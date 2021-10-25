Дайджест новостей на 25 октября
[В мире]
Суд Канады освободил из-под домашнего ареста финдиректора Huawei Ваньчжоу
Около 20 регионов Китая ограничили подачу электроэнергии из-за дефицита угля
Перебои с поставками топлива на британских АЗС продлятся еще месяц
[Внешняя политика]
Россельхознадхор обнаружил вирусы во фруктах и помидорах из Турции
Банк БРИКС одобрил новый проект в сфере жилищного строительства в России на $300 млн
Венгрия подписала с «Газпромом» долгосрочный контракт на поставку газа
[Внутренняя политика]
Более 73 млрд рублей направят на пособия вставшим на учет по беременности в ранние сроки
В 2022 году на пособия по безработице выделят почти 64 млрд рублей
Голикова сообщила, что почти 258 млрд рублей направят на выплаты одиноким родителям
Кировская область получит на досрочное расселение аварийного жилья 2,7 млрд рублей
Карелия получит 1,4 млрд рублей до 2023 года на развитие дорожной сети
Минэкономразвития прорабатывает параметры социальной защиты самозанятых
[Экономика]
Электрометаллургические заводы просят власти об освобождении от акциза на сталь
Аналитики сообщили о снижении цен на новостройки в Москве и Петербурге в третьем квартале
Производство вакцины от коронавируса «Бетувакс» может начаться в первой половине 2022 года
[Общество]
Эксперты сообщили, что россияне в 2021 году стали меньше покупать лекарств в аптеках
Почти 70% опрошенных считают, что нефтегазовые компании в России мало компенсируют вред экологии
Просрочка россиян по ипотеке снизилась на 10%
[Происшествия]
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
Грузовик столкнулся с пассажирским поездом в Пензенской области
В Ленобласти более 35 тысяч человек остались без водоснабжения из-за аварии на водопроводе
[Протесты]
2 октября в Латвии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19
2 октября в Бразилии начались протесты против президента Болсонару
2 октября во Франции прошли манифестации против санитарных пропусков
[Культура]
Путин объявил благодарность за создание Музея археологии Чудова монастыря в Кремле
Международная театральная лаборатория к 200-летию Достоевского открылась в Новосибирске
Финансирование нацпроекта «Культура» в 2022 году увеличат на 18,7 млрд рублей