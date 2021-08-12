Хроники коронавируса 45

«Рабкор» продолжает информировать читателей о распространении пандемии коронавирусной инфекции в России и в мире. За три недели, прошедшие с прошлой публикации, заболеваемость коронавирусом в мире вновь начала расти. В США заболели еще около двух миллионов человек, всего в США заразилось больше 36 миллионов. В Индии и в Бразилии заразилось по миллиону человек, всего в Индии с начала эпидемии заболело более 31 миллиона человек, в Бразилии – больше 20 миллионов. Эпидемия вновь началось в Танзании. Ситуация ухудшилась в Гватемале, Бангладеш, Марокко, Грузии, Ливии, Южной Корее, на Кубе, в коронном владении Джерси, Мозамбике, Сенегале, на острове Мэн, в Ботсване и в Лаосе. Снижение числа больных наблюдается в Индии, Непале, Эквадоре, Бахрейне, на Мальдивских островах, на Ямайке, в Кабо-Верде, в Гайане, Французской Полинезии, на Тайване, в Сомали и Конго. Общее число заражений превысило миллион в Малайзии и Пакистане.

За последние три недели коллективный иммунитет выработан в Уругвае, коронном владении Джерси, в Чили, Катаре Арубе, на Фарерских островах, в Бутане, Сингапуре, Бельгии и Бахрейне. В той статье остановимся подробнее на вакцинации в Уругвае. Сейчас в Уругвае привито 65% населения вакцинами Pfizer, AstraZeneca, и Sinovac. Вакинаия началась в конце февраля на подъеме заболеваемости. 28 февраля в Уругвае заболело 632 человека, умерло 5 человек, больных было 7 347. 9 апреля в Уругвае заболело и умерло больше всего человек за все время эпидемии ( 7 289 заболевших, 88 умерших). К 20 апреля было привито 10% населения. К 4 мая было вакцинировано 20% уругвайцев, в этот день заболело 2 826 человек, умерло 65 человек. 29 мая количество больных достигло максимума в 37 226 человек. 1 июня, когда было полностью привито 30% населения, заболело 3 503 человека, умерло 66. 40% населения было привито к 21 июня, в тот день заболело 1 517 человек, умерло 45 человек, больных было 24 195. 2 июля было привито 50% населения, в этот день заболело 817 человек, умерло 23 человека, больных в тогда было 13 657. Наконец, коллективный иммунитет был выработан 21 июля, когда заболело 237 человек, умерло 9 человек, больных оставалось 3 495. Таким образом, летальность вируса начала снижаться после того, как было привито 20% населения, заболеваемость же существенно снизилась после того, как были привиты полностью 40% граждан.

В последнее время появляются новости об экспортных поставках вакцины «Спутник V»[1]. Экспортом вакцины занимается Российский фонд прямых инвестиций(РФПИ). Как показала практика, пунктуальностью этот фонд не отличается. Сроки исполнения контрактов как правило срываются. Особенно туго идут поставки второго компонента вакцины. Например, Гватемала заключила контракт на поставку 16 миллионов доз, оплатив авансом половину. К концу июня, когда было поставлено 150 тысяч доз, терпение у властей Гватемалы лопнуло. Контракт с РФПИ был перезаключен. Теперь нужно было поставить уже оплаченные авансом 8 миллионов доз. Однако, пока пришло только 400 тысяч. Таким образом, Гватемала получила 7% оплаченных доз. В Аргентину РФПИ поставил больше всего доз вакцины, но и в этой страну поставки приходят с опозданиями. Не спасает даже завод по производству «Спутника V», построенный в Аргентине. Дело в том, что готовую вакцину возят на проверку в Россию, и эти проверки тоже проходят дольше запланированного срока[2]. Новых поставок властям Аргентины тоже приходится добиваться угрозами разрыва контракта. Аргентина заказала 20 миллионов доз, а получила по данным на середину мая 6,5 миллионов, то есть 33%[3]. В целом, по тем же майским данным, Россия выполнила 8% своих обязательств по поставкам, причем это без уточнения, первый или второй компонент поставлялся[4]. Из-за сильных перебоев с поставками второго компонента российской вакцины в Аргентине было проведено исследование о том, можно ли комбинировать первую дозу «Спутника» со второй дозой другой вакцины[5]. Уже появляются страны, которые отказываются от планов прививаться российской вакциной, как например Панама. К тому же возможных покупателей отпугивает сложная система поставок со множеством посредников. Министр здравоохранения Ганы отчаялся в ней разобраться и тщетно пытался связаться со своим коллегой из России.

В России по данным официальной статистики все еще наблюдается тенденция к ухудшению ситуации. Хотя количество новых случаев заражения несколько уменьшилось, все еще наблюдается рост числа больных. Сейчас в России примерно столько же больных, сколько было в конце января. Россия остается на четвертом месте в мире числу случаев заражения за весь период эпидемии и на шестом месте в мире по количеству летальных исходов. В нашей стране полностью привито 19% населения.

Центром распространения инфекции остается Москва. В столице полностью привито 17% населения. Заболеваемость в городе за последние три недели постоянно падала: 22июля заболело 4 287 человек, 31 июля – 3 517, 8 августа – 2 761. Больше всего выздоровевших в столице было 21 июля – 8 006 человек. Больных в столице 108 191, то есть меньше, чем три недели назад. На втором месте по количеству случаев заражения находится Санкт Петербург. В Культурной столице ежедневно заражается около 1900 человек. Подобную ситуацию автор этих строк уже наблюдал в декабре[6]. Пик выздоровлений в городе на Неве пришелся на 6 августа, когда вылечилось 2 043 человека. Болеет в Санкт-Петербурге 7 809 человек, это больше, чем три недели назад. Полностью привит в культурной столице 21% населения. Третий регион-лидер по числу заразившихся – Московская область. В области, как и в столице, наблюдается спад заболеваемости: 18 июля заразилось 2 554 человека, 25 июля – 2 191, 1 августа – 1 658, 8 августа – 1 527. Пик выздоровлений наблюдался 18 июля, когда вылечились 2 197 человек. Болеет в области 60 948 человек, то есть меньше, чем три недели назад. Полностью привито 18% населения.

В Иркутской области в последнее время стабильно заболевает около 400 человек в день. Больше всего выздоровевших было 7 августа – 327 человек. Больных в области 10 365 человек, это больше, чем три недели назад. Полностью привито в области 18% населения. В Хабаровском крае заболевает ежедневно около 320 человек. Больше всего выздоровевших было 5 августа – 376 человек. Больных в крае 5 701, это больше, чем три недели назад. Полностью привито в крае 16% населения.

Таким образом, в Москве и Московской области, где вспышка началась раньше, болезнь начинает отступать, в регионах пока ситуация только ухудшается.

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info.

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Новая Зеландия, Сингапур, Катар, Чили, Таджикистан, Белоруссия, Джибути, Афганистан, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Гвинея Бисау, Гана, Кот-д’Ивуар, Центрально-Африканская Республика, Саудовская Аравия, Замбия, Узбекистан, Гонконг, Сальвадор, Австралия, Экваториальная Гвинея, Перу, Гамбия, Аруба, Синт-Мартен, Багамские острова, Исландия, острова Теркс и Кайкос, Андорра, Швейцария, Армения, Люксембург, Италия, Польша, Румыния, Португалия, Австрия, Иордания, Болгария, Македония, Черногория, Коморские острова, Великобритания, Ливан, Хорватия, Ангола, Сирия, Сент-Люсия, Эритрея, Сент-Винсент и Гренадины, Россия, Испания, Германия, Южно-Африканская Республика, Израиль, Португалия, Сербия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Азербайджан, Словения, Литва, Нигерия, Латвия, Малави, Судан, Мавритания, Эсватини, Буркина-Фасо, Белиз, Чад, Гибралтар, Барбадос, Лихтенштейн, Монако, острова Теркс и Кайкос, США, Дания, Лесото, Нигер, Карибские Нидерланды, Антигуа и Барбуда, Чехия, Нидерланды, Швеция, Бельгия, Венгрия, Албания, Эстония, Южный Судан, Бенин, Бермудские острова, Мали, Греция, Ирландия, Молдавия, Камерун, Мальта, Гвинея, Того, Сан-Марино, Бразилия, Аргентина, Франция, Турция, Украина, Филиппины, Канада, Уругвай, Палестина, Эфиопия, Босния и Герцеговина, Камбоджа, Мадагаскар, Реуньен, Габон, Папуа-Новая Гвинея, Сейшельские острова, Кюрасао, Восточный Тимор, Йемен, Фарерские острова, Индия, Непал, Эквадор, Бахрейн, Мальдивские острова, Ямайка, Кабо-Верде, Гайана, Французская Полинезия, Тайвань, Сомали, Конго.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Маршалловы острова (4), Микронезия, Западная Сахара (10), Ватикан (27), Самоа (3), острова Уоллис и Футуна (445), Монтсеррат (20), Соломоновы острова (20), остров св. Елены (2), Фолклендские острова (63), Вануату (4).

Список стран, где общее количество случаев заражения превысило 1 миллион.

США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия, Италия, Мексика, Германия, Турция, Польша, Иран, Украина, Южно-Африканская Республика, Перу, Индонезия, Чехия, Нидерланды, Чили, Канада, Румыния, Ирак, Филиппины, Бельгия, Швеция, Бангладеш, Малайзия, Пакистан.

Страны, выработавшие коллективный иммунитет (по данным сайта index.minfin.com.ua/)

Гибралтар, Сейшельские острова, Сан-Марино, Мальта, Исландия, Каймановы острова, Объединенные Арабские Эмираты, Бермудские острова, Уругвай, коронное владение Джерси, Чили, Катар, Аруба, Фарерские острова, Бутан, Сингапур, Бельгия, Бахрейн.https://tass.ru/obschestvo/12030317

[1] https://www.bbc.com/russian/features-57969809

[2] https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/v-argentine-prigrozili-rastorgnut-kontrakt-na-pokupku-sputnika-v-1030638468

[3] https://www.forbes.ru/biznes/429873-diplomaticheskiy-immunitet-kto-i-v-kakom-kolichestve-pokupaet-rossiyskuyu-vakcinu

[4] https://www.currenttime.tv/a/russia-vaccine/31272805.html

[5] https://tass.ru/obschestvo/12030317

[6] http://rabkor.ru/columns/events/2020/12/21/alarming_news_from_st_petersburg/