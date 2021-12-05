Дайджест новостей на 5 декабря
[В мире]
Бывший вице-президент Афганистана назвал ситуацию в стране оккупацией
Израиль признал террористическими шесть палестинских организаций
В Германии отреагировали на объявление послов персонам нон грата в Турции
Госдеп США призвал Турцию объяснить ее намерение выслать американского посла
Оппозиция в Судане призвала людей выйти на улицы
Премьер Хамдук призвал суданцев выйти на улицу для защиты революции
[Внешняя политика]
Президент Сербии заявил, что рост зарплат в Сербии зависит от цен на газ из России
Захарова назвала число россиян, находящихся в Судане
В Молдавии планируют подписать соглашение в области энергетики с Россией
[Внутренняя политика]
Члена УИК в Ульяновской области подозревают в фальсификации подписей избирателей
Суд ужесточил приговор экс-юристу ФБК Соболь по делу о нарушении санитарных норм
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-губергатора Фургала до 7 декабря
Следственный комитет попросил суд ограничить Фургалу срок ознакомления с материалами его дела
Что известно о деле экс-главы Хаборовского края Сергея Фургала
Бывшие члены ФБК Жданов и Соболь не признают вину по новому делу об экстремизме
[Общество]
В Ставрополе возбудили дело о мошенничестве, жертвами которого стали свыше 60 человек
Экс-депутата думы Тюмени и его супругу приговорили к условным срокам за хищение
Экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову объявили в розыск
Мошенники стали красть деньги с карт под предлогом привязки QR-кода по прививке от ковида
Сахалинец сдал на металлолом 1,5 тонны кабеля и рельсов, украденных на железной дороге
[Протесты]
23 октября при столкновениях с протестующими в Пакистане погибли трое полицейских
25 октября в Судане врачи, пилоты и банкиры бастовали против действий военных
25 октября в Судане 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантам
[Пенсии]
В Совете Федерации пообещали повысить пенсии и пособия с учетом инфляции
[Культура]
На съемочной площадке фильма «Ржавчина», где Алек Болдуин случайно застрелил человека, уже были инциденты с оружием
Зачем Пушкинский музей переделал постоянную экспозицию
[Образование]
Минпровещения намерено прекратить прием в колледжи по 43 профессиям
[В мире]
На премьера Ирака совершили покушение с помощью беспилотника
Миссия ООН в Ираке осудила покушение на премьера аль-Карезми
В Судане заявили, что военные увезли премьера в неизвестном направлении
В ЕС призвали стороны конфликта в Судане вернуться к переходному процессу
В США обеспокоены сообщениями о захвате переходного правительства в Судане
25 октября военные объявили в Судане ЧП и распустили правительство
Посольство Бразилии в Судане закрыто
ЕС прокомментировал заявление Турции о высылке десяти послов
Президент Франции отреагировал на попытку переворота в Судане
Генсек ООН призвал немедленно освободить премьера Судана
Посольство США заявило о невмешательстве во внутренние дела Турции
«Силы за свободу и перемены» в Судане призвали к всеобщему неповиновению
В Судане арестовали не менее 15 высокопоставленных чиновников и политиков
США потребовали немедленно освободить арестованных в Судане
[Внешняя политика]
В Росприроднадзоре заявили о «пылесосящем» Россию Китае
Путин и Меркель подтвердили важность урегулирования ситуации на границах Белоруссии и ЕС
Минобороны признало испытания противоспутниковой ракеты
Россиянину Дудникову в Белоруссии предъявили новое обвинение
[Внутренняя политика]
Рашкин выразил готовность явиться к следователю из-за инцидента с лосем
По всей стране введут QR-коды в магазинах и на транспорте. Главное о новых законах
Борис Кагарлицкий о законопроекте Клишаса-Крашенинникова
Суд отказался рассматривать кассацию Навального на замену условного срока реальным
Министр здравоохранения РФ позвал пожилых медиков вернуться с пенсии на работу
Росфинмониторинг предложил внесудебный порядок блокировки счетов и карт
Способна ли КПРФ бросить настоящий вызов Кремлю?
Путин предложил сенатору Марии Львовой-Беловой пост детского омбудсмена. Она согласилась
Правительство планирует запустить три новых суперсервиса в 2022 году
Глава Минздрава предложил уходившим на самоизоляцию медикам выйти на работу
В Госдуме призвали запретить незамужним россиянкам ездить в Турцию
В Мосгордуме поддержали проект о соцвыплатах пожарным и спасателям
Госдума сделала шаг к унитарному государству
Вступают в силу новые правила взыскания алиментов
[Общество]
В Оренбурге 130 работникам транспортного предприятия погасили долги по зарплате
Гособвинение запросило до 21 года фигурантам второго дела о пожаре в «Зимней вишне»
Экс-замглавы Минпросвещения Ракова сама пришла в полицию Москвы
Экс-замглавы Минпросвещения Ракова отказалась признавать вину в мошенничестве
Гражданский муж экс-замглавы Минпросвещения Раковой подозревается в хищении 9 млн рублей
В России без работы осталось рекордное количество сотрудников
Почему дети становятся агрессивными
Из подмосковной прокуратуры уволили сотрудников за лайки под постами ФБК
Экс-заключенного саратовской ОТБ-1 Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видеоархив с пытками, объявили в розыск
Силовики начали задерживать мигрантов за мелкое хулиганство, а потом обвинять их в особо тяжких преступлениях
[Протесты]
25 октября два человека погибли при разгоне демонстрации в Судане
25 октября в Нью-Йорке перекрыли движение по Бруклинскому мосту в сторону Манхэттена
26 октября во время протестов в Судане погибли семь человек
26 октября в Токио прошла акция протеста против бракосочетания принцессы Мако
26 октября женщин вышли на акцию протеста в Кабуле
26 октября полиция в Афинах применила газ против анархистов
27 октября на юго-востоке Франции «желтые-жилеты» блокировали нефтебазу
27 октября в Кабуле женщины вышли на акцию протеста возле здания МИД
[Пенсии]
Мишустин заявил, что Союзное государство сформирует единый подход к пенсиям
Греф предложил способ простимулировать добровольное накопление пенсий
В Пенсионном фонде перечислили условия для приостановки выплаты пенсии
В Госдуме оценили причины, по которым Пенсионный фонд приостанавливает выплату пенсии
В Госдуме назвали причину, по которой Пенсионный фонд приостанавливает выплату пенсии
Пенсии по потере кормильца будут назначаться беззаявительно
Госдума приняла в первом чтении проект о военных пенсиях
[Культура]
Правда ли, что на фотографии изображен бог из мифологии майя
Правда ли, что ухо Винсента ван Гога отсек Поль Гоген
Правда ли, что на картине Гойи «Маха обнаженная» изображена герцогиня Альба
[Образование]
Правительство утвердило постановление о бесплатном втором высшем образовании в области искусств
[В мире]
В Белоруссии пресекли канал финансирования протестов
Испанские музыканты оказались заблокированы в Судане из-за переворота
В Белоруссии мужчину приговорили к пяти годам за оскорбление президента
В ЕС призвали Украину достичь прогресса в расследовании событий 2 мая в Одессе
Генсек ООН призвал суданских военных проявлять сдержанность
Монархии Персидского залива введут санкции против Ливана
Все страны Персидского залива готовы расторгнуть отношения с Ливана
Бахрейн потребовал от посла Ливана покинуть страну
Спецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в Судане
[Внешняя политика]
В ДНР назвали указ Путина по Донбассу точкой роста экономики
В ФРГ заявили о противоречии указа Путина по Донбассу Минским соглашениям
В МИД ответили на обвинения Киева из-за указа по Донбассу
[Внутренняя политика]
Теперь дни отдыха начнут считать по правилам 1930 года
Мосгордума поддержала законопроект о выплатах пожарным и спасателям
Путин получил повысить прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей
[Общество]
Суд изъял имущество у работавших в ФСБ супругов, открывших более 200 счетов
В Екатеринбурге объяснили увольнение четырех начальников полиции
Чиновники массово получают субсидии на жилье как «нуждающиеся»
[Протесты]
30 октября в пригороде Хартума прошла массовая демонстрация
30 октября в Риме прошли две акции протеста на фоне саммита G20
30 октября в Судане пострадало около ста демонстрантов
31 октября в центре Рима экоактивисты провели акции протеста
31 октября в Тбилиси оппозиция провела митинг против итогов местных выборов
3 ноября противники обязательной вакцинации перекрыли дорогу у здания Рады в Киеве
4 ноября в Сухуме прошла акция протеста с требованием отставки главы МВД Абхазии
4 ноября в Глазго прошел акция протеста экоактивистов
6 ноября во время разгона греческой полицией митинга пожарных ранили журналиста