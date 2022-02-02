Казахстан: борьба продолжается

Протесты в Казахстане продолжаются. Хотя российские СМИ предпочитают не сообщать об этом, а интернет-ресурсы больше заняты конфликтом вокруг Украины, казахстанский социальный кризис набирает обороты. Как и предсказывалось на «Рабкоре» об успокоении народа говорить не приходится.

В Мангистауской области, откуда начались январские протесты, нефтяники требуют прекращения репрессий и свободы профсоюзной деятельности. В течение прошлой недели рабочие различных нефтесервисных компаний в Мангистауской области продолжали требовать прекращения политических репрессий, массовых задержаний и пыток. Они протестовали против обвинений активистов в «терроризме» и в «организации массовых беспорядков». Попутно выдвигаются и социально-экономические требования. Об этом сообщает ТГ-канал LEFT NEWS:https://t.me/LeftNews1917.

Так, 28 января рабочие нефтесервисной компании «Каспиан Фуд» записали видеообращение на имя президента Токаева, в котором потребовали прекратить преследовать активистов, признать уже существующий независимый профсоюз и прекратить давление на него со стороны властей и работодателя, а также повысить заработную плату и улучшить условия труда. Также в понедельник 24 января нефтяники ТОО «Каламкас Мунай» и ТОО «Мангыстауэнергомунай» потребовали в аналогичном видеообращении прекратить репрессии и перестать фабриковать уголовные дела на участников мирных митингов в Казахстане. Помимо прочего они добиваются свободы профсоюзной деятельности.

В этот же день выступили с таким же требованием и рабочие нефтесервисной компании ТОО «Актаукрантехсервис» из Жетыбая. Они обратились к президенту Токаеву с призывом прекратить практику массовых арестов, обысков, избиений и пыток участников январских митингов в стране. Также они потребовали увеличить заработные платы и улучшить условия труда.

Видеозаписи выступлений рабочих выложены на канале находящегося в эмиграции казахстанского левого политика Айнура Курманова: https://www.youtube.com/user/AKURMANOVify.

Остается в силе и угроза рабочих провести массовые митинги и забастовки в регионе, если волна репрессий будет продолжаться. Примечательно, что всё чаще в своих выступлениях работники требуют свободы профсоюзной деятельности и признания созданными ими независимых объединений на их предприятиях с целью проведения переговоров для заключения коллективных договоров.

В свою очередь работодатели и власть, оправившись от первого шока, повсеместно отказывают в признании созданных самими рабочими профсоюзов, что ведет к новому витку противостояния и может выльется рано или поздно в новые забастовки и масштабные акции протеста в Мангистауской области и в западно-казахстанских нефтедобывающих регионах.