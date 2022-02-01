Защитников Троицкого леса начали избивать

Жители Троицка вышли на ежедневную вахту в 8 утра, чтобы не допустить дальнейшей вырубки городского леса.

Они выстроились вдоль кромки деревьев, готовые останавливать собой технику и рабочих.

Лесорубы, увидев толпу, вдвое превышающую их количеством, даже не высунулись из своих домиков.

Однако перед обедом в сторону строительных бытовок, на место работ, начали проникать группы лиц спортивного вида, по описанию активистов.

Фото неизвестных лиц, проникших на площадку по вырубке леса

Через час в чате активистов зазвучали призывы о помощи. Защитники леса сообщили, что бьют мужчин и женщин. Прибыли автозак и “скорая”.

Позже неизвестные покинули место событий. Добиться от полиции расследования их действий пока не удалось – но зато полицейские задержали одного из рабочих, участвовавших в вырубке. Причиной стало агрессивное поведение и нецензурная брань в адрес местных жителей.

Конфликт мэра Троицка Владимира Дудочкина с жителями города перешел в активную фазу. С момента захода строительной техники в лес 10 января жители Троицка (Новая Москва) провели ряд креативных акций: делали живые цепи, выстраивали собой буквы SOS с фонариками, лепили снеговиков. Но это не остановило ни на секунду планы вырубки и застройки леса.

Активисты обнаружили огромную проплешину в центре леса и тысячи деревьев, уже сваленных в стопки. Кадры повергли в шок общественность. Началось физическое противостояние – люди теперь бросаются к деревьям, несмотря на работающие бензопилы, обнимают стволы и ждут, пока рабочие отойдут. Дальше это повторяется уже в других местах леса. Только это смогло хоть как-то остановить вырубку.

Рубить деревья на объекте запрещено, если на площадке оказывается посторонний человек без каски и спецодежды. На это и была надежда активистов. Однако число рабочих увеличилось. Рубить стали и в тот момент, когда активисты стоят вплотную с деревом. “Активатике” удалось зафиксировать на камеру, как начальник ЧОП “СМЕРШ” Виктор Бутевич кричал рабочим: “Пили ей ногу”, отдавая приказ рубить деревья вместе с активистами.

Местная полиция бездействует.

29 января, со слов активистов, лесоруб с сильным запахом перегара напал на девушек-защитниц, но рубку все-таки прекратили. Уже вечером жители в количестве более 100 человек выстроили на месте уничтоженного леса своими телами слово ЭКОЦИД. На дорожках весь день осуществлялся сбор подписей за отставку мэра Троицка Владимира Дудочкина и прекращение строительства.

Фото акции в защиту Троицкого леса

Власти Троицка, города, входящего в Новую Москву, вырубают под застройку здоровый лес площадью около 15 га. Там хотят создать одну из самых больших школ в России – сразу на 2100 мест. План строительства включает стадион, парковочную площадь, детский сад, две автодороги: четырехполосную транзитную и двухполосную подъездную, при этом предполагается полная вырубка леса. Активисты уверены, что это катастрофа для Москвы, “зеленые легкие” города будут уничтожены, если не помешать. Глава Троицка Владимир Дудочкин много лет лоббировал и проталкивал строительство школы вместо лесного массива. Жители города уверены, что школу можно построить без ущерба природе в других местах, а школа является просто удобным предлогом для застройки лесного массива.

https://activatica.org/content/0525896f-afee-4920-a1ea-ceb53bf1c121/zashitnikov-troickogo-lesa-nachali-izbivat?fbclid=IwAR174x1YhR2X5r_UErJQcHi_0mo434zhryMv_jzWymeNs0jTrSRT1iqq_NU