в России экспортера чая вырос за год на 7%
Инфляционные ожидания в России в декабре резко выросли до 14,8%
[Общество]
Экс-замглавы Минпросвещения Ракова обжаловала продление ареста
Следственный комитет заявил, что омский экс-министр Солдатова закупала медоборудование по завышенной в 2-3 раза цене
Навальный подал очередной иск к администрации колонии в Покрове
Защита Любови Соболь подала кассацию на приговор по делу о санитарных нормах
Повредивший машину ФСБ на несанкционированной акции протеста блогер получил три года колонии
Президентский фонд «Круг добра» помогает тяжелобольным детям, а дорогие лекарства закупает у поставщиков, близких к чиновникам Минздрава, потому что других нет
Подельница экс-заммнинистра ФСИН получила условный срок за хищение 95 млн рублей
[Происшествия]
6 декабря в Сочи около 1 тысячи жителей остались без водоснабжения из-за аварии на трубопроводе
7 декабря почти 10 тысяч человек остались без электричества в Новгородской области из-за непогоды
В прошлом году в России на 50% выросло число погибших детей на мопедах
7 декабря Новгородская область ввела режим ЧС из-за обрывов ЛЭП после снегопада
В Усолье-Сибирском завершили неотложные мероприятия по ликвидации химического загрязнения
В Минприроды оценили экономический ущерб от лесных пожаров в России в 2021 году
Правительство вновь направит средства регионам ДФО на возмещение расходов, связанных с паводками
[Протесты]
11 декабря тысячи человек в Вене выли на акцию протеста из-за ограничительных мер из-за коронавируса
11 декабря протестующие перекрыли главную международную автомагистраль Сербии
11 декабря в Люксембурге прошли акции протеста против ограничительных мер из-за коронавируса
12 декабря противники обязательной вакцинации от коронавируса вышли на митинг в Праге
18 декабря в Сербии прошла акция протеста против экологической политики властей
19 декабря тысячи суданцев протестовали в центре Хартума
19 декабря в Киеве прошла акция протеста против Зеленского с раздачей конфет
[Пенсии]
В Госдуме предложили ввести предновогодние выплаты пенсионерам
Профсоюзы оценили идею предновогодних выплат пенсионерам
В Госдуме оценили реализуемость инициативы о предновогодних пенсиях
Глава Минтруда заявил, что планов вводить новогоднюю выплату пенсионерам пока нет
В России могут ввести новые выплаты для части пенсионеров
Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2024 года
Песков рассказал об обсуждении индексации выплат работающим пенсионерам
[В мире]
Украинский предприниматель выставил надувные танки в центре Киева
В конгрессе США призвали остановить «пропаганду» Китая в Twitter
Габриель Борич стал самым молодым президентом Чили
Белоруссия сократит численность своих дипломатов в странах Евросоюза
Швейцария ввела санкции против белорусских физлиц и организаций
В МИД Белоруссии сообщили о нападении на посольство в Лондоне
В Лондоне задержали мужчину после нападения на посольство Белоруссии
[Внешняя политика]
В Словакии и Чехии заявили, что в полном объеме получают газ по контрактам с Россией
В НАТО выразили готовность к диалогу с Россией
Россия выслала двух немецких дипломатов
В Берлине прокомментировали решение России выслать двух немецких дипломатов
Россия сократила вложения в гособлигации США
Китай намерен расширять сотрудничество с Россией в цифровой экономике и энергетике
Азербайджан получил от компаний России пакет из 13 проектов для реализации в Карабахе
[Внутренняя политика]
Бюджет Сахалина на 2022 год приняли с увеличением субсидий на развитие культуры
Оренбургская область приняла бюджет на 2022 год с трендом на снижение госдолга
Комитет Думы одобрил законопроект о расширении для отцов получить маткапитал
Бюджет Ненецкого АО на 2022 год утвердили с дефицитом 10%
Госдума приняла закон о создании Фонда развития территорий
Госдума приняла закон о расширении способов выхода ЦБ из капитала санируемых банков
Госдума приняла закон о согласии собственников домов на размещение рекламы на фасадах
[Экономика]
Бывшую площадку Ford в Ленобласти отдали под строительство завода автокомплектующих
Задолженность новосибирского оператора по обращению с ТКО составила более 500 млн рублей
В Тюменской области с начала года на 41% снизилась задолженность по заработной плате
Авиарейсы из Карелии в Сочи, Калининград и Мурманск станут круглогодичными
Около 500 тысяч домовладений подали заявки по программе догазификации
Сеть зарядных станций для электромобилей создадут между городами Урала в 2022 году
РЖД продлили на 2022 год некоторые скидки на перевозку грузов
[Общество]
Ректора «Шанинки» Зуева оставили под арестом вопреки словам Путина
Отец 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой повздорил с преподавателями. В чем они друг друга обвиняют?
Член СПЧ призвал закончить «опасный эксперимент» с обучением девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ
Борис Кагарлицкий о том, какую эволюцию прошла советская элита, прежде чем решилась свернуть советский проект
Итоги первой экзаменационной сессии Алисы Тепляковой: «тройка», «двойка» и две неявки
Забайкальская прокуратура добилась выплат для медиков, борющихся с коронавирусом
Москву и Подмосковье назвали регионами с наиболее высоким числом угонов автомобилей
[Происшествия]
В центре Гамалеи заявили о низкой летальности омикрон-штама
[Протесты]
19 декабря полиция задержала более 50 протестующих против антиковидных мер в Брюсселе
21 декабря абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона оппозиции
21 декабря в Абхазии митингующие пытались прорваться к зданию парламента
21 декабря силовики оттеснили митингующих от здания парламента Абхазии
Профсоюзы шахтеров в Польше блокируют поставки угля на электростанции
Завод по производству смартфонов Apple в Индии закрылся после протестов рабочих
24 декабря бастующие сотрудники Apple призвали не покупать продукты компании
[Пенсии]
Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии в 2022 году
Путин подписал закон о защите пенсионных накоплений от недобросовестных страховщико
Песков заявил, что единой позиции по индексации пенсий работающим пенсионерам пока нет
Путин призвал индексировать пенсии по уровню фактической инфляции
Правительство определит уровень индексации пенсий по инфляции
Путин рассказал об индексации пенсий сотрудников правоохранительных органов
В Пенсионном фонде напомнили россиянам о 25-процентной прибавке к пенсии для жителей сел
[Образование]
У задержанного ректора нашли в доме под Смоленском позолоченный унитаз
[Наука]
Десятки ученых попросили отложить Международный конгресс математиков в Санкт-Петербурге до освобождения аспиранта МГУ Азата Мифтахова
Уральские палеонтологи обнаружили кости древних животных в Таджикстане
В Гонконге создали нержавеющую сталь, способную уничтожать коронавирус
[Культура]
Какими духами пользовались поэты Серебряного века
Московский персонаж: богемный художник старой закалки
[В мире]
4 января президент Казахстана обратился к демонстрантам
5 января в Алма-Ате ограничили въезд и выезд из города
5 января президент Казахстана ввел режим ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области
5 января в Казахстане на время ЧП физлиц изъяли оружие и боеприпасы
5 января в Казахстане усилили охрану общественного порядка
5 января в Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов региона
5 января в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовки на время ЧП
5 января в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголя на период ЧП
[Внешняя политика]
5 января Токаев обратился в ОДКБ за помощью в борьбе с террористами
Зюганов обвинил Запад в дестабилизации ситуации в Казахстане
Монголия поддерживает идею создания Большого евразийского партнерства
Товарооборот России и ОАЭ за девять месяцев 2021 года увеличился на 86%
Россельхознадзор разрешил ввоз томатов и яблок с трех предприятий Азербайджана
В Минэкономразвития прокомментировали заявления Всемирного банка о рисках для экономики России
Россия и Казахстан договорились о совместном развитии транспортных коридоров
[Внутренняя политика]
Бюджет Тульской области на 2022 год приняли с дефицитом 5%
Песков заявил, что проблема высокой инфляции вызывает обеспокоенность Кремля
Мишустин заявил, что уровень газификации в России превысил 72%
Бюджет Башкирии на 2022 год приняли с ростом доходов почти на 18 млрд рублей
Фермеры Подмосковья смогут получить бесплатные земельные участки
Правительство поручило провести аукцион на крупное золоторудное месторождение в Забайкалье
Правительство утвердило «Газпром газификацию» единым оператором газоснабжения
[Экономика]
Более 30 систем накопления энергии заработали в электросетях 10 регионов России
В Красноярском крае удалось сократить задолженность по имущественным налогам 30%
Объем производства товаров легкой промышленности России в январе-октябре 2021 года вырос на 20%
Более 40% малых компаний в России увеличили отпускные цены за три месяца
Активы граждан у брокеров в доверительном управлении превысили 20 трлн рублей
Машзавод на Кубани, где работники не получали зарплату, возобновит работу в 2022 году
Производство золота в России за январь-октябрь 2021 года увеличилось на 1,04%
[Общество]
Россияне стали чаще оплачивать товары и услуги в интернете
Более 70% киберпреступлений в первом полугодии 2021 года пришлось на онлайн-мошенничество
Число путешествующих по России организованных туристов выросло на 30% за год
Исследование выявило предпочтения россиян по выбору магазинов
Россияне назвали самые «выгорающие» профессии
Сортировка бытовых отходов в России в 2021 году достигла 40%
Пароль от смартфона своего партнера знают 50% россиян
[Протесты]
Уголовное дело против россиянки Сапеги направили в белорусский суд
28 декабря талибы открыли огонь по протестующим у бывшего министерства по делам женщин
29 декабря в Кабуле женщины вышли на акцию протеста из-за заморозки афганских активов
Минский суд приговорил россиянина Дудникова к 11 годам колонии
В Амстердаме полиция использовала служебных собак против протестующих 2 января
4 января польские шахтеры начали акцию протеста, заблокировав вывоз угля
4 января митингующие на западе Казахстана начали переговоры с комиссией властей
[Пенсии]
Названы регионы-лидеры по условиям труда для пенсионеров
В Пенсионном фонде разъяснили, когда московские пенсионеры получили выплаты за январь
В Госдуму внесли проект о ежегодных предновогодних выплат пенсионерам
В России выросли страховые пенсии по старости
В Москве повысилась минимальная пенсия для неработающих пенсионеров
Сокращенным по работе разрешили досрочно выходить на пенсию
[Культура]
В Пекине при раскопках нашли бронзовый сосуд эпохи Западная Чжоу
[Наука]
Трутнев заявил, что сфера науки на Дальнем Востоке нуждается в усиленных льготных режимах
В России разработали дорожную карту по совершенствованию мер поддержки молодых ученых
Археологический проект Владикавказского центра РАН победил в конкурсе РНФ
Открыта мутация, повышающая риск появления аневризмов в сосудах мозга
Палеонтологи измерили точную скорость бега хищных динозавров по их окаменевшим следам
В США провели успешные испытания РНК-вакцины от ВИЧ