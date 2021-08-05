Дайджест новостей на 5 августа
[В мире]
Президент Кубы признал, что часть жителей недовольна ситуацией в стране
Президент Кубы обвинил США в финансировании протестов в стране
В МИД Белоруссии прокомментировали закрытие границ с Украиной
В США ответили на заявление со стороны Китая из-за эсминца
В МИД Кубы осудили заявление США о протестах в стране
[Внешняя политика]
Минсельхоз Франции заявил, что пытается решить проблему с поставками шампанского в Россию
Пошлина на экспорт пшеницы с 14 июля составляет $39,3 за тонну
Минторг США добавил в черный список шесть физических и юридических ли из России
Россельхознадзор разрешил ввоз кормов с шести предприятий Евросоюза
Совет ЕС продлил на полгода санкции против России
[Внутренняя политика]
Пресс-секретарю Навального продлили домашний арест
Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД
Движение по кольцевой дороге Екатеринбурга планируют запустить в 2022 году
Строительство новых станций метро в Нижнем Новгороде может начаться в 2022 году
Хуснуллин призвал решить вопросы с недостроенным со времен СССР метро в городах России
ЦБ заявил, что платежи за просрочку не могут превышать установленную законом неустойку
Силуанов заявил о риске перегрева экономики из-за длительного сохранения антикризисных мер
Правительство внесло на ратификацию в Госдуму конвенцию об удалении затонувших судов
[Экономика]
Профицит консолидированных бюджетов регионов России в первом полугодии вырос на 6,54%
«РЖД Логистика» за шесть месяцев 2021 года увеличила объемы контейнерного транзита на 61%
Эксперты сообщили об отсутствии традиционного затишья на рынке новостроек Москвы в июле
Пассажиропоток в аэропорту Мурманска вырос почти на 30% за первое полугодие
[Общество]
Более 60% россиян заявили, что задумываются о получении статуса самозанятого
Россияне снизили долю покупок в интернете по картам до 40%
Посещаемость торговых центров в Москве снизилась на 25-35% в июне
Названы самые невостребованные вакансии лета
[Происшествия]
Двое рабочих за два дня погибли на шахтах «Воркутауголь» «Северстали»
15 июля вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 2 тысяч метров
15 июля в Москве сильный ветер повалил 20 деревьев
15 июля в Пермском крае из-за несанкционированной врезки произошел разлив нефти
[Протесты]
13 июля жертвами беспорядков в ЮАР стали 19 человек
14 июля горняки перекрыли вторую трассу на Украине из-за долгов по зарплате
14 июля при протестах на Кубе погиб один человек
14 июля на Украине требующие пересчета пенсий протестующие попытались прорваться в Раду
[Пенсии]
Названы категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров
Профсоюзы выступили за ежегодную индексацию пенсий работающих пенсионеров
[Образование]
Кабмин выделит почти 4,5 млрд рублей а строительство новых школ в 28 регионах
Учащимся с первого по девятый класс будут преподавать финансовую грамотность
[Наука]
Ученый Иван Пигарев погиб после ДТП с самокатом в Москве