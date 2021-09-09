Хроники коронавируса 46

«Рабкор» продолжает знакомить своих читателей с новостями о распространении коронавируса в России и в мире. В целом в мире в последнее время заболеваемость идет на спад после очередного всплеска, который был меньше того, что случился весной. За четыре недели, прошедшие с прошлого выпуска в США заразилось еще 4 миллиона человек, всего с начала пандемии в США заболело 40 миллионов. В Индии за тот же период заразилось еще два миллиона человек, всего с начала пандемии там насчитывается 33 миллиона случаев заражения. В Бразилии заразилось меньше миллиона, там более 20 миллионов заболевших. В Японии, Таиланде Израиле и Португалии впервые с начала пандемии количество заражений превысило миллион. В конце августа к пандемия затронула еще одну страну – Палау. Положение вновь ухудшилось в Центрально-Африканской Республике, Сальвадоре, Австралии, на Синт-Мартене, в Исландии, на Сент-Люсии, в Израиле, Мавритании, Эсватини, Лесото, Бенине Греции, Того, Реуньене, Восточном Тиморе, Гайане и Сомали. Улучшение наблюдается в Боливии, Словакии, Венесуэле, Египте, Намибии и Казахстане. Новая вспышка болезни случилась в Монтсеррате и на Фолклендских островах. В этих двух странах уже несколько месяцев не было новых случаев.

В последнее время многие страны выработали коллективный иммунитет. Более 60% населения было полностью привито в Португалии, Испании, на острове Мэн, в Дании, Ирландии, Канаде, Великобритании, на островах Кука, в Монголии, Нидерландах, Франции, Италии, Китае, на островах Теркс и Кайкос, в Германии и Норвегии. В этом впуске рассмотрим вакцинацию в Португалии, где прививаются четырьмя вакцинами: Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer и AstraZeneca. Всего в Португалии полностью привито более 77% населения. Вакцинация в Португалии началась в конце декабря 2020 года на подъеме заболеваемости. Больше всего заражений в день было 28 января – 16 432. Больше всего летальных исходов (303) случилось 31 января. Максимальное число больных наблюдалось 29 января – 181 811 человек. 7 мая было полностью привито 10% португальцев, в тот день заболело 663 человека, умерло 2 человека, всего больных было 22 421. 20% населения было привито 2 июня, в тот день заболело 724 человека, умерших не было, всего болело 22 965 человек. 25 июня, когда было полностью привито 30% населения, в Португалии заболело 2 625 человек, умерло 2 человека, больных было 30 442. 12 июля уже было привито более 40% населения. В тот день заболело 1 782 человека, умерло 8 человек, больных было 46 048 человек. 23 июля, когда было привито 50% населения, заболело 3 794 человека, умерло 16 человек, больных было 53 534 человека. 60% населения было привито 2 августа, когда заболело 1 190 человек, умерло 9 человек, больных было 49 787. Итак, после начала вакцинации в Португалии уменьшилась летальность вируса, также вакцинация позволила уменьшить негативное влияние новых мутаций: хотя в конце лета в Португалии и был подъем заболеваемости, он не идет не в какое сравнение с тем, который был зимой.

Россия за последний месяц опустилась на пятое место в мире по числу случаев заражения, пропустив вперед Великобританию. Стоит также отметить, что число случаев заражения за весь период пандемии в России превысило 7 миллионов. По количеству летальных исходов Россия находится на шестом месте, как и раньше. Количество больных в нашей стане по данным официальной статистики продолжает увеличиваться, несмотря на то, что количество заражений за сутки снижается. Всего в России полностью привито 26% населения.

Лидером по числу заражений в России по-прежнему остается Москва, где за весь период пандемии заразилось более полутора миллионов человек. В столице полностью привито 28% населения. Заболеваемость в городе в последний месяц снижалась: 13 августа заболело 2 529 человек, а 2 сентября 1 864. Больше всего выздоровело 12 августа 3 329 человек. Больных в столице 92 807 человек, это меньше, чем месяц назад. Второе место по числу заражений удерживает Санкт-Петербург. В культурной столице полностью привито 27% населения. Заболеваемость в городе на Неве тоже пошла на спад: если 14 августа заболело 1 823 человека, то 4 сентября – 1 494. 19 августа наблюдался максимум выздоровлений за сутки – 5 355 случаев. Больных в Петербурге 4 573, что меньше, чем месяц назад. Московская область удерживает третье место по количеству заражений среди регионов России. Полностью привито в области 38% населения. Заболеваемость в регионе тоже падает: 16 августа заразилось 1 362, а 7 сентября 880. Больше всего выздоровевших в области было 17 августа – 1 891. Болеет в Московской области 47 226 человек, это меньше, ем месяц назад.

В Иркутской области заболеваемость держалась примерно на одном уровне – около 390 случаев в день. 7 сентября выздоровело 739 человек – это лучший показатель за месяц. Болеет в области 8 626 человек, это меньше, чем месяц назад. Полностью привито в Иркутской области 22% населения. В Хабаровском крае заболеваемость медленно снижалась с 315 заражений 13 августа до 291 случая 8 сентября. Больше всего выздоровлений в крае было 14 августа – 39 случаев. Болеет в крае 5411 человек, то есть меньше, чем месяц назад. В Хабаровском крае полностью привито 22% населения.

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info.

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Новая Зеландия, Сингапур, Катар, Чили, Таджикистан, Белоруссия, Джибути, Афганистан, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Гвинея Бисау, Гана, Кот-д’Ивуар, Саудовская Аравия, Замбия, Узбекистан, Гонконг, Экваториальная Гвинея, Перу, Гамбия, Аруба, Багамские острова, острова Теркс и Кайкос, Андорра, Швейцария, Армения, Люксембург, Италия, Польша, Румыния, Португалия, Австрия, Иордания, Болгария, Македония, Черногория, Коморские острова, Великобритания, Ливан, Хорватия, Ангола, Сирия, Эритрея, Сент-Винсент и Гренадины, Россия, Испания, Германия, Южно-Африканская Республика, Португалия, Сербия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Азербайджан, Словения, Литва, Нигерия, Латвия, Малави, Судан, Буркина-Фасо, Белиз, Чад, Гибралтар, Барбадос, Лихтенштейн, Монако, острова Теркс и Кайкос, США, Дания, Нигер, Карибские Нидерланды, Антигуа и Барбуда, Чехия, Нидерланды, Швеция, Бельгия, Венгрия, Албания, Эстония, Южный Судан, Бермудские острова, Мали, Ирландия, Молдавия, Камерун, Мальта, Гвинея, Сан-Марино, Бразилия, Аргентина, Франция, Турция, Украина, Филиппины, Канада, Уругвай, Палестина, Эфиопия, Босния и Герцеговина, Камбоджа, Мадагаскар, Габон, Папуа-Новая Гвинея, Сейшельские острова, Кюрасао, Йемен, Фарерские острова, Индия, Непал, Эквадор, Бахрейн, Мальдивские острова, Ямайка, Кабо-Верде, Французская Полинезия, Тайвань, Конго, Боливия, Словакия, Венесуэла, Египет, Намибия, Казахстан.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Маршалловы острова (4), Микронезия, Западная Сахара (10), Ватикан (27), Самоа (3), острова Уоллис и Футуна (445), Соломоновы острова (20), остров св. Елены (2), Вануату (4).

Список стран, где общее количество случаев заражения превысило 1 миллион.

США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия, Италия, Мексика, Германия, Турция, Польша, Иран, Украина, Южно-Африканская Республика, Перу, Индонезия, Чехия, Нидерланды, Чили, Канада, Румыния, Ирак, Филиппины, Бельгия, Швеция, Бангладеш, Малайзия, Пакистан, Япония, Таиланд, Израиль,Португалия.

Страны, выработавшие коллективный иммунитет (по данным сайта index.minfin.com.ua/)

Гибралтар, Сейшельские острова, Сан-Марино, Мальта, Исландия, Каймановы острова, Объединенные Арабские Эмираты, Бермудские острова, Уругвай, коронное владение Джерси, Чили, Катар, Аруба, Фарерские острова, Бутан, Сингапур, Бельгия, Бахрейн, Португалия, Испания, остров Мэн, Дания, Ирландия, Канада, Великобритания, острова Кука, Монголия, Нидерланды, Франция, Италия, Китай, острова Теркс и Кайкос, Германия, Норвегия.