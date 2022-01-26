СберМаркет не хочет конфликтовать с курьерами

Похоже, что забастовки курьеров, прокатившиеся по России в прошлом году, дали долгосрочный эффект. Первичная реакция работодателей на выступления работников в защиту своих прав всегда сводится к попыткам задушить протест. И лишь после того, как выясняется, что сделать это невозможно, наиболее дальновидные представители бизнеса начинают идти на уступки.

К этому добавляется и другая тенденция — пандемия ковида изменила ситуацию на рынке труда. Это явление глобальное, которое особенно заметно в Соединенных Штатах, где множество людей не хочет возвращаться на работу, пока не будет повышена зарплата. Это уже получило название — Великая отставка.

В условиях, когда работников наиболее востребованных секторов начинает не хватать, их шансы добиться более благоприятных условий найма повышаются, тем более, что наниматели начинают конкурировать между собой за рабочую силу, меняя правила или вводя некие бонусы, которые должны помочь закрепить работников в своей системе. Признаком того, что в России тоже обозначилась аналогичная тенденция, является решение СберМаркета, вводящего поощрительные бонусы для курьеров. В этот раз фирма оплатила отдых для некоторого количества сотрудников своего сервиса доставки. Разумеется, не для всех. Это выборочная акция.

«Розыгрыш призов провели среди участников декабрьского челленджа – за весь период акции (12 дней) нужно было собрать и/или доставить от 120 заказов и держать личную оценку качества работы на уровне не менее 4,88 баллов. Условия выполнили 5024 человек – курьеры, сборщики и «‎универсалы»‎. Большинство победителей из регионов: это Великий Новгород, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Тольятти, Краснодар, Красноярск, Липецк и другие города. Сертификаты получили 38 человек».

Разумеется в масштабах российского рынка труда это даже не капля в море, а молекула в океане. Тем не менее подобные события демонстрируют, что бизнес вынужден задумываться о том, чтобы снизить уровень потенциальной конфликтности и создать позитивные мотивации для сотрудников в секторе экономики, где ещё недавно царил полнейший произвол.

Вывод напрашивается: борьба работников за свои права дает эффект. Не в каждом конкретном случае и не всегда, но в целом, в масштабах общества.

Подробнее на New Retail:

https://new-retail.ru/novosti/retail/sbermarket_razdal_kureram_i_sborshchikam_3_8_mln_rubley_na_puteshestviya9634/