Дайджест новостей на 5 августа


Дайджест новостей на 5 августа

 

[В мире]

 

Президент Кубы признал, что часть жителей недовольна ситуацией в стране

 

Президент Кубы обвинил США в финансировании протестов в стране

 

В МИД Белоруссии прокомментировали закрытие границ с Украиной

 

В США ответили на заявление со стороны Китая из-за эсминца

 

В МИД Кубы осудили заявление США о протестах в стране

 

[Внешняя политика]

 

Минсельхоз Франции заявил, что пытается решить проблему с поставками шампанского в Россию

 

Пошлина на экспорт пшеницы с 14 июля составляет $39,3 за тонну

 

Минторг США добавил в черный список шесть физических и юридических ли из России

 

Россельхознадзор разрешил ввоз кормов с шести предприятий Евросоюза

 

Совет ЕС продлил на полгода санкции против России

 

[Внутренняя политика]

 

Пресс-секретарю Навального продлили домашний арест

 

Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД

 

Движение по кольцевой дороге Екатеринбурга планируют запустить в 2022 году

 

Строительство новых станций метро в Нижнем Новгороде может начаться в 2022 году

 

Хуснуллин призвал решить вопросы с недостроенным со времен СССР метро в городах России

 

ЦБ заявил, что платежи за просрочку не могут превышать установленную законом неустойку

 

Силуанов заявил о риске перегрева экономики из-за длительного сохранения антикризисных мер

 

Правительство внесло на ратификацию в Госдуму конвенцию об удалении затонувших судов

 

[Экономика]

 

Профицит консолидированных бюджетов регионов России в первом полугодии вырос на 6,54%

 

«РЖД Логистика» за шесть месяцев 2021 года увеличила объемы контейнерного транзита на 61%

 

Эксперты сообщили об отсутствии традиционного затишья на рынке новостроек Москвы в июле

 

Пассажиропоток в аэропорту Мурманска вырос почти на 30% за первое полугодие

 

[Общество]

 

Более 60% россиян заявили, что задумываются о получении статуса самозанятого

 

Россияне снизили долю покупок в интернете по картам до 40%

 

Посещаемость торговых центров в Москве снизилась на 25-35% в июне

 

Названы самые невостребованные вакансии лета

 

[Происшествия]

 

Двое рабочих за два дня погибли на шахтах «Воркутауголь» «Северстали»

 

15 июля вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 2 тысяч метров

 

15 июля в Москве сильный ветер повалил 20 деревьев

 

15 июля в Пермском крае из-за несанкционированной врезки произошел разлив нефти

 

[Протесты]

 

13 июля жертвами беспорядков в ЮАР стали 19 человек

 

14 июля горняки перекрыли вторую трассу на Украине из-за долгов по зарплате

 

14 июля при протестах на Кубе погиб один человек

 

14 июля на Украине требующие пересчета пенсий протестующие попытались прорваться в Раду

 

[Пенсии]

 

Названы категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты

 

В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров

 

Профсоюзы выступили за ежегодную индексацию пенсий работающих пенсионеров

 

[Образование]

 

Кабмин выделит почти 4,5 млрд рублей а строительство новых школ в 28 регионах

 

Учащимся с первого по девятый класс будут преподавать финансовую грамотность

[Наука]

 

Ученый Иван Пигарев погиб после ДТП с самокатом в Москве

 

 

 

 

 

 

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5-8-2021 События, , 88
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