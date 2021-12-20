Чили: победа Борича

По результатам почти стопроцентного подсчета голосов, в Чили одерживает разгромную победу социалист Габриэль Борич. Ультраконсерватор Хосе Антонио Каст признал своё поражение, когда было подсчитано 50% голосов.

Во втором туре ультраправого Каста поддержали либерал Себастьян Сичель (4-е место в первом туре), все партии правоцентристского истеблишмента и популист Франко Париси (3-е место в первом туре). Борича поддержал левоцентристский истеблишмент и его кандидаты Ясна Провосте (5-е место) и Марко Энрикес-Оминами (6-е место). Радикальный коммунист Эдуардо Артес решил не поддерживать никого во втором туре, заявив, что будет бороться с Кастом своими собственными силами.

Предвыборные опросы предвещали либо победу Каста, либо ровные результаты 50 на 50 процентов, но Борич, вопреки опросам, сумел набрать около 55 процентов голосов избирателей. За Борича проголосовали юг и север чили, столица Сантьяго и Остров Пасхи. За Каста же проголосовали богатые районы центра и жители Антарктических территорий. Диаспора подавляющим большинством выбрала Борича.

Тридцатипятилетний Габриэль Борич станет самым молодым и одним из самых левых президентов в истории страны. За Борича проголосовало более четырёх c половиной миллионов избирателей, что является абсолютным рекордом в истории чилийских выборов.

Вторая розовая волна набирает обороты, Латинская Америка за этот год получила уже трёх левых президентов: Кастильо в Перу, Кастро в Гондурасе и Борича в Чили. На очереди выборы в Колумбии, где выиграть может левый гуманист Густаво Петро, и в Бразилии, где может вернуться к власти социалист Луис Инасиу Лула да Силва.

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