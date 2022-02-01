Дело Ассанжа: борьба продолжается

Ассанж может оспорить решение суда о его экстрадиции в США

США преследуют австралийского журналиста за то, что тот раскрыл информацию об американских преступлениях в Ираке. За это ему грозит 175 лет тюрьмы. Но теперь основатель сайта WikiLeaks одержал частичную победу.

24 января Высокий суд Лондона вынес решение. Теперь Ассанж может оспорить решение суда о его экстрадиции в США. В декабре 2021 г. эта же инстанция ответила отказом на запрос американцев направить к ним этого австралийского журналиста. Напомним, что в Штатах ему светит приговор в 175 лет тюремного заключения. Вашингтон выдвинул ему 17 основных обвинений, в том числе за шпионаж и заговор. Причиной стало обнародование 700 000 секретных документов о военной и дипломатической деятельности США в Ираке и Афганистане. Публикации осуществлялись с 2010 г. на сайте Ассанжа WikiLeaks. «Очередной этап бесконечной юридической гонки. Но на этот раз у журналиста есть надежда», — комментирует его французский адвокат Антуан Вей.

Случится ли переворот в этом деле, длящемся долгие годы? «во-первых, это хорошая новость, — ответил на вопрос «Юманите» бывший судья, испанец Бальтасар Гарсон, возглавляющий международную команду защиты, — Как бы то ни было, дело Ассанжа является самым серьёзным прецедентом в вопросе свободы слова. Поэтому рассматривать его должны самые высокие инстанции. СМИ всего мира ощутят на себе последствия этого юридического процесса. Нападки на Ассанжа – самая серьёзная угроза свободе прессы в XXI веке». Далее Верховный суд, по мнению адвоката, скорее всего затребует у США гарантии безопасности для 50-летнего Ассанжа. Во время рассмотрения апелляции 27 и 28 октября 2021 г. Штаты обещали их предоставить. Но известно, что во многих других случаях эта страна нарушала данные ею обещания. Ситуация крайне опасная для Ассанжа. Особенно в свете информации о том, что ЦРУ планировало похищение и убийство основателя WikiLeaks. Это было в период, когда он находился в посольстве Эквадора в Лондоне в 2017 – 2019 гг.

Состояние здоровья Ассанжа оставляет желать лучшего. В феврале 2021 г. администрация Байдена сделала запрос об условиях заключения журналиста. А потом отложила заседание Высокого суда на октябрь 2021 г. Судьи уверены в том, что американские власти осознают, в каком физическом и моральном состоянии находится Ассанж. Они обещали, что не поместят его в тюрьму с особо строгим режимом, а также обеспечить ему надлежащий медицинский и психологический уход. Юридические основания строятся как раз на этом. 4 января 2021 г. судья Ванесса Барайтсер сделала первый отказ в экстрадиции обвиняемого именно руководствуясь медицинскими соображениями. Она решила, что экстрадиция обернётся высоким риском суицида журналиста. Ведь человек лишён свободы с 2010 г. без юридических оснований.

Сейчас состояние здоровья Ассанжа вызывает беспокойство. Он находится в специализированной тюрьме Лондона Белмарш уже три года. «Джулиан победил. Но наша битва не окончена. Мы не сдадимся до полного его освобождения», — сказала его подруга Стелла Морис. Права человека и журналиста в этом еле были грубо нарушены. Поэтому французское правительство должно предоставить ему политическое убежище. Около сорока депутатов парламента выдвинули такое требование.

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