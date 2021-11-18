Дайджест новостей на 18 ноября
[В мире]
Япония направила КНДР протест в связи с ракетными испытаниями
Вашингтон осудил новый ракетный пуск КНДР
Турция обвинила послов десяти стран во вмешательстве в судебные дела
Патрули ОБСЕ возобновили работу в подконтрольной ДНР Горловке
Двое сотрудников «Белтелекома» пойдут под суд за слив данных силовиков
Литва выразила протест Белоруссии из-за ситуации на границе
Президент Турции пригрозил выслать послов десяти стран
В США по делу о штурме Капитолия арестовали 650 человек
[Внешняя политика]
Американский самолет-разведчик засекли у границы России
В МИД ответили на заявление главы Минобороны Германии о сдерживании России
В Кремле призвали стороны конфликта в Судане к сдержанности
Зампостпреда России в ООН оценил ситуацию в Судана
[Внутренняя политика]
Возбуждено дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат от КПРФ Рашкин
Зюганов заявил, что в КПРФ изучат дело Рашкина
Нерабочие дни продлевали в пяти российских регионах
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
Спикер нижней палаты обязал аппарат Госдумы вакцинироваться от коронавируса
Экс-министр финансов предложил пересмотреть порядок выплат на детей
Дегтярев назвал свой регион самым спокойным на Дальнем Востоке
[Экономика]
Новые требования к аэропортам привели к остановке рейсов
[Общество]
Суд отменил домашний арест ректора «Шанинки» и перевел его в СИЗО
Конвой отобрал у ректора «Шанинки» Сергея Зуева сумку со средствами личной гигиены и тонометром, необходимым ему после операции
Ректора «Шанинки» могут перевести в другое СИЗО после прохождения карантина
По делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой арестовали двух директоров Сбера
[Протесты]
19 октября в Гаити прошли массовые выступления против насилия
20 октября во время беспорядков в Гватемале пострадали 14 человек
20 октября в Софии протестующий ударил по лицу министра образования
22 октября в Варшаве противники запрета абортов провели уличную акцию
[Пенсии]
Силуанов ответил на вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам
В России предложили ввести новую льготу для пенсионеров
Член комитета Госдумы назвал пиаром инициативу об отмене налога на авто для пенсионеров
В России в сентябре сократился реальный размер пенсии
[Культура]
Краткая история женских арт-премий
Открылись новые подробности самой громкой кражи из Эрмитажа
Разводы коллекционеров – один из главных двигателей арт-рынка
«Черные реставраторы» бросают тень на всех остальных