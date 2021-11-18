Дайджест новостей на 18 ноября

 

Дайджест новостей на 18 ноября

 

[В мире]

 

Япония направила КНДР протест в связи с ракетными испытаниями

 

Вашингтон осудил новый ракетный пуск КНДР

 

Турция обвинила послов десяти стран во вмешательстве в судебные дела

 

Патрули ОБСЕ возобновили работу в подконтрольной ДНР Горловке

 

Двое сотрудников «Белтелекома» пойдут под суд за слив данных силовиков

 

Литва выразила протест Белоруссии из-за ситуации на границе

 

Президент Турции пригрозил выслать послов десяти стран

 

В США по делу о штурме Капитолия арестовали 650 человек

 

[Внешняя политика]

 

Американский самолет-разведчик засекли у границы России

 

В МИД ответили на заявление главы Минобороны Германии о сдерживании России

 

В Кремле призвали стороны конфликта в Судане к сдержанности

 

Зампостпреда России в ООН оценил ситуацию в Судана

 

[Внутренняя политика]

 

Возбуждено дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат от КПРФ Рашкин

 

Зюганов заявил, что в КПРФ изучат дело Рашкина

 

Нерабочие дни продлевали в пяти российских регионах

 

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

 

Спикер нижней палаты обязал аппарат Госдумы вакцинироваться от коронавируса

 

Экс-министр финансов предложил пересмотреть порядок выплат на детей

 

Дегтярев назвал свой регион самым спокойным на Дальнем Востоке

 

[Экономика]

 

Новые требования к аэропортам привели к остановке рейсов

 

[Общество]

 

Суд отменил домашний арест ректора «Шанинки» и перевел его в СИЗО

 

Конвой отобрал у ректора «Шанинки» Сергея Зуева сумку со средствами личной гигиены и тонометром, необходимым ему после операции

 

Ректора «Шанинки» могут перевести в другое СИЗО после прохождения карантина

 

По делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой арестовали двух директоров Сбера

 

[Протесты]

 

19 октября в Гаити прошли массовые выступления против насилия

 

20 октября во время беспорядков в Гватемале пострадали 14 человек

 

20 октября в Софии протестующий ударил по лицу министра образования

 

22 октября в Варшаве противники запрета абортов провели уличную акцию

 

[Пенсии]

 

Силуанов ответил на вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам

 

В России предложили ввести новую льготу для пенсионеров

 

Член комитета Госдумы назвал пиаром инициативу об отмене налога на авто для пенсионеров

 

В России в сентябре сократился реальный размер пенсии

 

[Культура]

 

Краткая история женских арт-премий

 

Открылись новые подробности самой громкой кражи из Эрмитажа

 

Разводы коллекционеров – один из главных двигателей арт-рынка

 

«Черные реставраторы» бросают тень на всех остальных

 

 

 

 

Рабкор.ру
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18-11-2021 События, , 10
Дайджест новостей на 14 ноября
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